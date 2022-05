Marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux par perspectives régionales, dernière tendance, analyse des parts, croissance, application et prévisions jusqu’en 2028

DBMR a ajouté un nouveau rapport avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentées avec des discussions et des graphiques répartis sur des pages avec une analyse détaillée facile à comprendre. Ce rapport est très utile pour connaître les conditions et les tendances générales du marché. Il estime également le marché probable pour un nouveau produit à lancer sur le marché. Ce rapport a également été compilé pour fournir divers aspects du marché tels que la taille, la part, les tendances, la dynamique, la croissance, les ventes et l’analyse de l’industrie. L’analyse concurrentielle effectuée dans ce rapport comprend le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, leurs compétences de base, leurs points forts et leurs points faibles, et le paysage concurrentiel du marché qui soutient les entreprises illustrent leurs stratégies individuelles.

Le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 13,2% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 490,02 millions USD d’ici 2028. Le nombre croissant de processus chirurgicaux dans le monde agit comme un moteur pour le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux.

Les systèmes de suivi des instruments chirurgicaux sont le système qui combine la technologie de numérisation et le logiciel d’application. Il s’agit d’un système utile pour aider les professionnels de la santé à accéder à des instruments permettant de gagner du temps et résultant en des processus sûrs et efficaces. Les systèmes de suivi des instruments chirurgicaux aident à fournir un aperçu des processus de l’organisation afin d’accroître l’efficacité des employés.

La mise en place d’un système d’identification de dispositif unique (UDI) par la FDA stimule la demande du marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux. Le coût élevé d’un système de suivi à part entière agit comme un frein pour le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux. Les initiatives stratégiques des acteurs du marché augmenteront encore les opportunités de croissance du marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux. Les problèmes liés à l’intégration avec d’autres systèmes constituent un défi pour les prestataires de soins de santé qui peuvent défier le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux.

Le rapport sur le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les produits lancements, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché.

Portée du marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux et taille du marché

Le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux est segmenté en fonction du type, du composant, de la technologie, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux est segmenté en sites professionnels et multi-sites. En 2021, le segment multi-sites devrait dominer le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux, car ces systèmes de suivi couvrent la majeure partie des hôpitaux et fournissent tous les instruments requis à temps et augmentent la sécurité des patients.

Sur la base des composants, le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux est segmenté en matériel, logiciels et services. En 2021, le segment des logiciels devrait dominer le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux en raison des progrès technologiques continus.

Sur la base de la technologie, le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux est segmenté en suivi des codes-barres, identification par radiofréquence (RFID), suivi électronique et autres. En 2021, le segment de l’identification par radiofréquence (RFID) devrait dominer le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux car il offre une plus grande mémoire et une plus grande plage de détection et peut détecter des instruments chirurgicaux de très petite taille.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, centres de recherche, cliniques et autres. En 2021, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux, car les hôpitaux ont un taux d’adoption plus élevé pour l’instrument de suivi chirurgical pendant le cycle de travail, y compris les procédures chirurgicales, post-opératoires, de stockage et de stérilisation, entre autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux est segmenté en appel d’offres direct et distributeur tiers. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux, car les logiciels utilisés pour le suivi des instruments chirurgicaux sont installés à grande échelle dans les hôpitaux, ce qui exige un schéma rentable.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux

Le marché mondial des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, composant, technologie, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, la Belgique, la Turquie, l’Autriche, la Norvège, la Hongrie, la Lituanie, l’Irlande, Pologne, reste de l’Europe, Japon, Chine, Australie, Inde, Corée du Sud, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Vietnam, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique du Sud, Arabie Saoudite, Afrique, Émirats arabes unis, Koweït et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le segment multi-sites du marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux en Amérique du Nord devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’adoption croissante de la technologie de suivi des instruments chirurgicaux dans le secteur de la santé. La Chine est à la tête de la croissance du marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux en Asie-Pacifique et le segment multi-sites domine dans le pays, la Chine étant le leader de la technologie RFID. Le segment multi-sites en Allemagne domine le marché européen des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux en raison de la demande croissante de technologies pour la sécurité des patients.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

L’adoption croissante de l’informatique de santé dans les hôpitaux stimule la croissance du marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux

Le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux avec les ventes de médicaments des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux, l’impact de l’avancement de la technologie des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur prise en charge de le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Systèmes de suivi des instruments chirurgicaux

Le paysage concurrentiel du marché Systèmes de suivi des instruments chirurgicaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché mondial des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux.

Les principales entreprises couvertes par le rapport sur le marché mondial des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux sont TGX Medical Systems, Key Surgical (une filiale de STERIS), Censis Technologies, Inc. (une filiale de FORTIVE), BD, Microsystems, STANLEY Healthcare, Xerafy Singapore Pte Ltd. ., MOBILE ASPECTS, Infor, Haldor Advanced Technologies, STERIS, Getinge AB, SpaTrack Medical Limited, Scanlan International, FingerPrint Medical Limited, Vizinex RFID, Steelco SpA, CASE MEDICAL, ASANUS Medizintechnik GmbH, B. Braun Melsungen AG entre autres nationaux et mondiaux joueurs. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux.

Par exemple,

En décembre 2020, Censis Technologies, Inc. (une filiale de Fortive) a signé un accord de partenariat avec Cantel Medical Corp pour le développement et la fabrication d’un flux de travail de retraitement d’endoscopes de prévention des infections de premier plan équipé de solutions de gestion des actifs chirurgicaux et de suivi des instruments. Ce partenariat a aidé l’entreprise à étendre sa présence sur le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux.

La collaboration, le lancement de produits, l’expansion commerciale, les récompenses et la reconnaissance, les coentreprises et d’autres stratégies des acteurs du marché améliorent le marché des entreprises sur le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux, ce qui offre également l’avantage à l’organisation d’améliorer son offre de systèmes de suivi des instruments chirurgicaux.

Développement du marché des nouveaux systèmes de suivi des instruments chirurgicaux

En février 2020, Getinge AB avait lancé le Torin qui est un logiciel complet de gestion de bloc opératoire qui est utilisé pour les services chirurgicaux pour modifier les activités impliquées dans le service chirurgical. Cette technologie réduira les perturbations, les coûts et augmentera les soins aux patients dans les hôpitaux. Ce lancement de logiciel a aidé l’entreprise à améliorer son portefeuille de produits et à mettre en place son empreinte dans le domaine du système de suivi.

Portée du marché mondial des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux

Le marché mondial des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Russie, Suisse, Belgique, Turquie, Autriche, Norvège, Hongrie, Lituanie, Irlande , Pologne, reste de l’Europe, Japon, Chine, Australie, Inde, Corée du Sud, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Vietnam, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique du Sud, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Koweït et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché mondial des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du type, le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux est segmenté en sites professionnels et multi-sites. Sur la base des composants, le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux est segmenté en matériel, logiciels et services. Sur la base de la technologie, le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux est segmenté en suivi des codes-barres, identification par radiofréquence (RFID), suivi électronique et autres. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, centres de recherche, cliniques et autres. Sur la base du canal de distribution,

