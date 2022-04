Marché des systèmes de vision basés sur les événements 2021 à 2030 – Portée de l’industrie et stratégies de croissance par acteurs clés, type, application

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des systèmes de vision basés sur les événements. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les systèmes de vision basés sur les événements présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les dernières avancées de la vision par ordinateur axées sur l’IA se concentrent sur l’émulation des caractéristiques de l’œil humain dans un système de capteur de vision. Également connu sous le nom de système de vision neuromorphique ou basé sur les événements, ou caméra à capteur de vision dynamique (DVS), le système peut potentiellement transformer le paysage de la vision par ordinateur en garantissant une latence réduite et une consommation d’énergie réduite pour les solutions à venir. Ses domaines d’application potentiels incluent les véhicules autonomes (pour une latence plus faible, la détection d’objets HDR et les faibles besoins de stockage en mémoire), la robotique, l’IoT (pour une faible consommation d’énergie, toujours sur les appareils), la réalité augmentée/réalité virtuelle (AR/VR) (basse consommation et suivi à faible latence) et d’autres cas d’utilisation de l’automatisation industrielle.

Ce rapport se concentre sur l’évaluation des défis liés à l’adoption du marché des systèmes de vision basés sur les événements , ainsi que sur les solutions et les approches que les participants actifs développent pour introduire des produits innovants. Le rapport combine une analyse complète des dépôts de brevets, des entreprises actives dans l’espace et des activités de R&D des universités et des laboratoires de recherche du monde entier, fournissant des informations clés sur la maturité et l’évolution de la technologie.

Analyse des tendances en matière de brevets

Les dépôts de brevets au cours de la dernière décennie (2010-2019) ont été analysés pour évaluer le niveau de participation des différentes entités dans l’espace R&D. Cette section détaille le paysage des cessionnaires et les brevets clés dans le domaine. Les différents dépôts de brevets ont été étudiés pour comprendre les enjeux clés adressés par les publications de brevets. De plus, les dépôts de brevets liés aux technologies de vision basées sur les événements avec un accent sur les applications automobiles sont décrits en profondeur pour mettre en évidence les différents scénarios de déploiement couvrant le secteur.

Veille concurrentielle

La section fournit une description détaillée des entreprises établies, des startups et des instituts de recherche travaillant sur des caméras basées sur des événements. Différents paramètres, y compris la présentation de l’entreprise, la pile technologique, les partenariats, le personnel clé, la future feuille de route et les limites ont été pris en compte pour un profilage concurrentiel complet.

Un élément clé qui ressort de cette analyse est que plusieurs startups européennes sont en concurrence directe avec Samsung dans le domaine de la technologie de vision basée sur les événements.

En outre, une matrice d’analyse comparative des produits commercialisés et en cours de développement a également été incluse pour une analyse approfondie.

Entreprises citées dans le rapport

1. Prophesee

2. iniVation

3. Insightness

4. Qelzal

5. MindTrace

6. CelePixel

7. Sunia

8. Australian Institute of Technology

9. Samsung

10. Sony

systèmes de vision basés sur les événements surmontent le problème lié aux informations redondantes dans les systèmes de vision traditionnels basés sur le cadre.

La technologie basée sur les événements en est aux premiers stades de développement et des recherches et des investissements importants se concentrent de plus en plus sur l’accélération du développement de tels systèmes.

Les techniques de vision basées sur les événements sont explorées dans le secteur automobile pour les applications embarquées et pour des scénarios extérieurs au véhicule.

Certains premiers utilisateurs de la technologie se concentrent sur les processus de fabrication DVS et sur la réduction de la taille des pixels.

Samsung est parmi les premiers à adopter la technologie DVS.

Les laboratoires de recherche se concentrent sur l’émulation des différents paramètres du DVS pour relever des défis tels que la faible plage dynamique, la taille des pixels, le flou de mouvement et la latence élevée.

Les systèmes de vision basés sur les événements trouvent des applications dans les voitures autonomes, les drones, l’IoT, la robotique, les appareils portables et la surveillance.

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

