 Marché des systèmes de maison intelligente : taille de l’industrie, part et principaux acteurs clés 2022-2030 | Acteurs mondiaux -Logitech, Mantra Softech Pvt. Ltd., Orient Electric, Robert Bosch GmbH

Un nouveau rapport informatif intitulé « Taille du marché des systèmes de maison intelligente 2021 par les acteurs clés, répartition des segments rentables, types, applications, prévisions jusqu’en 2030 » a récemment été publié par Absolute Markets Insights dans sa base de données gigantesque qui aide à façonner l’avenir des entreprises en prendre des décisions commerciales éclairées.

Le chiffre d’affaires du marché des systèmes de maison intelligente (Inde, Australie et Canada) s’élevait à 75 240,2 millions de dollars américains en 2020 et devrait croître à un TCAC de 12,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2030. À l’heure actuelle, le marché accélère son présence et certains des acteurs clés de l’étude sont Les principaux acteurs du marché des systèmes de maison intelligente comprennent Alarm.com, Amazon.com, Inc., Chiyu Technology Co., Ltd., Crestron Electronics, Inc., Google LLC, Honeywell International Inc, Johnson Controls, Leviton Manufacturing Co., Inc., Logitech, Mantra Softech (Inde) Pvt. Ltd., Orient Electric, Robert Bosch GmbH, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Schneider Electric, Siemens, Wirepath Home System, LLC, dba Control4, entre autres.

Téléchargez un exemple de rapport PDF du rapport de marché, y compris l’analyse d’impact post COVID19 @ https://www.absolutemarketsinsights.com/request_sample.php?id=409

Le rapport sur le marché mondial des systèmes de maison intelligente a été fourni par des chercheurs pour une compréhension détaillée des performances du marché sur une période estimée de 2022 à 2030. Cependant, ce rapport a introduit un bref aperçu pour fournir au lecteur de meilleures informations à ce sujet. rapport. Cette brève description contient une définition de base du produit ou du service étudié dans le rapport. Parallèlement à cela, il contient également un résumé des principales applications de ce produit ou service dans divers secteurs industriels. En outre, des experts en études de marché ont également fourni des informations sur la fabrication ou la production du produit ou du service et sa stratégie de distribution.

Les autres facteurs importants étudiés dans le rapport sur le marché mondial Smart Home Systems incluent la dynamique de l’offre et de la demande, les processus industriels, les scénarios d’importation et d’exportation, les activités de développement de R&D et les structures de coûts. En outre, ce rapport calcule également les chiffres de la demande et de l’offre pour la consommation, les coûts de production, les marges bénéficiaires brutes et le prix de vente des produits.

Le rapport est un assortiment d’informations directes, d’évaluations subjectives et quantitatives par des spécialistes de l’industrie, de contributions d’examinateurs de l’industrie et de membres de l’industrie Smart Home Systems sur toute la chaîne de valeur. Le rapport propose une étude de haut en bas des modèles de marché parent, des mesures macroéconomiques et des composants de contrôle. En outre, le rapport passe également en revue l’effet subjectif de facteurs de marché indéniables sur les sections de marché et les géologies du marché Smart Home Systems.

Pour obtenir ce rapport à un coût attractif, cliquez ici @https://www.absolutemarketsinsights.com/ask_for_discount.php?id=409

Tendances de l’industrie

Une maison intelligente est une maison qui utilise des appareils connectés à Internet pour permettre la surveillance et la gestion à distance des systèmes et des applications. Il offre sécurité, confort et commodité aux propriétaires et peut être contrôlé par des appareils intelligents tels qu’une application intelligente à faible consommation d’énergie. L’augmentation de la demande de systèmes de divertissement et autres systèmes de contrôle, de haut-parleurs intelligents, d’appareils ménagers et de solutions de contrôle d’éclairage propulse la croissance du marché des systèmes intelligents pour la maison. Le divertissement est une partie très importante de la vie car il permet de se détendre et de raviver le style de vie. Un système de contrôle de divertissement multi-pièces permet à l’utilisateur de centraliser tous les appareils connectés, puis l’utilisateur peut regarder, écouter et contrôler cela depuis chaque pièce de la maison de manière indépendante.

L’adoption d’une technologie de pointe aide les appareils ménagers tels que les réfrigérateurs, les lave-vaisselle et les lave-linge à fonctionner intelligemment et à consommer peu d’énergie, ce qui contribue à la croissance des systèmes de maison intelligente. Certains des facteurs tels que les progrès et l’intégration des technologies qui incluent l’Internet des objets (IoT), les investissements importants des fournisseurs de solutions domotiques et la demande croissante de sûreté et de sécurité dans les zones résidentielles contribuent largement à la croissance de la maison intelligente. marché des systèmes. Au contraire, le manque de technologie pour établir l’infrastructure d’une maison intelligente est l’un des obstacles qui peuvent restreindre la croissance du marché au cours de la période de prévision. Cependant,

L’augmentation de la mise en œuvre de l’Internet des objets (IoT) soutient la croissance du marché des systèmes de maison intelligente. Les appareils basés sur l’IoT offrent des capacités d’économie d’énergie dans les ménages. Plusieurs entreprises se concentrent sur le développement d’une plate-forme IoT et de technologies connexes telles que l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle qui peuvent être déployées dans des produits de maison intelligente. Par exemple, en 2018, Cisco Systems, Inc. et SAS institute, Inc. se sont réunis dans le but de développer une plate-forme d’analyse IoT de la périphérie à l’entreprise. Cette plate-forme aide de nombreuses organisations à développer des applications résidentielles basées sur des logiciels d’analyse selon les besoins.

Par exemple, en 2018, la société Siemens a ajouté de nouvelles fonctionnalités à la plate-forme cloud Synco IC pour le contrôle du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC). Synco IC comprend désormais la surveillance à distance des indicateurs de performance énergétique (KPI), un système de relevé à distance des compteurs pour la facturation de l’énergie et une intervention à distance pour réduire la consommation d’énergie.

Par exemple, en 2018, Honeywell a ajouté de nouvelles fonctionnalités à l’application Honeywell Vector Occupant qui donnent aux propriétaires de foyer plus de contrôle sur leurs expériences au sein d’un bâtiment d’un simple glissement d’écran. La nouvelle fonctionnalité est la navigation intérieure qui utilise une technologie de type système de positionnement global (GPS) pour aider les utilisateurs à trouver leur chemin lorsqu’ils se trouvent à proximité de bâtiments complexes et qu’il est difficile de naviguer sans instructions.

En 2017, Honeywell International, Inc. avait lancé les caméras Lyric et la mise à niveau logicielle ultérieure pour les systèmes de sécurité Lyric, il rend le système de maison intelligente compatible avec HomeKit d’Apple et les caméras d’intérieur Wi-Fi (fidélité sans fil) d’Honeywell nommées Lyric C1 et C2 sont associées à l’application Lyric pour accéder aux événements enregistrés, à la diffusion en direct et envoyer des alertes concernant l’inactivité des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone.

Marché des systèmes de maison intelligente

Marché des systèmes de maison intelligente: par système

Contrôle d’éclairage

Sécurité et contrôle d’accès

Contrôle CVC

Divertissement et autres commandes

Appareils ménagers

Autres

Marché des systèmes de maison intelligente: par pays

Inde

Australie

Canada

Dans ce rapport d’étude de marché sur les systèmes de maison intelligente, les données d’analyse d’étude de marché ont été présentées dans le modèle détaillé. En identifiant les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement, ce rapport d’analyse de marché fournit des estimations sur les stratégies de vente, de marketing et de promotion. Étant un rapport d’analyse de l’industrie mondiale, ce rapport répond à de multiples demandes commerciales. Pour structurer ce document de marché de Smart Home Systems, diverses étapes ont été utilisées pour rassembler, enregistrer et analyser les données du marché. Les informations et les analyses de marché les plus récentes effectuées dans ce rapport mettent clairement le marché au centre de l’attention.

« Raisons d’acheter ce rapport :

Nous partageons des informations détaillées et exactes sur les prévisions du marché.

Nos rapports ont été examinés par des experts professionnels de l’industrie, ce qui les rend avantageux pour l’entreprise afin de maximiser leur retour sur investissement.

L’analyse reconnaît que les acteurs du secteur et les principaux moteurs des conflits et de la croissance évaluent l’impact des limitations ainsi que les opportunités sur le secteur.

Les données concernant la part de l’industrie par chaque fragment d’article, ainsi que leur valeur raisonnable, ont été fournies dans le rapport.

Nous fournissons des informations statistiques, des résultats d’outils stratégiques et d’analyse pour fournir un paysage sophistiqué et cibler les acteurs clés du marché. Cela aidera l’entreprise à augmenter son efficacité.

Notre rapport aide les lecteurs à déchiffrer les contraintes actuelles et futures du marché et les stratégies commerciales optimales pour améliorer le développement du marché. »

Avez-vous une question ou une exigence spécifique? Demandez à notre expert de l’industrie @https://www.absolutemarketsinsights.com/enquiry_before_buying.php?id=409

À propos d’Absolute Markets Insights :

Absolute Markets Insights aide à fournir des tendances précises et les plus récentes liées à la demande des consommateurs, au comportement des consommateurs, aux ventes et aux opportunités de croissance, pour une meilleure compréhension du marché, aidant ainsi à la conception de produits, à la présentation et aux prévisions exigeantes. Nos experts vous fournissent les produits finaux qui peuvent fournir de la transparence, des données exploitables, un programme de déploiement cross-canal, des performances, des capacités de test précises et la capacité de promouvoir une optimisation continue. À partir de l’analyse approfondie et de la ségrégation, nous servons nos clients pour répondre à leurs besoins de recherche immédiats et continus. Une analyse minutieuse a un impact sur les décisions importantes et, par conséquent, la source de l’intelligence d’affaires (BI) joue un rôle important, ce qui nous permet de rester à jour avec les scénarios de marché actuels et à venir.

Nous contacter:

Aperçu des marchés absolus

Nom du contact : Shreyas Tanna

Téléphone : +91-740-024-2424

E-mail: sales@absolutemarketsinsights.com