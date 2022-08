Marché des systèmes de guidage des lésions mammaires: perspective de l’industrie, analyse, par service, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions 2029

Le rapport sur le marché des systèmes de guidage des lésions mammaires contient des données de marché qui peuvent être relativement essentielles lorsqu’il s’agit de dominer l’industrie de la santé ou de se faire une place sur le marché en tant que nouvelle émergence. Il analyse également délibérément les tendances de croissance et les perspectives d’avenir. Ce document d’étude de marché de grande envergure agit comme l’épine dorsale du succès des entreprises dans tous les secteurs. De plus, ce rapport propose un profilage stratégique des principaux acteurs du secteur de la santé, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Le rapport universel sur le marché donne des détails sur les principaux acteurs et marques qui animent le marché.

Data Bridge Market Research analyse un taux de croissance du marché mondial des systèmes de guidage des lésions mammaires au cours de la période de prévision 2022-2029. Le TCAC attendu du marché mondial des systèmes de guidage des lésions mammaires a tendance à être d’environ 5,50% au cours de la période de prévision mentionnée. Le marché était évalué à 250 millions USD en 2021 et il atteindrait 383,67 millions USD d’ici 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

La maladie cardiaque est souvent négligée sur la TDM cardiaque. Cependant, la fonction des tissus mous du scanner multi-détecteurs est suffisante pour un diagnostic fiable. Les lésions ou blessures mammaires sont des modifications anormales du tissu mammaire causées par la maladie ou la blessure, et les procédures de localisation des lésions mammaires sont utilisées pour détecter, diagnostiquer et traiter les maladies ou blessures associées au tissu mammaire. Des systèmes de guidage appropriés conduiront à la croissance du marché.

Dynamique du marché mondial des systèmes de guidage des lésions mammaires

Conducteurs

Augmentation de la prévalence du cancer du sein

Le cancer du sein est l’une des maladies les plus courantes chez les femmes dans les pays développés et en développement. Selon l’American Cancer Society, le cancer du sein est la deuxième cause de décès liés au cancer chez les femmes à travers le monde. À l’échelle mondiale, le nombre de cas de cancer du sein a considérablement augmenté . Cela peut être principalement attribué à l’évolution des modes de vie, à l’utilisation croissante des contraceptifs oraux et au nombre croissant de femmes subissant des chirurgies esthétiques, telles que l’amélioration des seins.

Augmentation de la population âgée

Avec l’âge, le risque de développer un cancer du sein augmente. Avec le vieillissement, les cellules progénitrices pluripotentes (un type de cellule souche adulte à l’origine de nombreux cancers du sein) augmentent, tapissant les cellules de la lumière du sein en lactation et réduisant le nombre de cellules myoépithéliales qui fonctionnent comme des suppresseurs de tumeurs. Selon l’American Cancer Society, environ un huitième des cancers du sein invasifs surviennent chez les femmes de moins de 45 ans. En revanche, les femmes de plus de 55 ans développent environ les deux tiers des cancers du sein invasifs.

Opportunités

Financement pour la recherche et les activités cliniques

L’augmentation du financement des activités de R&D pour le traitement des maladies oncologiques par divers régulateurs et certains gouvernements d’État devrait également stimuler la croissance du marché mondial des tests de développement en laboratoire.

Économie émergente

Les marchés émergents tels que l’Inde, la Chine, le Brésil, la Corée du Sud, la Turquie, la Russie et l’Afrique du Sud offrent des opportunités de croissance significatives pour les acteurs clés opérant sur le marché du guidage des lésions mammaires. L’importante population de l’Inde et de la Chine en particulier offre un marché durable pour l’ensemble des dispositifs médicaux et chirurgicaux. Les gouvernements des marchés émergents investissent également massivement dans le développement et la modernisation des infrastructures de santé. Par exemple, selon les données de l’OCDE, les coûts des soins de santé en Chine en 2020 étaient de 810,8 dollars par personne. De même, le Brésil a dépensé environ 9,5 % de son PIB en soins de santé en 2020, selon les données sur les soins de santé et les finances. Le ministère brésilien de la Santé et plusieurs agences non gouvernementales ont également fait des efforts pour améliorer la détection précoce dans le pays et promouvoir le dépistage et l’éducation au cancer du sein.

Portée du marché mondial des systèmes de guidage des lésions mammaires

Le marché mondial des systèmes de guidage des lésions mammaires est segmenté en fonction du type, de l’utilisation et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Fil

Radio-isotope

ROULEAU

RSL

Magnétique

Localisation électromagnétique

Usage

Biopsie mammaire

Lumpectomie

Utilisateur final

Les critères de sélection

Tendance de remplacement

Analyse / aperçus régionaux du marché mondial des systèmes de guidage des lésions mammaires

Le marché des systèmes de guidage des lésions mammaires est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, utilisation et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les principaux pays couverts par le rapport sur le marché des systèmes de guidage des lésions mammaires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des systèmes de guidage des lésions mammaires ces dernières années et devrait afficher des tendances similaires au cours de la période de prévision en raison du nombre élevé de cas de cancer du sein, principalement associé à une infrastructure médicale solide et à la présence du sein.

La région Asie-Pacifique devrait croître à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’amélioration des infrastructures de santé, de l’augmentation des fonds publics pour la recherche sur le cancer du sein et de la sensibilisation croissante à l’importance de la détection précoce du cancer du sein. dans plusieurs pays APAC.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des systèmes de guidage des lésions mammaires comprennent:

BD (États-Unis)

CR Bard, Inc. (États-Unis)

Devicor Medical Products Inc. (États-Unis)

Hologic Inc. (États-Unis)

Merit Medical Systems (États-Unis)

Leica Biosystems Nussloch GmbH (États-Unis)

Dispositifs médicaux Argon (États-Unis)

Laurane Medical LLC (France)

Endommagnetics Ltd. (Royaume-Uni)

Imagerie intramédicale, LLC (États-Unis)

Isoaid (États-Unis)

Surgiceye GmbH (Allemagne)

Ranfac Corp. (États-Unis)

Mermaid Medical Group (Danemark)

Izi Medical Products, LLC (États-Unis)

Matek Medikal (Turquie)

Tsunami Medical Srl (Italie)

BPB Medica (Italie)

Sirius Medical Systems BV (Pays-Bas)

Molli Surgical Inc. (Canada)

Sterylab SRL (Italie)

CP Medical (Géorgie)

MDL SRL (Italie)

Biomedical Srl (Italie)

Elucent Medical (États-Unis)

Vigeo srl (Italie)

Dispositifs médicaux Medax (Italie)

Méthodologie de recherche: marché mondial des systèmes de guidage des lésions mammaires

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

