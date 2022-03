Marché des systèmes de récupération d’énergie analysé par la croissance des entreprises, les facteurs de développement et les tendances futures d’ici 2029

Energy Harvesting System Market est un rapport professionnel et méticuleux qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Il est doté d’une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir.

enregistrant un TCAC de 10,75 % au cours de la période de prévision 2026. Cette hausse de la valeur marchande peut être attribuée à la demande croissante de systèmes durables et économes en énergie.

Définition du marché: marché mondial des systèmes de récupération d’énergie

La récupération d’énergie est utilisée pour capturer l’énergie et est également connue sous le nom de récupération d’énergie ou de récupération d’énergie ou d’énergie ambiante via des sources externes et est convertie en une énergie électrique utilisable. Ils sont largement utilisés dans les appareils grand public, les équipements médicaux, les transports, les contrôles industriels et militaires. Vibration ou pression, énergie radio, différentiels de température sont quelques exemples de sources d’énergie. Le système de récupération d’énergie est généralement utilisé pour charger une cellule de stockage d’énergie et leur fournir de l’énergie en fournissant une protection et des réglementations.

Facteurs de marché:

Le nombre croissant de villes intelligentes stimule le marché.

Avancement technologique et développement de la technologie d’automatisation et de récupération d’énergie.

Contraintes du marché :

Le coût d’installation élevé du système limite le marché.

Les restrictions liées aux modules réseau installés par des particuliers restreignent le marché.

Segmentation: marché mondial des systèmes de récupération d’énergie

Par composant et type de capteur Réseau de capteurs sans fil

Par technologie Récupération d’énergie lumineuse Récupération d’énergie vibratoire Récupération d’énergie par radiofréquence (RF) Récupération d’énergie thermique Collecte d’énergie électromagnétique Récolte d’énergie cinétique

Par composant Transducteur Photovoltaïque Électrodynamique, Piézoélectrique et Électromagnétique Électrodynamique Piézoélectrique Électromagnétique Thermoélectrique Transducteur de radiofréquence (RF) Circuit intégré de gestion de l’alimentation Batterie secondaire

Par demande Bâtiment & Domotique Industriel Transport Sécurité Vendre au détail Vélo Dynamo Militaire et aérospatial Électronique grand public Téléphones portables Montres-bracelets Calculatrices Briquets à gaz piézoélectriques Par source d’énergie Électrique Gravitationnel Magnétique Nucléaire Thermique Chimique Mécanique Radiation Par géographie Amérique du Nord Canada Mexique Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie Turquie la Belgique Pays-Bas Le reste de l’Europe Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



Développements clés sur le marché :

En octobre 2016, EnOcean a annoncé le lancement de sa nouvelle marque Dolphin – IoT auto-alimenté par EnOcean, qui comprendra des modules sans fil à récupération d’énergie et des produits en marque blanche. Ces modules sans fil seront utilisés dans les bâtiments centralisés et les maisons intelligentes avec la technologie sans fil EnOcean. Pour un contrôle moderne de la lumière, ils disposent également de modules sans fil pour les systèmes ZigBee et BLE sur la bande 2,4 GHz. L’objectif principal est de rendre la vie plus facile, plus sûre et plus confortable en traitant le grand volume de données des capteurs.

En août 2016, Alencon Systems LLC à Solar Power International 2016 à Las Vegas a annoncé le lancement de sa solution de récolte PV et d’onduleur central avec la troisième génération d’optimiseurs et d’émetteurs de puissance de chaîne (SPOT). En exécutant MPPT au niveau de la chaîne, ils agiront comme des onduleurs centraux ou de chaîne et réduiront les effets de l’encrassement irrégulier, de la couverture nuageuse, des dommages sporadiques et de la dégradation des modules.

Analyse compétitive

Le marché mondial des systèmes de récupération d’énergie est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des systèmes de récupération d’énergie pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des systèmes de récupération d’énergie sont ABB, ARVENI, Cymbet, EnOcean GmbH, FUJITSU, Honeywell International Inc., Powercast Corp, Microchip Technology Inc., STMicroelectronics, Texas Instruments Incorporated, Voltree Power Inc., Bionic Power Inc., Schneider Electric, Qorvo, Inc, Mouser Electronics, Inc, IDTechEx Ltd, Schneider Electric., Silicon Laboratories et STMicroelectronics.

Le rapport d’étude de marché sur le système de récupération d’énergie couvre la définition, la classification, la classification des produits, l’application du produit, la tendance de développement, la technologie du produit, le paysage concurrentiel, la structure de la chaîne industrielle, la vue d’ensemble de l’industrie, l’analyse de la politique nationale et de la planification de l’industrie, la dernière analyse dynamique, etc. , et comprend également majeur. L’étude comprend les moteurs et les contraintes du marché mondial. Il couvre l’impact de ces facteurs et contraintes sur la demande au cours de la période de prévision. Le rapport met également en évidence les opportunités du marché au niveau mondial.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

