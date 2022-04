Marché des systèmes EAS 2022, taille, principaux acteurs avec part, revenus totaux, portée du produit, développement commercial et opportunités jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché des systèmes EAS contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché des systèmes EAS par région.

La taille du marché mondial des systèmes EAS était de 1,99 milliard de dollars américains en 2021. Le marché mondial des systèmes EAS devrait atteindre 3,1 milliards de dollars américains d’ici 2030, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Des cadres EAS sont installés dans les magasins de détail pour assurer la sécurité des produits. Ces étiquettes sont constamment apposées sur les produits dans divers magasins. Ils ne sont désactivés par les assistants qu’une fois que les articles ont été correctement achetés ou vérifiés via le système EAS.

Facteurs influençant le marché

Un nombre croissant de vols dans les magasins de détail et les points de vente est le principal facteur de croissance du marché mondial des systèmes EAS. En outre, un nombre croissant d’investissements dans les systèmes EAS contribueront à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’intégration de l’identification par radiofréquence (RFID) avec le système EAS gagnera en popularité dans les années à venir. Ainsi, il contribuera à la croissance du marché.

Le coût d’installation élevé associé aux systèmes EAS peut limiter la croissance de l’industrie des systèmes de surveillance électronique d’articles (EAS). Au contraire, l’urbanisation croissante et le nombre croissant de centres commerciaux et de magasins de détail stimuleront la croissance du marché des systèmes EAS au cours de la période de prévision.

Analyse d’impact COVID-19

Le déclenchement de la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial des systèmes EAS, en raison des réglementations strictes en matière de verrouillage dans diverses économies émergentes. Les magasins de détail ont subi des pertes importantes en raison des restrictions gouvernementales strictes. Ainsi, cela a entravé la croissance du marché. De plus, les gens ont commencé à adopter des méthodes d’achat en ligne pour leurs besoins réguliers. Il s’agissait donc d’un défi important pour le marché mondial des systèmes EAS.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des services EAS en termes de revenus. La croissance du marché est attribuée au nombre croissant de magasins de détail dans la région. En outre, l’augmentation des problèmes de vol et de sécurité devrait contribuer à la croissance du marché mondial des systèmes EAS au cours de la période d’étude.

Le marché des systèmes EAS en Asie-Pacifique devrait croître en raison de l’urbanisation croissante et de l’augmentation de la population. En outre, le nombre croissant de magasins de détail et l’augmentation des cas de vol contribueront à la croissance du marché des systèmes EAS au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

Solutions de vente au détail de Tyco

Solutions de points de contrôle

Tous Tag Corporation

Ketec

Nedap

Technologie sentinelle

Produits de sécurité Wg

Sécurité

Passerelle Gunnebo

Systèmes Agon

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial du système EAS se concentre sur les composants, la technologie, l’utilisateur final et la région.

Marché du système EAS, par composant:

Mots clés

Antennes et détacheurs

Marché du système EAS, par technologie:

Mur de vidéos

Acousto-Magnétique

Électro Magnétique

Fréquence radio

Four micro onde

Marché du système EAS, par utilisateur final :

Magasins de vêtements et d’accessoires de mode

Supermarchés et magasins de grande distribution

Magasins de médicaments et de produits de santé

Autres

Marché du système EAS, par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis.

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

