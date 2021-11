Marché des systèmes d’étagères de vente au détail Le marché devrait augmenter à 8,8 % TCAC de 2021 à 2031

Les ventes mondiales de systèmes de rayonnages de détail devraient être évaluées à plus de 2 milliards de dollars américains en 2021, avec des projections stables à long terme, selon les dernières informations de Persistence Market Research. Le rapport estime que le marché augmentera à 8,8% TCAC de 2021 à 2031.

Il existe une demande constante du secteur de la vente au détail pour les systèmes de rayonnages de vente au détail en termes de volume. Le fait qu’il existe une conception d’étagères de vente au détail adaptée à presque toutes les applications impliquant des vêtements, des pharmacies, des produits de grande consommation, de l’électronique, etc., est de bon augure pour la croissance globale du marché.

Il y a des développements continus sur le marché par les fabricants qui continuent à le faire avancer, tels que :

En février 2021, Madix Inc. a acquis les actifs texans de Panel Processing, Inc., qui est un partenaire de la société depuis longtemps.

En février 2020, Gondela Corp. a participé à EUROSHOP, qui s’est avéré être la plate-forme la plus importante pour le commerce de détail mondial en termes de tendances, d’inspiration et de réseautage.

En octobre 2019, Artitalia Group a ouvert une nouvelle installation d’entreposage en Ontario, en Californie, pour compléter davantage sa chaîne d’approvisionnement sophistiquée.

D’autres événements sur le marché incluent:

Opportunités significatives d’IDE en Inde et dans le CCG

Augmentation du commerce de détail moderne et des supermarchés et hypermarchés

Utilisation de la réalité augmentée dans les systèmes d’étagères de vente au détail

La demande de systèmes de rayonnages de vente au détail a diminué en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, les réseaux de vente du côté des consommateurs étant principalement passés du hors ligne au en ligne. Non seulement 2020, mais 2021 devrait être affecté par de nombreux facteurs tels que les changements sociopolitiques qui se produisent dans le monde. Cependant, avec une relance dans de nombreux pays, les perspectives à long terme du marché semblent très optimistes.

Points clés à retenir de l’étude de marché

Persistence Market Research prévoit un taux de croissance sain du secteur de la vente au détail dans des économies telles que le Brésil, l’Inde, le Moyen-Orient et l’Afrique, stimulant ainsi la demande de systèmes d’étagères de vente au détail.

Avec la récente croissance économique, le revenu disponible par habitant des consommateurs a augmenté, ce qui permet aux consommateurs de dépenser plus d’argent pour des produits alimentaires de haute qualité dans les points de vente au détail. Cela profitera au marché des systèmes de rayonnage de détail au cours des prochaines années.

Les supermarchés et les magasins de proximité de classe A détiennent les 2/5 des parts de marché.

Les étagères légères devraient détenir plus de sept dixièmes de la part de marché globale d’ici 2031.

Le marché mondial a connu un effondrement en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, avec une croissance enregistrée de -1,3%.

Le marché des pays du CCG devrait se développer à un TCAC d’environ 9 %, tandis que celui de l’ANASE à près de 10 %, jusqu’en 2031.

Le marché en Inde et en Allemagne devrait augmenter à un TCAC de 9% au cours des dix prochaines années.

« Avec des investissements et des expansions continus dans le secteur de la vente au détail après le premier trimestre de 2021, le déploiement de systèmes de rayonnages de vente au détail devrait augmenter à un rythme soutenu », a déclaré un analyste de Persistence Market Research.

Paysage concurrentiel

Le marché serait fragmenté, les principaux acteurs représentant près d’un cinquième de la part de marché. Ces acteurs sont susceptibles d’investir dans les développements de nouvelles technologies et l’extension de leurs réseaux afin de maintenir leurs parts de marché.

Certains des principaux acteurs de cette industrie sont Madix Inc., LA Darling, Lozier Corp., Gondella, Artitalia Group, Donracks TMTE Metal Tech Pvt. ltée et CAEM.