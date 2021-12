Marché des systèmes d’échographie portables Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Marché des systèmes d’échographie portables rassemble une étude détaillée des opportunités présentes et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie. L’aspect de segmentation du marché minutieusement analysé donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2020 est l’année de base tandis que 2019 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Rester informé des tendances et des opportunités de l’industrie est un processus assez long où un excellent rapport Marché des systèmes d’échographie portables aide beaucoup. Les principaux domaines de l’analyse du marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés très attentivement et précisément dans l’ensemble du rapport. Diverses étapes sont utilisées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe spécialisée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Un excellent rapport d’analyse de marché ne peut être généré qu’avec les principaux attributs tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, l’innovation, des solutions de talent, des approches intégrées, la technologie la plus récente et le dévouement.

Le marché mondial des systèmes d’échographie portable devrait connaître un TCAC substantiel de 6,4% au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. La croissance accrue du marché peut être identifiée par l’utilisation croissante de échographie pour le diagnostic précoce de la maladie.

Concurrents clés du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des échographes portables sont : GENERAL ELECTRIC COMPANY, FUJIFILM SonoSite, Inc, Koninklijke Philips NV, Siemens Healthcare Private Limited, Canon Medical Systems Corporation, Samsung Medison Co., Ltd, ESAOTE SPA, Hitachi Healthcare Amériques, TERASON DIVISION TERATECH CORPORATION, BenQ Medical Technology, Signostics, CHISON, Mobisante, Franciscan Health Inc, MEDinCN, Wuhan Zoncare Bio-medical Electronics Co., Ltd, Shenzhen WELLD Medical Electronics Co., Ltd., SIUI, ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co. ., Ltd, Global Trade Medical Supplies, EC21 Inc, entre autres.

Marché mondial des systèmes d’échographie portable par type d’appareil (appareil à ultrasons mobile, appareil à ultrasons portable), application (radiologie, cardiologie, obstétrique/gynécologie, applications vasculaires, applications urologiques, applications orthopédiques et musculo-squelettiques, autres), technologie (échographie diagnostique, Échographie thérapeutique), affichage de l’appareil (échographie couleur, échographie noir et blanc (N/B)), portabilité du système (systèmes à ultrasons sur chariot/chariot, systèmes à ultrasons compacts/portatifs, systèmes à ultrasons au point de service (POC)), Utilisateur final (hôpitaux, centres de diagnostic, centres de soins ambulatoires, centres de maternité, centres chirurgicaux, autres), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Définition du marché :

L’imagerie par ultrasons est basée sur des ondes sonores qui créent des images de l’intérieur du corps. Cet appareil est essentiellement utilisé pour le diagnostic des causes de gonflement, de douleur ainsi que d’infection dans les organes et examine également le fœtus chez les femmes enceintes ainsi que les hanches et le cerveau chez les nourrissons. Cet appareil fournit une haute résolution ainsi que des images de bonne qualité à un prix abordable que les appareils à ultrasons normaux dans les unités de soins intensifs et les services d’urgence.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des échographes portables est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des échographes portables pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Facteurs de marché

L’incidence croissante des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, les troubles obstétriques et gynécologiques propulsera la croissance de ce marché

L’augmentation des investissements, des financements et des subventions publics et privés peut stimuler le marché à long terme

Il permet aux médecins d’améliorer les taux de mortalité et de morbidité, ce qui peut alimenter la croissance du marché

Le nombre d’hôpitaux et de centres de diagnostic augmente, ce qui stimule la croissance du marché

Contraintes du marché

Le coût élevé de l’appareil peut freiner la croissance du marché

Le manque de professionnels de la santé qualifiés entravera le marché au cours de la période de prévision

Des normes gouvernementales strictes freinent également la croissance du marché

Segmentation: Marché mondial des systèmes d’échographie portable

Par type d’appareil

Appareil à ultrasons mobile

Appareil à ultrasons portatif

Par application

Radiologie

Cardiologie

Obstétrique et Gynécologie

Applications vasculaires

Applications urologiques

Applications orthopédiques et musculo-squelettiques

Autres

Par technologie

Échographie diagnostique

Échographie thérapeutique

Par affichage de l’appareil

Échographie couleur

Échographie en noir et blanc (N/B)

Par portabilité du système

Systèmes à ultrasons sur chariot/chariot

Systèmes d’échographie compacts/portatifs

Systèmes d’échographie au point de service (POC)

Par utilisateur final

Hôpitaux

Centres de diagnostic

Centres de soins ambulatoires

Centres de maternité

Centres chirurgicaux

Autres

Développements clés sur le marché :

En juin 2018, Konica Minolta Healthcare Americas, Inc a lancé le système d’échographie portable SONIMAGE MX1 pour la pratique musculo-squelettique et orthopédique. Ce produit est facile à utiliser et portable pour un diagnostic efficace sur le lieu des soins. Par ce lancement de produit, la société a amélioré son portefeuille de produits sur le marché

En novembre 2015, FUJIFILM SonoSite a lancé l’échographe hautement portable iViz. La fonctionnalité de cet appareil est conçue pour être utilisée dans tout type d’environnement, car l’interface utilisateur actionnée par le pouce avec une connectivité technologique avancée et l’informatique mobile permet aux médecins d’apporter la clinique au patient. Avec ce lancement de produit, la société a élargi son portefeuille de produits sur le marché

