Marché des systèmes de protection contre les incendies jusqu’en 2025 – Analyse et prévisions mondiales par technologie (active et passive); Type de produit (détecteurs, gicleurs, extincteurs et alarme)

Le marché des systèmes de protection contre les incendies représentait 52,64 milliards de dollars américains en 2017 et devrait croître à un TCAC de 10,5 % au cours de la période de prévision 2018 à 2025, pour représenter 116,51 milliards de dollars américains d’ici 2025.

La croissance au cours des cinq dernières années est principalement motivée par deux facteurs majeurs, tels que le besoin d’un système de protection contre les incendies sûr et efficace à l’intérieur des bâtiments en raison de l’urbanisation croissante, et la nécessité de respecter les normes et réglementations strictes en matière d’incendie.

Le marché mondial des systèmes de protection contre les incendies connaît une croissance constante dans le scénario actuel et devrait augmenter dans les années à venir. Le marché des systèmes de protection incendie se compose d’acteurs bien établis à travers le monde, qui investissent d’énormes sommes afin de fournir la technologie la plus avancée aux clients. Les constructeurs d’avions, d’autre part, se procurent les technologies de pointe auprès des fabricants de composants d’avions pour offrir aux passagers des services à valeur ajoutée supplémentaires et ainsi, donner au passager une expérience de voyage supérieure. Ce facteur contribue à l’essor du marché des systèmes de protection incendie sur la période.

La liste des entreprises – Marché des systèmes de protection contre les incendies Honeywell International, Inc. Johnson Controls, Inc. Robert Bosch GmbH Siemens SA Technologies unies Société Hochiki Minimax Viking GmbH Société Gentex Systèmes d’incendie VFP, Inc. Halma PLC Aperçu du marché des systèmes de protection contre les incendies Nécessité d’un système de protection contre les incendies sûr et efficace à l’intérieur des bâtiments en raison de l’urbanisation croissante Le 21ème siècle a été témoin d’un énorme afflux de population dans les villes urbaines des économies développées et en développement à la recherche d’une vie meilleure. Des niveaux de vie plus élevés, des opportunités d’emploi plus élevées, l’accès aux équipements et services modernes sont les quelques facteurs majeurs qui ont contribué à la migration de la population rurale vers les zones urbaines à travers le monde. Les économies en développement ont connu une croissance régulière dans la période post-récession et il y a donc eu une augmentation des revenus disponibles des consommateurs. Selon les données de la Banque mondiale, actuellement 54% de la population mondiale entière réside dans les zones urbaines tandis que les pourcentages restants résident toujours dans les zones rurales. Ainsi, près de 4 milliards de la population mondiale vivent dans les zones urbaines accumulant la pression sur les infrastructures dans les zones urbaines. Par conséquent, Ainsi, la nécessité d’un système de protection incendie robuste afin d’être prêt à gérer toute situation critique et à éviter les pertes par le feu est évidente. Ainsi, la demande d’un système de protection contre les incendies plus sûr, efficace et plus rapide a stimulé le marché des systèmes de protection contre les incendies ces derniers temps.

Quelques-unes des stratégies récentes de certains des acteurs du paysage du marché des systèmes de protection contre les incendies sont énumérées ci-dessous-

2018 : La branche sud du Musée national du Palais, située à (Taiwan), a installé le système d’alarme incendie Notifier d’Honeywell, afin de fournir une intégration du système intégrée avec des coûts opérationnels minimaux et de faciliter la personnalisation en fonction des besoins futurs du musée. Le système de notification est associé à un autre système pour faciliter les évacuations en émettant un signal via un son différent.

2018 :Siemens AG travaille avec Skanska Walsh dans le cadre d’une joint-venture pour installer la solution d’infrastructure intelligente de Siemens dans le nouveau complexe de terminal central de l’aéroport international LaGuardia (États-Unis). La solution intelligente comprend un système de sécurité incendie et des personnes et une automatisation intégrée du bâtiment.

2018 :Viking a annoncé les plans de nouveaux centres de R&D et d’un siège social dans le canton de Caledonia, dans l’ouest du Michigan. Cette expansion créera des compétences de formation de haute technologie pour soutenir l’objectif de l’organisation de maintenir sa position de chef de file dans les services de protection contre les incendies.

Le rapport segmente le marché mondial des systèmes de protection contre les incendies comme suit :

Marché des systèmes de protection contre les incendies – Par type

Système de protection active contre l’incendie

Système de protection passive contre les incendies

Marché des systèmes de protection contre les incendies – Par produit

Système de détection d’incendie

Système d’alarme anti-incendie

Système d’extinction d’incendie

Autres

Marché des systèmes de protection contre les incendies – Par industrie d’utilisation finale

Résidentiel

Commercial

Gouvernement

Puissance et énergie

Exploitation minière

Le transport

Fabrication

Gaz de pétrole

Autres

Marché des systèmes de protection contre les incendies – Par géographie

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  France Allemagne Italie Espagne ROYAUME-UNI Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC) Japon Chine Inde Australie Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (MEA) Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Qatar Reste de la MEA

Amérique du Sud (AS) Brésil Reste de SAM



