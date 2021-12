Marché des systèmes de stationnement intelligents d’une valeur de 1 462,3 millions de dollars d’ici 2028 – Rapport exclusif de The Insight Partners

Le rapport d’étude de marché sur les systèmes de stationnement intelligents aide les acteurs du marché à améliorer leurs plans commerciaux et à assurer leur succès à long terme. L’étude de recherche approfondie fournit des informations détaillées sur les innovations mondiales, les nouvelles techniques commerciales, l’analyse SWOT avec les acteurs clés, les investissements en capital, l’innovation technologique et les perspectives des tendances futures.

Le stationnement a été un problème difficile, en particulier dans le paysage urbain, où 30 à 40 % de tous les embouteillages sont principalement causés par des conducteurs qui ont du mal à trouver une place de stationnement. Le nombre croissant de véhicules circulant sur la route, l’augmentation de la taille des véhicules dans le segment du luxe et la diminution de l’espace de stationnement disponible influencent la congestion du trafic, ce qui en fait un problème alarmant à l’échelle mondiale. En outre, la disponibilité limitée des données nécessaires pour guider les décisions d’un conducteur a tendance à faire perdre beaucoup de temps, alimentant par la suite les problèmes de stationnement dans les zones urbaines.

Cela provoque également des dommages environnementaux tels que l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone, la pollution sonore et la contamination des sols. Quelque part, ces problèmes liés au stationnement ont également un impact sur les revenus des entreprises locales dans les zones urbaines. En raison de l’indisponibilité d’un espace de stationnement approprié, de nombreux magasins de détail locaux ont tendance à perdre d’énormes ventes, ce qui a un impact direct sur leurs revenus.

Le stationnement en soi est une énorme industrie comprenant des revenus de plus de 100 milliards de dollars dans le monde, et le marché des systèmes de stationnement intelligents est en train de devenir un marché potentiel attrayant pour les acteurs du stationnement, aussi bien florissants que nouveaux. Le marché des systèmes de stationnement intelligents connaît actuellement une croissance considérablement élevée dans plusieurs régions géographiques développées et devrait prévoir une croissance exponentielle dans d’autres domaines du monde dans les années à venir.

L’étude de marché couvre les données historiques des années précédentes ainsi qu’une prévision des années à venir en fonction des revenus (millions USD). Les rapports sur le marché des systèmes de stationnement intelligents couvrent également la dynamique du marché, l’aperçu du marché, la segmentation, les moteurs du marché et les contraintes, ainsi que l’impact qu’ils ont sur la demande des systèmes de stationnement intelligents au cours de la période de prévision. En outre, le rapport fournit également une étude des opportunités disponibles sur le marché mondial des systèmes de stationnement intelligents. L’étude et les prévisions du rapport de marché sur les systèmes de stationnement intelligents sont basées sur les niveaux mondial et régional.

Le rapport évalue les opportunités clés sur le marché et décrit les facteurs qui sont et seront le moteur de la croissance de l’industrie Systèmes de stationnement intelligents. La croissance du marché global des systèmes de stationnement intelligents a également été prévue pour la période 2019-2025, en tenant compte des modèles de croissance précédents, des moteurs de croissance et des tendances actuelles et futures.

Segment de marché des systèmes de stationnement intelligents par régions, l’analyse régionale couvre : Amériques, États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, APAC, Chine, Japon, Corée, Asie du Sud-Est, Inde, Australie, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie, Espagne, Moyen-Orient et Afrique, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Turquie, pays du CCG.

