Marché des systèmes de porte de bus : perspectives, tendances récentes et prévisions de croissance 2022-2030 | Mises à jour de l’AMI

Le marché mondial des systèmes de portes de bus était évalué à 38 075,0 millions de dollars US en 2020 et devrait croître à un TCAC de 4,2% au cours de la période de prévision pour atteindre une valeur de 53 766,1 millions de dollars US d'ici 2030. À l'heure actuelle, le marché renforce sa présence et certains des acteurs clés de l'étude sont Bode Sud SpA, Circle Bus Door Systems Co., Ltd, Ivy Machinery (Nanjing) Co., Ltd., KBT GmbH, Masats LLC, PSV Transport Systems Ltd., Shavo Norgren (Inde ) Pvt. Ltd., Tamware Oy AB, Tapco Pneumatic Pvt. Ltd., Transport Door Solutions Ltd, Ventura Systems CV, entre autres.

Le rapport sur le marché mondial des systèmes de portes de bus a été fourni par des chercheurs pour une compréhension détaillée des performances du marché sur une période estimée de 2022 à 2030. Cependant, ce rapport a introduit un bref aperçu pour fournir au lecteur de meilleures informations à ce sujet. rapport. Cette brève description contient une définition de base du produit ou du service étudié dans le rapport. Parallèlement à cela, il contient également un résumé des principales applications de ce produit ou service dans divers secteurs industriels. En outre, des experts en études de marché ont également fourni des informations sur la fabrication ou la production du produit ou du service et sa stratégie de distribution.

Les autres facteurs importants étudiés dans le rapport sur le marché mondial du système de porte de bus comprennent la dynamique de l’offre et de la demande, les processus industriels, les scénarios d’importation et d’exportation, les activités de développement de R&D et les structures de coûts. En outre, ce rapport calcule également les chiffres de la demande et de l’offre pour la consommation, les coûts de production, les marges bénéficiaires brutes et le prix de vente des produits.

Le rapport est un assortiment d’informations directes, d’évaluations subjectives et quantitatives par des spécialistes de l’industrie, de contributions d’examinateurs de l’industrie et de membres de l’industrie Système de porte d’autobus sur toute la chaîne de valeur. Le rapport propose une étude de haut en bas des modèles de marché parent, des mesures macroéconomiques et des composants de contrôle. En outre, le rapport passe également en revue l’effet subjectif de facteurs de marché indéniables sur les sections de marché et les géologies du marché des systèmes de porte de bus.

Aperçu du marché/Tendances de l’industrie

Les autobus et autocars conventionnels utilisés dans les transports en commun se sont transformés au cours de la période avec l’introduction des dernières technologies, notamment l’électrification, l’autonomie et l’accessibilité, et les mécanismes vitaux des autobus, y compris les systèmes de portes, ont ainsi évolué. Cette transformation a gagné en popularité pour le transport par autobus par rapport aux autres modes de transport. Les transports en commun les plus préférés parmi les citoyens de divers pays sont les bus, qui augmentent leur demande sur le marché et stimulent à leur tour la croissance du marché mondial des systèmes de portes de bus. Par exemple, selon les statistiques publiées par l’UITP en 2015, association internationale des transports publics, 63,0% des personnes préfèrent les bus aux autres modes de transports publics dans les pays membres de cette association. De plus,

La pénétration du concept de bus à la demande devrait être témoin d’opportunités de croissance lucratives en raison du besoin croissant et de la sensibilisation aux services à la demande et aux plateformes en ligne. Cela présente des opportunités lucratives pour les fournisseurs de services de transport par autobus à la demande et augmente la pénétration du marché des autobus à la demande dans un avenir proche. Ce segment nouvellement introduit développera les bus dans le monde, entraînant la croissance du marché mondial des systèmes de portes de bus. Le concept de bus à la demande stimulera le marché car les services traditionnels posent des limites.

Par exemple, selon la base de données nationale sur le transport en commun publiée en 2016, le bus de transport urbain moyen (y compris les bus de banlieue et les bus de transport en commun rapide) compte 39 sièges mais ne transporte en moyenne que 11 personnes. En raison du problème des bus vides, les bus consomment à peu près autant d’énergie par passager-kilomètre qu’un SUV moyen. Le nouveau modèle de bus à la demande offrira aux passagers une expérience de voyage personnalisée dans laquelle le bus viendra chercher les passagers quand ils le souhaitent à l’endroit souhaité. Le bus à la demande cessera de prendre plus de personnes lorsque la capacité du bus sera pleine, ce qui évitera la surpopulation. Ainsi, ces facteurs contribuent à la croissance du marché des systèmes de portes de bus en augmentant le nombre de bus proposant des services à la demande.

Les taxes routières élevées sur les bus par rapport aux voitures et autres véhicules entravent la croissance des bus sur le marché, ce qui aura un impact sur le marché mondial des systèmes de portes de bus. Par exemple, une nouvelle récente publiée par Economic Times en juillet 2018, le gouvernement du Karnataka a imposé des taxes plus élevées sur les bus pour les entreprises technologiques et leurs employés. En Inde, où la taxe sur les bus est déjà plus élevée que celle sur les voitures variant dans différents États, dont l’Haryana, le Chhattisgarh Himachal Pradesh, entre autres, cette augmentation de la taxation entravera la vente de bus partout et réduira le nombre de systèmes de portes requis. Selon un rapport publié par International Council on Clean Transportation (ICCT) en 2018, une organisation internationale à but non lucratif qui étudie les régulateurs environnementaux pour le transport, les pays européens imposent des taxes plus élevées sur les véhicules pour réguler les émissions des véhicules. Ces taxes plus élevées entravent les ventes de bus et diminuent à leur tour les besoins en systèmes de portes à installer sur ces bus.

Les réglementations gouvernementales strictes associées aux portes de bus entravent la croissance du marché mondial des systèmes de portes de bus. Par exemple, selon le code administratif de Floride, règle 14-90.007 (3) (c), tous les autobus de plus de 22 pieds de longueur et ayant une porte de sortie arrière doivent être équipés d’un verrouillage de porte de sortie arrière/frein. Cette porte/ce frein applique automatiquement le frein lorsque le conducteur active la porte de sortie arrière en position ouverte. De plus, le verrouillage des freins de la porte de sortie arrière de ces autobus doit être muni d’un interrupteur de priorité identifié permettant le déverrouillage d’urgence de la fonction de verrouillage des freins. Ces restrictions ont augmenté le coût des systèmes de portes de bus conformes à ces réglementations. Le coût associé à la technologie obligatoire supplémentaire dans le système de porte de bus entrave la génération de revenus sur le marché des systèmes de porte de bus.

Marché mondial des systèmes de porte de bus :

Marché des systèmes de porte de bus : par type de porte

Portes conventionnelles

Portes pliantes

Portes coulissantes à bouchon

Portes d’autocar

Porte coulissante vers l’intérieur

Marché des systèmes de porte de bus : par type de bus

Mini-fourgonnettes

Minibus

Autobus standards





Interurbain Autocar Autocar Bus de ville Autres



Marché des systèmes de porte de bus : par mécanisme

Système de porte d’autobus pneumatique

Système de porte d’autobus électrique

Marché des systèmes de porte de bus : par utilisateur final

Constructeurs de carrosseries d’autobus scolaires

Constructeurs de carrosseries de minibus

Caravanes carrossiers

Autres

Marché des systèmes de porte de bus: par région

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Dans ce rapport d’étude de marché sur le système de porte d’autobus, les données d’analyse d’étude de marché ont été présentées dans le modèle détaillé. En identifiant les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement, ce rapport d’analyse de marché fournit des estimations sur les stratégies de vente, de marketing et de promotion. Étant un rapport d’analyse de l’industrie mondiale, ce rapport répond à de multiples demandes commerciales. Pour structurer ce document de marché de Système de porte de bus, diverses étapes ont été utilisées pour rassembler, enregistrer et analyser les données du marché. Les informations et les analyses de marché les plus récentes effectuées dans ce rapport mettent clairement le marché au centre de l’attention.

« Raisons d’acheter ce rapport :

Nous partageons des informations détaillées et exactes sur les prévisions du marché.

Nos rapports ont été examinés par des experts professionnels de l’industrie, ce qui les rend avantageux pour l’entreprise afin de maximiser leur retour sur investissement.

L’analyse reconnaît que les acteurs du secteur et les principaux moteurs des conflits et de la croissance évaluent l’impact des limitations ainsi que les opportunités sur le secteur.

Les données concernant la part de l’industrie par chaque fragment d’article, ainsi que leur valeur raisonnable, ont été fournies dans le rapport.

Nous fournissons des informations statistiques, des résultats d’outils stratégiques et d’analyse pour fournir un paysage sophistiqué et cibler les acteurs clés du marché. Cela aidera l’entreprise à augmenter son efficacité.

Notre rapport aide les lecteurs à déchiffrer les contraintes actuelles et futures du marché et les stratégies commerciales optimales pour améliorer le développement du marché. »

