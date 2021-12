Marché des systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS) 2028: principales entreprises, tendances, détails des facteurs de croissance par régions, types et applications

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché du système micro-électro-mécanique (MEMS) aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché du système micro-électro-mécanique (MEMS) est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial des systèmes micro-électromécaniques (mems) devrait atteindre une valeur estimée à 29,22 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC sain de 11,10 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’adoption croissante des MEM dans les smartphones et les appareils électroniques portables ; l’introduction d’une technologie MEMS efficace, économique et compacte et ses applications croissantes dans de nombreux secteurs tels que l’automobile, l’aérospatiale, l’électronique grand public, la défense et la santé.

Facteurs de marché:

Forte adoption sur le marché des smartphones et de l’électronique portable

Introduction de la technologie MEMS efficace, économique et compacte

La demande accrue de véhicules dotés de fonctionnalités enrichies stimule le marché des MEMS, car ils sont utilisés par les fabricants pour mettre à niveau les véhicules

Forte demande dans l’industrie de l’automatisation en raison de son adoption accrue dans les maisons et les industries

La demande croissante de capteurs pour les appareils de l’Internet des objets alimente la croissance de ce marché, car les MEMS sont utilisés comme fusion de capteurs dans diverses technologies.

Réglementations gouvernementales strictes pour le secteur automobile

La croissance du secteur de la santé et pharmaceutique accélère la croissance des MEMS, car ils sont utilisés dans plusieurs dispositifs médicaux pour mesurer la pression artérielle, les équipements de diagnostic des troubles respiratoires, ainsi que les dispositifs laparoscopiques.

Contraintes du marché :

Manque de standardisation et de connaissance technique

Méthode de fabrication extrêmement complexe et temps de cycle exigeant

Segmentation : Marché mondial des systèmes micro-électromécaniques (MEMS)

Par type

Capteur Capteur inertiel Accéléromètre Gyroscope Magnétomètre Capteur combiné Capteur de pression Microphone Capteur environnemental Capteur optique Microbolomètre Pir & Thermophile

Actionneur Tête à jet d’encre MEMS optique Microfluidique et biopuces MEMS RF Accéléromètre Changer Filtre Oscillateur



Par application

Capteur

Automobile

Electronique grand public

La défense

Aérospatial

Industriel

Soins de santé

Télécom

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie Turquie la Belgique Pays-Bas Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En février 2018, TDK, un leader de la fabrication de la technologie magnétique, va acquérir Chirp Microsystems, Inc., un fabricant de solutions de détection 3D à ultrasons aux performances supérieures. Avec cette acquisition, TDK élargirait et enrichirait sa gamme de produits et sa technologie existantes, en progressant dans les capteurs, notamment les capteurs d’empreintes digitales, les MEM et les transducteurs piézoélectriques. TDK deviendrait bientôt un pionnier sur le marché des capteurs et solutions MEMS à ultrasons

En janvier 2018, AEM Holdings a racheté la société finlandaise Afore Oy, qui fournit aux fabricants des tests et la gestion de solutions MEMS. Avec cet accord, AEM élargit son offre de solutions, y compris des solutions de test MEMS, lui permettant ainsi de s’étendre aux secteurs technologiques à la plus forte croissance tels que l’IoT, le mobile, la robotique et la conduite autonome.

Concurrents clés du marché : marché mondial des systèmes micro-électromécaniques (MEMS)

Parmi les principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des systèmes micro-électromécaniques (MEMS) figurent Stmicroelectronics, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Texas Instruments Incorporated, Bosch Limited, Robert Bosch Gmbh, Knowles Electronics, Llc., Canon Inc., Denso Corporation, Panasonic Corporation, Broadcom., Invensense, Inc., Sensata Technologies, Inc., Tdk Corporation., Ibm Corp., Elmos Semiconductor Ag, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Ams Ag., Goertek., On Semiconductor, Nxp Semiconductors. , Murata Manufacturing Co., Ltd., Asahi Kasei Microdevices Corporation., TE Connectivity., Honeywell International Inc., Epson India Pvt Ltd., Aac Technologies, Rohm Semiconductor., Alps Alpine Co., Ltd., Amphenol Corporation, Collins Aerospace , et d’autres.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

