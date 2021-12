Marché des systèmes de sécurité automobile 2021 Taille de l’industrie, part, demande, fabricants et recherche prévisionnelle 2028

Système de sécurité automobile Market est un rapport professionnel et méticuleux qui se concentre sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Il se dote d’une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir.

En outre, les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions employés par les différents acteurs clés s’expliquent bien par les profils d’entreprise systémiques couverts dans ce rapport de marché de grande envergure. Étant un rapport d’étude de marché détaillé, le rapport sur le marché du système de sécurité automobile donne aux entreprises un avantage concurrentiel. Toutes ces données et informations sont très importantes pour les entreprises lorsqu’il s’agit de définir les stratégies de production, de commercialisation, de vente, de promotion et de distribution des produits et services. Le rapport sur le marché des systèmes de sécurité automobile donne des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source importante d’orientation pour les entreprises et les organisations.

Le marché des systèmes de sécurité automobile augmentera à un TCAC de 7,68 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. La demande croissante de véhicules dotés de fonctionnalités avancées et autonomes est un facteur essentiel du marché des systèmes de sécurité automobile.

Le système de sécurité automobile est l’ensemble accumulé de composants et de logiciels qui sont intégrés dans les véhicules et qui évitent au conducteur et aux passagers de se blesser ou d’être victime d’accidents ou de pauses soudaines. Il aide à protéger les passagers des véhicules au moment de tout accident et sert de protection contre la frappe soudaine contre les parties intérieures des véhicules, minimisant ainsi le risque de blessure. De nombreux dispositifs de sécurité ont été développés qui sont placés à différents côtés des véhicules pour assurer une protection maximale des passagers.

Portée du marché et taille du marché des systèmes de sécurité automobile

Sur la base de la technologie passive, le marché des systèmes de sécurité automobile est segmenté en piétons, protection contre le coup du lapin et airbag.

Sur la base du carburant utilisé, le marché des systèmes de sécurité automobile est segmenté en essence, diesel, EV et HEV.

Basé sur la technologie, le marché des systèmes de sécurité automobile est segmenté en systèmes de sécurité actifs et systèmes de sécurité passive. Les systèmes de sécurité active ont été segmentés en systèmes de freinage antiblocage (ABS), freinage d’urgence automatique (AEB), détection d’angle mort (BSD), répartition électronique de la force de freinage (EBD), contrôle électronique de stabilité (ESC), avertissement de collision avant (FCW), les systèmes d’avertissement de sortie de voie (LDWS), le système de contrôle de traction (TCS) et les systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS). Les systèmes de sécurité passive ont été subdivisés en protection des occupants, systèmes de protection des piétons et système de protection contre le coup du lapin. La protection des occupants a été encore segmentée en ceintures de sécurité et airbags. Les systèmes de protection des piétons ont été encore segmentés en airbags de protection des piétons et lève-capot.

Basé sur le type de véhicule routier, le marché des systèmes de sécurité automobile est segmenté en PC, VUL, M&HCV, bus et camions.

Basé sur le véhicule électrique, le marché des systèmes de sécurité automobile est segmenté en BEV, FCEV, HEV et PHEV.

Le marché des systèmes de sécurité automobile est également segmenté en fonction du type d’utilisateur final en OEM et après-vente.

Analyse globale de la portée du marché des systèmes de sécurité automobile au niveau des pays

Le marché des systèmes de sécurité automobile est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, technologie passive, carburant utilisé, technologie, type de véhicule routier, véhicule électrique et type d’utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché des systèmes de sécurité automobile sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite , Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des systèmes de sécurité automobile en raison de l’augmentation de la population, ainsi que de l’une des meilleures infrastructures routières au monde, ce qui oblige les constructeurs automobiles à fabriquer des véhicules de grande puissance pour ce marché, augmentant les progrès technologiques dans la production des véhicules et l’augmentation du revenu disponible ont augmenté la demande de fonctionnalités autonomes des véhicules dans cette région. L’Asie-Pacifique est la région attendue en termes de croissance du marché des systèmes de sécurité automobile en raison de l’augmentation de la population et de l’augmentation des activités de recherche et développement dans cette région.

La section pays du rapport sur le marché des systèmes de sécurité automobile fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et les changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des pointeurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les pays individuels. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Système de sécurité automobile

Le paysage concurrentiel du marché Systèmes de sécurité automobile fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur le marché des systèmes de sécurité automobile.

Les principaux acteurs couvertsdans le rapport sur le marché des systèmes de sécurité automobile sont Robert Bosch GmbH, DENSO CORPORATION., STMicroelectronics, Delphi Technologies, Infineon Technologies AG, ZF Friedrichshafen AG, Continental AG, Valeo, Magna International Inc., Johnson Electric Holdings Limited, Autoliv Inc., Mobileye., HYUNDAI MOBIS., Magna International Inc., ANAND Group, Knorr-Bremse AG, Takata Corporation, HARMAN International, BMW AG, Joyson Safety Systems., TOYODA GOSEI Co., Ltd., MANDO-HELLA Electronics Corp., Lear Corporation., Groupe PSA, BorgWarner Inc., Ficosa Internacional SA, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Raisons d’acheter ce rapport : Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

