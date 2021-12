Marché des systèmes de sécurité automobile 2021 et mondial prévu jusqu’en 2028 | Analyse par les principaux fournisseurs – Autoliv Inc., Continental AG, DENSO CORPORATION, Joyson Safety Systems, ZF Friedrichshafen AG, Valeo

L’« Analyse du marché mondial des systèmes de sécurité automobile jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie du marché des systèmes de sécurité automobile avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des systèmes de sécurité automobile avec une technologie de segmentation du marché détaillée, le type de véhicule, les offres et la géographie. Le marché mondial des systèmes de sécurité automobile devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des systèmes de sécurité automobile et présente les principales tendances et opportunités sur le marché des systèmes de sécurité automobile.

Les principaux acteurs du marché sont :

Autoliv Inc.

Continental SA

SOCIÉTÉ DENSO

Systèmes de sécurité Joyson

ZF Friedrichshafen SA

Valéo

Mobileye

Robert Bosch GmbH

Infineon Technologies AG

Knorr-Bremse AG

Le dernier rapport de recherche sur le «marché des systèmes de sécurité automobile – analyse de l’industrie, taille du marché, opportunités et prévisions, 2021-2028» fournit une évaluation complète du marché des systèmes de sécurité automobile pour la période de prévision de 2021 à 2028, y compris les valeurs de marché pour les années 2018 et 2019. En outre, le rapport fournit également des informations sur l’évolution du marché, les tendances, les changements de l’offre et de la demande dans diverses régions du monde. Ainsi, le rapport fournit une vue holistique du marché Systèmes de sécurité automobile afin d’aider les décideurs avec diverses informations stratégiques et perspectives d’avenir. Le marché des systèmes de sécurité automobile devrait connaître une croissance continue au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Impact de Covid-19 sur le marché des systèmes de sécurité automobile

COVID-19 a gravement affecté l’industrie automobile à la fin de 2020, car plusieurs interdictions de voyager et autres restrictions liées au verrouillage ont été imposées à travers le monde. L’impact de la pandémie s’étend à tous les segments de l’industrie aéronautique et aérospatiale, y compris les fabricants de systèmes de sécurité automobile. En raison des restrictions de voyage et du ralentissement économique dû à la pandémie et à la baisse de la demande qui en résulte, les constructeurs automobiles se sont concentrés sur la réduction des coûts et des dépenses, ce qui inclut la réduction des dépenses de production. En raison de la longue durée des arrêts dans la chaîne d’approvisionnement de la production automobile majeure, les fournisseurs de systèmes de sécurité automobile ont été confrontés à une réduction de la demande.

Il s’agit d’une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché des systèmes de sécurité automobile avec un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. Les perspectives stratégiques et les plans de développement sont également discutés et les processus de fabrication et les structures de coûts analysés. La consommation d’import / export du marché des systèmes de sécurité automobile, les chiffres de l’offre et de la demande et les marges brutes sur le prix de revient et la valeur de production sont également fournis.

Segmentation du marché

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en systèmes de sécurité active et systèmes de sécurité passive

Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules utilitaires légers, voitures particulières et véhicules utilitaires moyens et lourds.

Sur la base des offres, le marché est segmenté en matériel et logiciel.

Raisons d’acheter

Souligne les priorités commerciales clés pour aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Présente des résultats clés et des tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché mondial Systèmes de sécurité automobile, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

Développe/modifie les plans d’expansion des affaires en utilisant une offre de croissance substantielle des marchés développés et émergents.

Examine en profondeur les tendances du marché ainsi que les principaux moteurs et contraintes du marché.

Améliore le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux.

