Marché des systèmes intégrés de gestion des bâtiments, croissance des revenus, facteurs clés, grandes entreprises, prévisions jusqu’en 2028

Les rapports et les données ont récemment publié un nouveau rapport sur les informations précises sur la taille du marché, la croissance du marché, la part des revenus, les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis. Le rapport offre également des détails sur la segmentation du marché, la bifurcation régionale et les défis du marché pendant la pandémie de coronavirus en cours.

Aperçu du marché :

les revenus du secteur des technologies de l’information et de la communication ont considérablement augmenté au cours des dernières années et devraient continuer à augmenter au cours de la période de prévision de 2021 et 2028. Le secteur est composé des secteurs de la fabrication et des services qui se concentrent sur le développement, la production et la commercialisation de l’utilisation de nouvelles technologies. Il se compose principalement de nombreux sous-secteurs, notamment les logiciels, le matériel, les fournisseurs de contenu, les télécommunications et d’autres services. Le secteur des TIC gagne rapidement du terrain en raison de l’adoption croissante de la numérisation et des technologies de pointe telles que l’informatique virtuelle, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

Cela peut être attribué à des facteurs tels que la pénétration croissante des services Internet et des appareils intelligents tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes, le secteur du bâtiment et de la construction en croissance rapide, le nombre croissant de bureaux d’entreprise, les complexes commerciaux à travers le monde. En outre, la forte adoption de services TIC avancés dans divers secteurs, notamment la médecine, l’agriculture, la BFSI, les secteurs résidentiel et commercial, la demande croissante de solutions avancées pour gérer des données volumineuses en raison des risques croissants de violation de données et d’autres problèmes de sécurité devraient alimenter le marché mondial. croissance qui va de l’avant.

Paysage concurrentiel :

Le rapport présente également les principaux acteurs du marché avec des détails sur leur position mondiale, leur contribution aux revenus, leur situation financière, leur accord de licence et leur portefeuille de produits. Le marché mondial des systèmes intégrés de gestion des bâtiments est extrêmement compétitif et comprend des acteurs du marché opérant aux niveaux mondial et régional. Ces acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les collaborations et les partenariats gouvernementaux, les activités de recherche et développement et l’introduction de nouveaux produits pour renforcer leur position sur le marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial sont

Cisco

Honeywell

Johnson Controls

Schneider Electric

United Technologies

Bosch Security

BuildingLogiX

Siemens

Bajaj Electricals

Jardine Engineering Corporation

MS Group

Oberix

AllGreenEcotech

Phoenix Energy Technologies

Alerton

Demont Engineering

Avanceon

Building IQ

Segmentation du marché des systèmes intégrés de gestion des bâtiments :

type Outlook (revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Hardware

Software

Services

Application Outlook (revenu, Milliards USD; 2018-2028)

Bâtiment commercial Bâtiment

gouvernemental Bâtiment

résidentiel En

outre, le rapport de recherche offre des détails sur 5 grandes régions couvertes par le marché mondial des systèmes de gestion intégrés des bâtiments.

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Russie, Royaume-Uni, Allemagne, France, BENELUX, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil, reste du LATAM)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour toute question sur la personnalisation ou sur le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe s’assurera que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

