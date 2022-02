Marché des systèmes d’inspection par vision automatisés Nouvelle recherche de l’industrie sur l’état actuel et les perspectives de croissance et d’analyse futures jusqu’en 2028

Le marché des systèmes d’inspection par vision automatisés fournit une inspection basée sur l’image pour une variété d’applications industrielles et de fabrication. Pour la navigation, le tri et le contrôle qualité des robots, l’approche utilise des systèmes de vision industrielle 2D ou 3D. La gestion de la qualité et de la livraison d’électronique de haute qualité est un moteur majeur de la croissance du marché. La forte demande d’équipements électroniques de qualité supérieure ainsi que les avancées technologiques dans les systèmes d’inspection par vision sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

REMARQUE : Nos analystes surveillant la situation à travers le monde expliquent que le marché générera des perspectives rémunératrices pour les producteurs après la crise du COVID-19. Le rapport vise à fournir une illustration supplémentaire du dernier scénario, du ralentissement économique et de l’impact du COVID-19 sur l’ensemble de l’industrie.

Paysage concurrentiel : marché des systèmes d’inspection par vision automatisés : Arnold Machine, Inc., Keyence Corporation, Koh Young Technology Inc., MACHVISION Inc Co., LTD, OMRON Corporation, Orbotech Ltd, RNA Automation Limited, SAKI CORPORATION, Test Research, Inc., Viscom SA.

Le marché mondial des systèmes d’inspection par vision automatisés devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché du principal acteur du marché des systèmes d’inspection par vision automatisés et présente les principales tendances et opportunités sur le marché des systèmes d’inspection par vision automatisés.

En fonction du type, le marché est segmenté en inspection de pâte à souder, inspection optique automatisée, inspection automatisée par rayons X et autres. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en écrans plats, cartes de circuits imprimés, semi-conducteurs, autres.

Pour comprendre principalement la dynamique du marché mondial des systèmes d’inspection par vision automatisée dans le monde, le marché mondial est analysé dans les principales régions du monde : Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie), Asie -Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie), Amérique du Sud (Brésil, Argentine), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte et Afrique du Sud)

Les points saillants du rapport :

Estimations de la taille du marché par régions / pays clés, type de produit et application, données historiques de 2020 à 2028 et prévisions jusqu’en 2028.

La structure du marché mondial des systèmes d’inspection par vision automatisés en identifiant ses différents sous-segments

Analyse de la valeur, de la part de marché, du paysage concurrentiel du marché, de l’analyse SWOT et des plans de développement au cours des prochaines années.

Des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché, y compris le potentiel de croissance, les opportunités, les moteurs, les défis et les risques spécifiques à l’industrie.

