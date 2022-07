Marché des systèmes de visualisation et de navigation de nouvelle génération Demande élevée, tendances récentes, croissance future, scénario commercial, produit, technologie, part et prévisions 2030

mondial des systèmes de visualisation et de navigation de nouvelle génération a atteint 1,65 milliard USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 13,0 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La prévalence croissante des maladies chroniques telles que le cancer, les maladies neurologiques, etc., et l’augmentation constante de la population gériatrique sujette aux maladies chroniques pèsent lourdement sur les systèmes de santé dans toutes les régions. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la population mondiale vieillit rapidement et le nombre de personnes de plus de soixante ans va presque doubler, passant de 12 % en 2015 à 22 % en 2050.

Cela élargira le bassin de patients des personnes les plus sujettes aux chroniques et alourdissent encore la charge du système de santé. L’augmentation des investissements dans les infrastructures de santé, le besoin d’un meilleur traitement et le développement d’un système de santé plus avancé pour aider à fournir un traitement approprié centré sur le patient sont des facteurs clés qui stimulent dans une large mesure la croissance du marché des systèmes de visualisation et de navigation de nouvelle génération.

Les avancées technologiques en matière de conduite de procédures critiques à l’aide de systèmes de visualisation et de navigation de nouvelle génération fournissent également une grande aide aux experts médicaux et aux patients. Les systèmes de navigation avancés dotés de capteurs centrés sur le patient et d’imagerie numérique avec la capacité d’une meilleure visualisation aident dans les cas critiques et complexes avec une précision et une exactitude élevées. Divers systèmes de navigation robotique sont largement utilisés dans les soins de santé pour des procédures complexes, et les experts médicaux adoptent ces technologies haut de gamme en raison d’une précision, d’une efficacité et d’une sécurité accrues.

Le rapport d’étude de marché mondial des systèmes de visualisation et de navigation de nouvelle génération est un document détaillé décrivant les avancées et développements récents dans le domaine commercial des systèmes de visualisation et de navigation de nouvelle génération en considérant 2021 comme année de base et 2022-2030 comme calendrier de prévision. Le rapport offre des informations précieuses sur la taille du marché, la part de marché, le canal de vente et le réseau de distribution, la segmentation du marché, les demandes, les tendances et les perspectives de croissance. Le rapport étudie également la croissance du marché à l’échelle mondiale et régionale.

Les principaux acteurs sont B. Braun Melsungen AG, Carl Zeiss Meditec AG, CapsoVision Inc., Centerline Biomedical, Globus Medical, Medtronic, Ikonisys, Danaher, Stereotaxis, XACT Robotics Inc., Synaptive Medical et Brainlab AG.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des systèmes de visualisation et de navigation de nouvelle génération en fonction du produit, de l’application et de l’utilisation finale , et région :

Product Outlook (Revenu, USD Billion ; 2019-2030)

Systèmes de navigation chirurgicale

robotique Systèmes de

visualisation robotique Plates-formes de visualisation et microscope chirurgical

robotique Capsules

robotiques endoscopes

Application Outlook (Revenu, USD Billion ; 2019-2030)

Procédures de diagnostic

Anomalies gastro-intestinales

Interventions chirurgicales

Neurochirurgie

Chirurgie orthopédique Chirurgie

ORL

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Hôpitaux

Cliniques

Autres

Sur la base d’une analyse régionale, le marché est segmenté dans les régions suivantes : Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Le marché devrait être dominé par les pays nord-américains, suivis de près par les pays européens. L’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance significative en raison des progrès récents et de la hausse des investissements dans le secteur de la R&D.

