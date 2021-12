Marché des systèmes de visualisation par endoscopie avec une croissance fulgurante au cours de la période de prévision 2027 // Steris, MDS Incorporated, Firefly Global, eKuore, KARL STORZ SE & Co. KG

Les systèmes et composants de visualisation d’endoscopie sont des stratégies utilisées dans les inspections endoscopiques telles que la bronchoscopie, la cystoscopie, etc. La visualisation par endoscopie peut être définie comme une technique d’inspection, de fonctionnement et de traitement des organes internes à l’aide de dispositifs permettant de faire avancer la visualisation à partir d’un détachement des organes cibles sans avoir besoin d’une ouverture suffisamment grande pour permettre à la main ou aux chiffres du chirurgien d’entrer dans le domaine médical.

Un système de visualisation par endoscopie est utilisé pour imaginer et interpréter des images endoscopiques de toutes les opérations d’endoscopie en haute définition. L’endoscopie est fréquemment réalisée en répétition chirurgicale pour les présentations analytiques et thérapeutiques. La chirurgie joue un rôle majeur dans l’utilisation répandue des mesures thérapeutiques endoscopiques. Un facteur déclencheur pour améliorer les gadgets endoscopiques et leur utilisation généralisée est l’influence des chirurgiens sur l’évolution des demandes endoscopiques et leur préparation.

Acteurs Clés du Marché des Systèmes de Visualisation Endoscopique

* Steris

* MDS Incorporated

* Luciole Mondial

* eKuore

* KARL STORZ SE & Cie. KG

* Société des Moniteurs Avancés

* Dr. Fritz Endoscopes GmbH

* Technologie médicale Cie. de Zhuhai Seesheen., Ltd.

* Endoscopie vétérinaire Biovision, LLC

* Eickemeyer

Le marché des cadres de perception de l’endoscopie est largement stimulé par une partie des fabricants vitaux et accable le marché dépendant des progressions des contributions aux articles à des coûts de marché faramineux. Les moteurs de travail innovants jouent un rôle indispensable dans le développement général du marché. Les membres du marché contribuent à une énorme marge de manœuvre pour la refonte des cadres et réduisent à zéro les efforts de publicité.

Marché des systèmes de visualisation par endoscopie en fonction du type, du type d’animal, de l’application, de la procédure et de la région:

* Systèmes de Visualisation Endoscopique Type de Marché Perspectives

o Rigide

o Souple

o Autres

* Systèmes de Visualisation Endoscopique Type de Marché Perspectives

o Grands Animaux

o Petits Animaux

* Perspectives d’application du Marché des Systèmes de Visualisation d’Endoscopie

o Diagnostic

o Chirurgie / Intervention

* Perspectives des Procédures du Marché des Systèmes de Visualisation Endoscopique

o Endoscopie Respiratoire

o Endoscopie du Tractus Gastro-Intestinal

o Endoscopie des voies urinaires et génitales

o Endoscopie Abdominale

o Endoscopie ORL

o Autres (Arthroscopie)

* Marché Régional des Systèmes de Visualisation Endoscopique

o Amérique du Nord

o Europe

o Asie-Pacifique

o Amérique Latine

o AME

Principaux points forts du Marché des Systèmes de Visualisation par Endoscopie

À la lumière de l’élément, la section des cadres de représentation endoscopique a propulsé le marché mondial et a généré la plus grande part de revenus, déductible des avancées mécaniques majeures développant davantage les capacités d’imagerie. Les acteurs moteurs soulignent l’assemblage de cadres de représentation endoscopiques de pointe, affectant décidément le développement de la section.

Par type d’objectif, la partie 4K représentait la majeure partie du gâteau et est utilisée pour submerger le marché pendant la période de conjecture. Les écrans équipés d’un objectif 4K accompagnent un niveau de reproductibilité des ombrages plus important et offrent une vue plus proche sans reconnaître les pixels singuliers.

FUJIFILM Medical Systems États-Unis, Inc., un fournisseur mondial d’innovation en imagerie endochirurgicale et endoscopique a officiellement annoncé l’expédition commerciale du système ELUXEO ® 7000X. Ceci est soutenu par l’innovation d’imagerie vidéo la plus récente qui donne une perception constante des niveaux de StO2 dans les tissus en utilisant l’imagerie endoluminale ou potentiellement laparoscopique.

Les méthodes d’endoscopie sont utilisées pour détecter et traiter la croissance maligne colorectale (CRC). La CRC a été analysée chez environ 1,9 million de personnes universellement, et les chiffres sont utilisés pour arriver à 2,2 millions de cas chaque année d’ici 2037. Cette expansion dans les cas de croissance maligne augmentera les besoins en systèmes d’endoscopie.

Table des Matières:

Chapitre 1. Aperçu du Marché des Systèmes de Visualisation Endoscopique

Chapitre 2. Systèmes de Visualisation par endoscopie Concurrence sur le marché par les Acteurs/Fournisseurs, par régions

Chapitre 3. Ventes et revenus du marché des Systèmes de visualisation d’endoscopie par application

Chapitre 4. Systèmes de visualisation endoscopique Profils des acteurs du marché et données de vente

Chapitre 5. Analyse Des Coûts De Fabrication

Chapitre 6. Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en Aval

Chapitre 7. Systèmes de Visualisation Endoscopique Analyse de Stratégie de Marché, Distributeurs / Traders

Chapitre 8. Systèmes de Visualisation Endoscopique Taille du Marché et Prévisions

Chapitre 9. Conclusion

Chapitre 10. Annexe

