Marché des systèmes de protection incendie 2022 Croissance, analyse des coûts et prévisions jusqu’en 2030

Le marché mondial des systèmes de protection contre les incendies était évalué à 92 061,0 millions de dollars en 2020 et à 131 274,5 millions de dollars en 2027, à un TCAC de 5,8 % de 2021 à 2027. Un système de protection contre les incendies est utilisé pour supprimer et contrôler les incendies à l’aide de détecteurs manuels et automatiques. Les systèmes de protection contre les incendies comprennent des systèmes de détection d’incendie, des systèmes de gestion des incendies, des systèmes d’intervention en cas d’incendie et des analyses et logiciels d’incendie. La protection contre les incendies est un domaine dans lequel des précautions sont prises pour minimiser les risques d’incendie pouvant entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Un système de protection incendie alerte les personnes présentes dans un bâtiment ou dans la zone d’incendie et réduit les dommages causés. Les mesures de sécurité incendie comprennent les procédures prévues lors de la construction d’un bâtiment ou mises en œuvre dans les ouvrages et enseignées aux occupants du bâtiment.

Des facteurs tels que la sensibilisation accrue à la sécurité contre les incendies et l’augmentation des activités de construction résidentielle et non résidentielle stimulent la croissance du marché. De plus, une augmentation des investissements gouvernementaux dans le secteur des infrastructures du bâtiment alimente la demande de systèmes de protection contre les incendies. Cependant, la fluctuation des prix des matières premières devrait entraver la croissance du marché. En outre, les avancées technologiques pour assurer la sûreté et la sécurité devraient offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché au cours de la période de prévision.

Demander un exemple de copie de ce rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/fire-protection-systems-market

Le marché mondial des systèmes de protection contre les incendies est classé par type de produit, utilisateur final et région. Sur la base du type de produit, le marché est classé en détection d’incendie, réponse aux incendies, suppression des incendies et analyse des incendies. Selon le type, le marché est segmenté en systèmes de protection incendie actifs et en systèmes de protection incendie passifs. Par utilisateur final, le marché est divisé en commercial, industriel, gouvernemental, institutionnel et autres. Au niveau régional, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au LAMEA. L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial au cours de la période d’analyse en raison des progrès technologiques dans les systèmes de protection contre les incendies et d’une augmentation des investissements dans les infrastructures.

Dynamique du marché mondial des systèmes de protection contre les incendies

Conducteurs : augmentation de la sensibilisation à la sécurité contre les incendies

La mise en œuvre de normes strictes pour l’installation de systèmes de protection contre les incendies dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels à l’échelle mondiale devrait alimenter la croissance du marché. Les zones industrielles et commerciales utilisent majoritairement des systèmes de protection incendie pour la sécurité des employés. De plus, une augmentation du risque de dommages matériels et des problèmes de sécurité publique dus aux incendies stimulent la croissance de l’industrie. Par exemple, de 2018 à 2019, le gouvernement canadien a dépensé 34 millions de dollars par an pour les services de protection contre les incendies. Selon Fire Safe Europe (FSEU), une association européenne pour la sécurité incendie, en Europe, au moins 5 000 incendies se produisent chaque jour ; la sécurité incendie dans les bâtiments est donc un enjeu sociétal majeur. Ainsi, une sensibilisation accrue à la sécurité incendie devrait compléter la croissance du marché des systèmes de protection incendie.

Contraintes : coûts initiaux élevés et maintenance prédictive

Le coût initial élevé est l’un des principaux défis qui freinent la croissance du marché des systèmes de protection incendie. De plus, la technique de maintenance prédictive utilise les données collectées en temps réel grâce à des capteurs de détection ou optiques installés dans les équipements de protection incendie et les analyse ensuite pour la maintenance prédictive. De plus, la mise à niveau continue des logiciels et des programmes d’application pour améliorer les performances globales des systèmes de protection contre les incendies implique des coûts élevés, limitant ainsi leur utilisation. De plus, le manque d’opérateurs et de techniciens qualifiés pour la maintenance et l’entretien des systèmes de protection contre les incendies freine la croissance du marché parmi les économies émergentes rapides et les marchés sensibles aux prix.

Opportunités : avancées technologiques pour assurer la sûreté et la sécurité

La sûreté et la sécurité sont les principales préoccupations des secteurs résidentiel et commercial qui ont conduit à une augmentation du déploiement d’appareils à commande vocale, de systèmes d’interphone vidéo et de prises intelligentes dans les maisons. Ce facteur contribue de manière substantielle à la croissance du marché des systèmes de protection incendie. De plus, une concurrence intense s’est installée au sein des start-up et des grandes entreprises, en raison de la rentabilité des systèmes de protection incendie.

De plus, la participation de géants tels que Honeywell et Johnson Control a augmenté en raison des progrès technologiques. Par exemple, en avril 2020, la société européenne Securiton AG a lancé FidesNet, des détecteurs de fumée à aspiration (ASD). Il s’agit d’une unité de contrôle à distance avec un écran tactile couleur de 7 pouces capable de faire fonctionner 100 Securismoke ASD sur un seul panneau de contrôle pour l’aéroport, les centres de données, les laboratoires, etc. De même, en janvier 2020, Robert Bosch a lancé deux panneaux d’alarme incendie AVENAR , 2000 et 8000. Ils sont équipés d’un écran tactile pour détecter les incendies, bénéficient d’une assistance 24h/24 et 7j/7 et sont accessibles à distance. De plus, l’augmentation de l’installation de systèmes de maison intelligente pour la sûreté et la sécurité améliore l’attrait visuel de la maison, créant ainsi de la valeur pour les utilisateurs finaux résidentiels.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des systèmes de protection contre les incendies en fonction du type de produit, de l’utilisateur final et des régions.

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/fire-protection-systems-market?opt=2950

Par type de produit (ventes, millions USD, 2017-2027)

Détection d’incendie

Réponse au feu

Suppression des incendies

Analyse d’incendie

Par type (ventes, millions USD, 2017-2027)

Systèmes de protection active contre l’incendie

Systèmes passifs de protection incendie

Par utilisateur final (ventes, millions USD, 2017-2027)

Commercial

Industriel

Gouvernemental

Institutionnel

Autres

Par région (ventes, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Les systèmes de détection d’incendie, par type de produit, représentent la plus grande part des revenus du marché

Le marché mondial des systèmes de protection contre les incendies est fragmenté en détection d’incendie, intervention, extinction d’incendie et analyse d’incendie par type de produit. La détection d’incendie représentait la plus grande part de marché en 2020 et détient une part de marché de 36,7 %. La détection d’incendie couvre les composants des systèmes de protection contre les incendies tels que les capteurs, les détecteurs et les systèmes RFID. Les capteurs et les systèmes de détection font partie intégrante d’un système de sécurité.

Le marché des produits de systèmes de détection d’incendie devrait connaître une croissance rapide en raison des règles et réglementations gouvernementales strictes en matière de protection contre les incendies et du code de sécurité incendie de la National Fire Protection Association (NFPA) pour l’intégration des constructions en cours et à venir avec des systèmes de sécurité pour la sécurité incendie générale. De plus, une augmentation des bâtiments de construction industrielle et commerciale devrait stimuler la croissance du marché. Par exemple, en 2018, le gouvernement du Canada a dépensé 62 milliards USD pour des bâtiments de construction commerciale. En outre, les principaux acteurs se concentrent sur le développement de bouches d’incendie spécifiques à l’application. Par exemple, en décembre 2019, la société britannique Apollo Fire Detectors Ltd., une filiale de Halma Plc, a lancé une gamme de détecteurs UL, tels que XP95A, Discovery UL et Series 65A.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction de la région, le marché mondial des systèmes de protection contre les incendies a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique a un taux de croissance de 8,0% au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique domine le marché global des systèmes de protection contre les incendies, en raison de la forte croissance économique de la région et de l’adoption la plus élevée de systèmes de protection contre les incendies dans des pays tels que la Chine, le Japon et l’Inde. Une augmentation de l’industrialisation, une urbanisation rapide et une augmentation des projets d’infrastructure stimulent principalement la croissance du marché. De plus, la croissance exponentielle de la population et le développement des infrastructures industrielles, commerciales et résidentielles favorisent la croissance du marché.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/fire-protection-systems-market

Le marché des systèmes de protection incendie en Asie-Pacifique est en forte croissance, en raison d’une augmentation des projets de développement d’infrastructures. La reprise économique et la forte augmentation de la demande de construction stimulent de manière significative la croissance du marché. L’industrialisation rapide et une population importante contribuent à la croissance du marché des systèmes de protection incendie en Asie-Pacifique. La sensibilisation croissante des consommateurs aux mesures de sécurité propulse la croissance du marché des systèmes de protection incendie. Les principaux acteurs introduisent des systèmes de protection contre les incendies pour les secteurs commerciaux et industriels. Par exemple, en 2020, Firesafe Cambodge a lancé le système de bouche d’incendie SRI 100MM à usage commercial. Il est doté d’un robinet-vanne de 4 po avec un capuchon à broche et est actionné à l’aide d’une clé de bouche d’incendie. Ainsi, tous ces facteurs devraient augmenter la demande de systèmes de protection contre les incendies dans la région.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché des systèmes de protection contre les incendies sont Gentex Corporation, Halma Plc, Hochiki Corporation, Honeywell International Inc., Johnson Controls International Plc., Minimax Viking GmbH, Robert Bosch GmbH, Securiton AG, Siemens AG et Raytheon Technologies.