Marché des systèmes de stockage à intelligence artificielle (IA) à connexion directe – Les dernières innovations stimulent la dynamique et les défis de l’analyse stratégique d’ici 2029

Le marché mondial des systèmes de stockage d’intelligence artificielle (IA) à connexion directe était évalué à 21 893,20 millions USD en 2021 et devrait atteindre 94 766,16 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 20,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Étude de marché réalisée dans le système de stockage crédible à intelligence artificielle (IA) à connexion directeLe rapport d'activité aide à découvrir des informations importantes sur les personnalités des acheteurs, le public cible, les clients actuels, le marché, la concurrence, etc., par exemple la demande pour le produit ou le service, les prix potentiels, les impressions de l'image de marque, etc.

Le rapport d'étude de marché de classe mondiale sur le système de stockage à intelligence artificielle (IA) à connexion directe est la solution idéale pour de nombreux professionnels car il est bénéfique à bien des égards.

Ce rapport sur le marché du système de stockage d’intelligence artificielle (IA) à connexion directe fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes d’émergence poches de revenus, modifications de la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du système de stockage d’intelligence artificielle (IA) à connexion directe Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des systèmes de stockage à intelligence artificielle (IA) à connexion directe comprennent:

NVIDIA Corporation (États-Unis), IBM (États-Unis), Intel Corporation (États-Unis), Xilinx (États-Unis), SAMSUNG (Corée du Sud), Micron Technology, Inc. (États-Unis), Microsoft (États-Unis), SAP (Allemagne), Oracle (États-Unis ), American Software, Inc. (États-Unis), Splice Machine (San Francisco), Cainiao (Chine), FedEx (États-Unis), Deutsche Post AG (Allemagne), Dell Inc. (États-Unis), Hewlett-Packard (États-Unis), Pure Storage, Inc. (États-Unis), NetApp (États-Unis), Cisco Systems, Inc. (États-Unis), Advanced Micro Devices, Inc (États-Unis), TOSHIBA CORPORATION (Japon), Lenovo. (Hong Kong)

Segments de marché clés :

Offre

Matériel

Unité centrale de traitement (CPU)

Unité de traitement graphique (GPU)

Logiciel

Architecture de stockage

Stockage de fichiers

Stockage d’objets

Blocage de stockage

Support de stockage

Disque dur

Disque dur

Baie flash hybride

Baie 100 % flash

Utilisateur final

Entreprises

Organismes gouvernementaux

Fournisseurs de services infonuagiques

Entreprises de télécommunications

Marché du système de stockage à intelligence artificielle (IA) à connexion directe, par région:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Direct Attached Artificial Intelligence (AI) Storage System Market Key Benefits over Global Competitors:

The report provides a qualitative and quantitative analysis of the Direct Attached Artificial Intelligence (AI) Storage System market trends, forecasts, and market size to determine new opportunities.

market trends, forecasts, and market size to determine new opportunities. Porter’s Five Forces analysis highlights the potency of buyers and suppliers to enable stakeholders to make strategic business decisions and determine the level of competition in the industry.

Top impacting factors & major investment pockets are highlighted in the research.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution aux revenus est mentionnée.

Le segment de positionnement des acteurs du marché permet de comprendre la position actuelle des acteurs du marché actifs dans le système de stockage à intelligence artificielle (IA) à connexion directe

Certaines des questions clés auxquelles ces rapports sur le marché du système de stockage à intelligence artificielle (IA) à connexion directe ont répondu:

Quel sera le taux de croissance du marché, la dynamique de croissance ou l’accélération du marché au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs clés à l’origine du système de stockage à intelligence artificielle (IA) à connexion directe ?

Quelle région devrait détenir la part de marché la plus élevée dans Système de stockage à intelligence artificielle (IA) à connexion directe?

Quels tendances, défis et obstacles auront un impact sur le développement et le dimensionnement du système mondial de stockage d’intelligence artificielle (IA) à connexion directe ?

Quel est le volume des ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants de système de stockage à intelligence artificielle (IA) à connexion directe ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du système de stockage à intelligence artificielle (IA) à connexion directe auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial du système de stockage à intelligence artificielle (IA) à connexion directe?

