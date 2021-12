Marché des systèmes d’inspection aux rayons X – Étude récente comprenant des facteurs de croissance, des applications, une analyse régionale, des acteurs clés et des prévisions 2028

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée du partenaire Insight se compose de professionnels expérimentés possédant une expertise statistique avancée et propose diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

Le système d’inspection aux rayons X est utilisé pour détecter les défauts des matériaux par des méthodes non destructives. L’objectif fondamental de ce système est la détection d’anomalies telles que le caoutchouc, les éclats de verre, le métal, les plastiques haute densité, la pierre ou même les fragments d’os et l’optimisation globale du processus de travail.

Le marché mondial des systèmes d’inspection par rayons X est segmenté en fonction de la technique, de la dimension et de la verticale. Sur la base de la technique, le marché est segmenté en imagerie cinématographique et imagerie numérique. L’imagerie numérique, par technique, est en outre sous-segmentée en tomodensitométrie, radiographie informatisée et radiographie directe. Sur la base de Dimension, le marché est segmenté en 2D et 3D. Sur la base de Vertical, le marché est segmenté en fabrication, pétrole et gaz, aérospatiale, infrastructure gouvernementale, automobile, production d’électricité, alimentation et produits pharmaceutiques et autres.

Ici, nous avons répertorié les meilleures entreprises du marché des systèmes d’inspection par rayons X

North Star Imaging, Inc.

Nikon Metrology NV

Nordson DAGE

Yxlon International GmbH

Groupe VJ, Inc.

3DX-RAY Ltd.

Visiconsult GmbH

Smiths Détection, Inc.

Mettler-Toledo International Inc.

Société Générale Électrique.

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, notamment la biotechnologie, les dispositifs médicaux, l’industrie pharmaceutique et bien d’autres. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme le gouvernement de différentes régions a déjà annoncé le verrouillage total et la fermeture temporaire des industries, le processus de production global étant affecté négativement ; ainsi, entraver le marché global des systèmes d’inspection par rayons X dans le monde. Ce rapport sur le ‘marché Système d’inspection aux rayons X’ fournit l’analyse de l’impact sur Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Souligne les facteurs clés suivants :

1) Description de l’entreprise – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

2) Stratégie d’entreprise – Résumé par l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

3) Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l’entreprise.

4) Historique de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise.

5) Principaux produits et services-Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

6) Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

7) Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

8) Ratios financiers détaillés pour les cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 7 ans d’histoire.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit une vue d’ensemble et des prévisions du marché mondial des systèmes d’inspection par rayons X en fonction du produit et de l’application. Il fournit également la taille et les prévisions du marché jusqu’en 2028 pour le marché global des systèmes d’inspection par rayons X dans cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui est ensuite sous-segmentée par pays et segments respectifs. Le rapport évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures, et fournit une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions.

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION

1.1. PORTÉE DE L’ÉTUDE

1.2. L’ORIENTATION DU RAPPORT DE RECHERCHE INSIGHT PARTNERS

1.3. SEGMENTATION DU MARCHÉ

1.3.1 Marché des systèmes d’inspection par rayons X – Par technique

1.3.2 Marché des systèmes d’inspection par rayons X – Par dimension

1.3.3 Marché des systèmes d’inspection aux rayons X – Par vertical

1.3.4 Marché des systèmes d’inspection par rayons X – par région

1.3.4.1 Par pays

2. PRINCIPAUX POINTS À RETENIR

3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

4. PAYSAGE DU MARCHÉ DU SYSTÈME D’INSPECTION À RAYONS X

4.1. APERÇU

4.2. ANALYSE DES RAVAGEURS

4.2.1 Amérique du Nord – Analyse des ravageurs

4.2.2 Europe – Analyse des nuisibles

4.2.3 Asie-Pacifique – Analyse des nuisibles

4.2.4 Moyen-Orient et Afrique – Analyse des nuisibles

4.2.5 Amérique du Sud et centrale – Analyse des ravageurs

4.3. AVIS D’EXPERTS

5. MARCHÉ DES SYSTÈMES D’INSPECTION À RAYONS X – KEY MAR

KET DYNAMIQUE

5.1. PRINCIPAUX INDUCTEURS DU MARCHÉ

5.2. PRINCIPALES CONTRAINTES DU MARCHÉ

5.3. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ CLÉS

5.4. TENDANCES FUTURES

5.5. ANALYSE D’IMPACT DES CONDUCTEURS, DES CONTRAINTES ET DE L’INFLUENCE ATTENDUE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

