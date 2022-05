Marché des systèmes de surveillance des patients 2022 – Taille et part de l’industrie, développements récents, croissance mondiale, tendances, principaux fournisseurs en exploitation et prévisions jusqu’en 2029

La couverture à jour du dernier rapport Marché des systèmes de surveillance des patients 2022 Industry fournit un synopsis détaillé ainsi qu’une évaluation cohérente des bénéfices précis sur la période prévue. Les tendances actuelles, l’analyse de l’industrie et le développement de la croissance représentés dans le rapport sont d’une grande aide pour les nouveaux acteurs de l’industrie qui entrent sur le marché. Ce rapport présente une analyse approfondie de la taille, de la part, des segments, des fabricants et des technologies du marché des systèmes de surveillance des patients, des tendances clés, des moteurs du marché, des défis, de la normalisation, des modèles de déploiement, des opportunités, de la future feuille de route et des prévisions.

Analyse et taille du marché

Le marché des systèmes de surveillance des patients devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 32,2% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. concernant la forme physique et le mode de vie sain des clients contribuera à accélérer la croissance du marché des systèmes de surveillance des patients.

Cliquez pour obtenir un exemple de PDF (y compris la table des matières complète, le tableau et les figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-patient-monitoring-systems-market

Estimation des revenus et des ventes – Les revenus et le volume des ventes historiques sont présentés et d’autres données sont triangulées avec des approches descendantes et ascendantes pour prévoir la taille complète du marché et pour estimer les chiffres prévisionnels pour les régions clés couvertes dans le rapport ainsi que les types classés et bien reconnus et l’industrie d’utilisation finale.

Analyse SWOT sur les acteurs des systèmes de surveillance des patients

Dans une analyse supplémentaire de la part de marché des acteurs, un profilage approfondi, un aperçu des produits / services et des activités, l’étude se concentre également sur la matrice BCG, l’analyse de la carte thermique, le positionnement FPNV ainsi que l’analyse SWOT pour mieux corréler la compétitivité du marché .

La demande des entreprises de premier plan et des agences gouvernementales devrait augmenter à mesure qu’elles recherchent plus d’informations sur le dernier scénario. Consultez la section Déterminants de la demande pour plus d’informations.

Analyse de la réglementation

? Système local et autres réglementations : variations régionales des lois sur l’utilisation des systèmes de surveillance des patients

? La réglementation et ses implications

? Autres conformités

CINQ FORCES ET ANALYSE AU PILON :

Afin de mieux comprendre l’état du marché, une analyse des cinq forces est effectuée, notamment le pouvoir de négociation des acheteurs, le pouvoir de négociation des fournisseurs, la menace des nouveaux entrants, la menace des substituts, la menace de la rivalité.

Politique (Politique politique et stabilité ainsi que politiques commerciales, fiscales et fiscales)

? Économique (Taux d’intérêt, taux d’emploi ou de chômage, coût des matières premières et taux de change)

? Social (Évolution de la démographie familiale, des niveaux d’éducation, des tendances culturelles, des changements d’attitude et des changements dans les modes de vie)

? Technologique (Évolution de la technologie numérique ou mobile, automatisation, recherche et développement)

? Juridique (Législation du travail, droit de la consommation, santé et sécurité, réglementation et restrictions internationales et commerciales)

? Environnemental (Climat, procédures de recyclage, empreinte carbone, élimination des déchets et durabilité)

Principaux faits saillants du rapport sur le marché des systèmes de surveillance des patients publié par Data Bridge Market Research

Par produit (systèmes de surveillance de la glycémie, appareils de surveillance cardiaque, appareils de surveillance multiparamètres, appareils de surveillance respiratoire, appareils de surveillance de la température, appareils de surveillance hémodynamique/pression, appareils de surveillance fœtale et néonatale, appareils de surveillance neurologique, appareils de surveillance du poids, autres appareils de surveillance des patients)

Par utilisateur final (hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, établissements de soins à domicile, autres utilisateurs finaux)

Dynamique du marché des systèmes de surveillance des patients

Les systèmes de surveillance des patients sont connus pour être utilisés pour mesurer, enregistrer, distribuer et afficher les mélanges de valeurs biométriques telles que la fréquence cardiaque, la pression artérielle, les niveaux de saturation en oxygène du sang (SPO2) et la température.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des systèmes de surveillance des patients au cours de la période de prévision sont les progrès techniques des dispositifs de surveillance des patients, la conception centrée sur l’utilisateur pour les appareils portables, la surveillance hémodynamique non invasive, les capteurs numériques, les mobiles. appareils EEG de qualité supérieure. En outre, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques, l’augmentation de l’inclinaison pour les dispositifs portables de surveillance des patients, les biocapteurs et les implants intelligents entre les payeurs de soins de santé devraient en outre propulser la croissance du marché des systèmes de surveillance des patients. De plus, l’augmentation des investissements, des fonds et des subventions devrait en outre amortir la croissance du marché des systèmes de surveillance des patients. D’autre part,

Découvrez les détails complets de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-patient-monitoring-systems-market

Analyse de la carte thermique, profils financiers et détaillés sur 5 ans des acteurs clés et émergents :

Abbott, Masimo., Medtronic, Dragerwerk AG & Co. KGaA, General Electric Company, Johnson & Johnson Services, Inc., Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Natus Medical Incorporated., NIHON KOHDEN CORPORATION, Nonin, OMRON Corporation, Koninklijke Philips NV …

Géographiquement, les régions suivantes ainsi que les marchés nationaux/locaux répertoriés sont entièrement étudiés :

? APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

? Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

? Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

? Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

? MEA (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

Portée et taille du marché des systèmes de surveillance des patients en Europe

Le marché des systèmes de surveillance des patients est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des systèmes de surveillance des patients est segmenté en systèmes de surveillance de la glycémie, dispositifs de surveillance cardiaque, dispositifs de surveillance multiparamètres, dispositifs de surveillance respiratoire, dispositifs de surveillance de la température, dispositifs de surveillance hémodynamique ou de pression, dispositifs de surveillance fœtale et néonatale, dispositifs de neurosurveillance , appareils de surveillance du poids, autres appareils de surveillance des patients. Les systèmes de surveillance de la glycémie sont sous-segmentés en systèmes d’autosurveillance de la glycémie et en systèmes de surveillance continue de la glycémie. Les appareils de surveillance cardiaque sont sous-segmentés en appareils ECG, enregistreurs de boucle implantables, moniteurs d’événements, moniteurs de télémétrie cardiaque mobiles et moniteurs ECG intelligents ou portables. Les dispositifs de surveillance multiparamètres sont sous-segmentés en dispositifs de surveillance à faible acuité, dispositifs de surveillance à acuité moyenne, dispositifs de surveillance de haute acuité. L’appareil respiratoire est sous-segmenté en oxymètres de pouls, spiromètres, capnographes, débitmètres de pointe. Les dispositifs de surveillance de la température sont sous-segmentés en dispositifs de surveillance de la température portables, dispositifs de surveillance de la température de table, dispositifs de surveillance continue portables, dispositifs de surveillance de la température invasifs dispositifs de surveillance de la température intelligents. Les appareils ECG hémodynamiques ou de pression sont sous-segmentés en moniteurs hémodynamiques, tensiomètres, articles jetables. Dispositifs de surveillance fœtale et néonatale dispositifs de surveillance fœtale et dispositifs de surveillance néonatale. Appareils de neuromonitorage, appareils d’électroencéphalographe, appareils d’électromyographie, oxymètres cérébraux, moniteurs de pression intracrânienne, appareils de magnétoencéphalographe, appareils doppler transcrâniens.

En fonction de l’utilisateur final, le marché des systèmes de surveillance des patients est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, établissements de soins à domicile et autres utilisateurs finaux.

Quelques extraits de l’étude de marché sur les systèmes de surveillance des patients Table des matières

Taille du marché des systèmes de surveillance des patients (ventes) Part de marché par type (catégorie de produit) [matériel et logiciel] en 2020

Marché des systèmes de surveillance des patients par application / utilisateurs finaux [automobile, électronique grand public, soins de santé, maison intelligente et automatisation industrielle]

Systèmes mondiaux de surveillance des patients Ventes et taux de croissance (2015-2029)

Concurrence sur les systèmes de surveillance des patients par acteurs / fournisseurs, région, type et application

Tableau des systèmes de surveillance des patients (volume, valeur et prix de vente) défini pour chaque région géographique définie.

Chaîne d’approvisionnement, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval, analyse de la chaîne industrielle

…… et voir plus dans la table des matières complète

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, les graphiques et le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-patient-monitoring-systems-market

Merci d’avoir lu cet article; Data Bridge Market Research propose également des services de recherche personnalisée fournissant une recherche ciblée, complète et personnalisée en fonction des objectifs de la clientèle. Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou un rapport par région comme les Balkans, la Chine, l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie du Sud-Est.