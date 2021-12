Marché des systèmes d’imagerie par tomographie par cohérence optique intravasculaire (OCT) axé sur les entreprises, le développement, les tendances et les prévisions

Marché mondial des systèmes d’imagerie par tomographie par cohérence optique intravasculaire (OCT), par type d’implant (OCT intravasculaire dans le domaine temporel, OCT dans le domaine fréquentiel), utilisateur final (hôpitaux, laboratoires de diagnostic, cliniques ophtalmologiques, centres de soins ambulatoires), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne , Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028.



Le marché des systèmes d’imagerie par tomographie par cohérence optique (OCT) intravasculaire devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,31% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 1984,34 millions de dollars d’ici 2028. Rapport d’étude de marché de Data Bridge sur les appareils de physiothérapie Le marché fournit une analyse et des informations concernant les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. Les progrès rapides du secteur de la santé à l’échelle mondiale accélèrent la croissance du marché des systèmes d’imagerie par tomographie par cohérence optique (OCT) intravasculaire.

Acteurs majeurs : –

Carl Zeiss AG, Heidelberg Engineering GmbH., Leica Microsystems, TOPCON CORPORATION, Agfa Healthcare India Pvt. Ltd., Agiltron Inc., Insight., Michelson Diagnostics Ltd, Shenzhen MOPTIM Imaging Technique Co., Ltd., Abbott., Canon Inc., Nikon Instruments Inc., Thorlabs, Inc., Miniprobes, HAAG-STREIT GROUP, Novartis, Edmund Optics Inc., Bausch Health., OPTOPOL Technology Sp. z oo et MedLumics, entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des systèmes d’imagerie par tomographie par cohérence optique intravasculaire (OCT)

Le paysage concurrentiel du marché des systèmes d’imagerie par tomographie par cohérence optique (OCT) intravasculaire fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur le marché des systèmes d’imagerie de tomographie par cohérence optique (OCT) intravasculaire.

La tomographie par cohérence optique (OCT) fait référence à une modalité d’image à haute résolution qui aide à produire des images de tissus biologiques en coupe d’une résolution micrométrique. L’OCT intravasculaire utilise la lumière cohérente présente dans la région infrarouge du spectre électromagnétique. Une longueur d’onde relativement plus longue est utilisée pour une pénétration plus profonde dans les milieux hautement diffusants et nécessite un élément d’imagerie et une fibre optique pour l’éclairage et la collecte de la lumière rétrodiffusée à partir de la paroi du réseau.

L’augmentation de la demande de technologies non invasives à travers le monde agit comme l’un des principaux facteurs de croissance du marché des systèmes d’imagerie par tomographie par cohérence optique (OCT) intravasculaire. L’augmentation des domaines d’application de ces techniques dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques, et les progrès continus pour améliorer la vitesse de numérisation, la précision, la puissance de résolution et l’imagerie multimodale accélèrent la croissance du marché. L’augmentation de la prévalence dans le domaine médical favorisant l’émergence de nouvelles applications cardiovasculaires et l’augmentation de l’adoption de technologies de pointe, car elles aident à traiter plusieurs problèmes de santé publique tels que le cancer de la peau autre que le mélanome, la maladie maculaire liée à l’âge, la rétinopathie diabétique et le cancer de la prostate, entre autres, influence davantage le marché. De plus, l’allongement de l’espérance de vie, L’amélioration des infrastructures de santé et l’augmentation du vieillissement de la population affectent positivement le marché des systèmes d’imagerie par tomographie par cohérence optique (OCT) intravasculaire. En outre, l’augmentation du besoin de méthodes d’imagerie in vivo non invasives et sans marquage pour le diagnostic et la surveillance offre une opportunité rentable aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

D’un autre côté, le coût élevé et le manque de remboursement médical favorable devraient entraver la croissance du marché. La pénurie de personnel qualifié devrait remettre en cause le marché des systèmes d’imagerie par tomographie par cohérence optique (OCT) intravasculaire au cours de la période de prévision 2021-2028.

Ce rapport sur le marché des systèmes d’imagerie par tomographie par cohérence optique (OCT) intravasculaire fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes d’émergence poches de revenus, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’application et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Portée et taille du marché des systèmes d’imagerie par tomographie par cohérence optique intravasculaire (OCT) dans le monde

Le marché des systèmes d’imagerie par tomographie par cohérence optique (OCT) intravasculaire est segmenté en fonction du type d’implant et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base du type d’implant, le marché des systèmes d’imagerie par tomographie par cohérence optique (OCT) intravasculaire est segmenté en OCT intravasculaire dans le domaine temporel et en OCT dans le domaine fréquentiel.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des systèmes d’imagerie par tomographie par cohérence optique (OCT) intravasculaire est segmenté en hôpitaux de type implant, laboratoires de diagnostic, cliniques ophtalmologiques et centres de consultation externe.

Analyse au niveau du pays du marché des systèmes d’imagerie par tomographie par cohérence optique (OCT) intravasculaire

Le marché des systèmes d’imagerie par tomographie par cohérence optique (OCT) intravasculaire est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type d’implant et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des systèmes d’imagerie par tomographie par cohérence optique intravasculaire (OCT) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, en Chine, au Japon, en Inde, en Corée du Sud, à Singapour, en Malaisie, en Australie, en Thaïlande, en Indonésie, aux Philippines, dans le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud, en Égypte , Israël, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des systèmes d’imagerie par tomographie par cohérence optique (OCT) intravasculaire en raison de l’augmentation de l’adoption de l’imagerie OCT pour le diagnostic clinique dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation des dépenses de santé dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des systèmes d’imagerie par tomographie par cohérence optique (OCT) intravasculaire vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les équipements d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des systèmes d’imagerie par tomographie par cohérence optique intravasculaire (OCT), l’impact de technologie utilisant les courbes de la ligne de vie et les changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact sur le marché des systèmes d’imagerie par tomographie par cohérence optique (OCT) intravasculaire. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2019.

