Marché des systèmes/dispositifs d’électroencéphalographie (EEG): 3 projections audacieuses 2022 | Regardez comment les grandes opportunités augmentent jusqu’en 2028

Selon l’étude Insight Partners sur les «Prévisions du marché des systèmes / appareils d’électroencéphalographie (EEG) jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – Par produit, portabilité, utilisateur final», le rapport met en évidence les tendances existantes sur le marché, ainsi que les moteurs et les obstacles liés à la croissance du marché. Le rapport offre des informations et une analyse approfondie du marché Systèmes / appareils d’électroencéphalographie (EEG) concernant divers paramètres tels que les tendances et les opportunités du marché, la dynamique du marché et l’analyse du paysage concurrentiel des principaux acteurs du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, Amérique du Sud et centrale, Moyen-Orient et Afrique. Il comprend également l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 dans les régions.

Électroencéphalographie (EEG), technique non invasive pour enregistrer l’activité électrique du cerveau. Ces appareils sont utilisés pour diagnostiquer les tumeurs, les accidents vasculaires cérébraux et d’autres troubles cérébraux. Ils aident également à enregistrer le changement d’état mental ou un niveau de conscience altéré. La maladie d’Alzheimer (MA) et d’autres démences, l’épilepsie, la maladie de Parkinson (MP) et l’AVC ischémique aigu sont des troubles neurologiques majeurs. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les troubles neurologiques et psychiatriques sont une cause importante et croissante de morbidité.

La croissance du marché des systèmes/dispositifs d’électroencéphalographie (EEG) est régie par une demande énorme de dispositifs médicaux technologiquement avancés pour les maladies neurologiques et la prévalence croissante des troubles neurologiques. De plus, la sensibilisation croissante à ces troubles est un facteur majeur contribuant à la croissance du marché.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des systèmes / appareils d’électroencéphalographie (EEG) en fonction du produit, de la portabilité et de l’utilisateur final. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2028 pour le marché global des systèmes / dispositifs d’électroencéphalographie (EEG) pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, APAC, Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 13 comtés dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises.

Le marché mondial des systèmes/dispositifs d’électroencéphalographie (EEG) est segmenté en fonction du produit, de la portabilité et de l’utilisateur final. Sur la base du produit, le marché est segmenté en EEG à 8 canaux, EEG à 21 canaux, EEG à 25 canaux, EEG à 32 canaux, EEG à 40 canaux et EEG multicanal. Sur la base de la portabilité, le marché est segmenté en autonome et portable. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic et autres.

Marché des systèmes / appareils d’électroencéphalographie (EEG): paysage concurrentiel et développements clés

Natus Medical, Inc., Medtronic, NeuroWave Systems, Inc., Compumedics Limited., Noraxon U.S.A., Cadwell Laboratories, Inc., Nihon Kohden Corporation, BrainScope, Elekta AB, Lifelines Neurodiagnostic Systems Inc. et autres.

