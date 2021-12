Marché des systèmes de greffe de cheveux pour assister à une expansion généralisée d’ici 2028

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée du partenaire Insight se compose de professionnels expérimentés possédant une expertise statistique avancée et propose diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

L’Amérique du Nord est le plus grand marché géographique et devrait être le plus grand générateur de revenus au cours de la période de prévision. Le marché nord-américain de la greffe de cheveux est déterminé par des facteurs tels que les initiatives gouvernementales, les investissements réalisés par les grandes entreprises, les conférences organisées pour la sensibilisation à la greffe de cheveux.

Selon l’étude de marché d’Insight Partners intitulée « Marché de la greffe de cheveux jusqu’en 2025 – Analyse globale et prévisions par procédure, site de greffe et thérapie, le marché mondial de la greffe de cheveux était évalué à 5 272,1 millions de dollars américains en 2017 et devrait atteindre $ US 28 627,6 millions d’ici 2025. Le rapport met en évidence les tendances qui prévalent sur le marché mondial de la greffe de cheveux et les facteurs qui animent le marché ainsi que ceux qui dissuadent sa croissance.

Ici, nous avons répertorié les meilleures entreprises du marché des systèmes de greffe de cheveux

Cole Instruments Inc. CAPILLUS Entreprise LaserCap Apira Science Instruments FUE de Harris HairMax Inc. THÉRADME FueInstrument Industrie Cie., Ltd de Shaanxi Xingmao Robotique de restauration, Inc.

Souligne les facteurs clés suivants :

1) Description de l’entreprise-Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

2) Stratégie d’entreprise – Récapitulatif de la stratégie commerciale de l’entreprise par l’analyste.

3) Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l’entreprise.

4) Historique de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise.

5) Principaux produits et services-Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

6) Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

7) Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

8) Ratios financiers détaillés pour les cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 7 ans d’histoire.

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact de COVID 19 sur le marché des systèmes de greffe de cheveux qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte l’industrie du marché des systèmes de greffe de cheveux, les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le COVID-19 Paysage, impact de Covid-19 sur les régions clés et proposition d’acteurs du marché des systèmes de greffe de cheveux pour lutter contre l’impact de Covid-19.

Le rapport segmente le marché mondial de la greffe de cheveux comme suit :

Marché mondial de la greffe de cheveux – par procédure

Opération chirurgicale

Chirurgie par bande d’unité folliculaire (FUSS)

Extraction d’unités folliculaires (FUE)

Autres

Procédure non chirurgicale

Marché mondial de la greffe de cheveux – par application

Cuir chevelu

Visage

Sourcil

Pain

Cil

Poitrine

Autres

Marché mondial de la greffe de cheveux – par thérapie

Plasma riche en plaquettes

Casquette laser

Laser Revage 670

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des systèmes de greffe de cheveux en fonction du produit et de l’application. Il fournit également la taille et les prévisions du marché jusqu’en 2027 pour le marché global des systèmes de greffe de cheveux dans cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui est ensuite sous-segmentée par pays et segments respectifs. Le rapport évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures, et fournit une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions.

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION 18

1.1 PORTÉE DE L’ÉTUDE 18

1.2 L’ORIENTATION DU RAPPORT DE RECHERCHE INSIGHT PARTNERS 18

2. MARCHÉ MONDIAL DE LA GREFFE

DE CHEVEUX – PRINCIPAUX POINTS À RETENIR 19 3. MARCHÉ MONDIAL DE LA GREFFE DE CHEVEUX – PAYSAGE DU MARCHÉ 22

3.1 APERÇU 22

3.2 SEGMENTATION DU MARCHÉ 22

3.3 MARCHÉ MONDIAL DE LA GREFFE DE CHEVEUX – PAR PROCÉDURE 23

3.4 MARCHÉ MONDIAL DE LA GREFFE DE CHEVEUX – PAR SITE DE GREFFE 24

3.5 MARCHÉ MONDIAL DE LA GREFFE DE CHEVEUX – PAR THÉRAPIE 24

3.6 MARCHÉ MONDIAL DE LA GREFFE DE CHEVEUX – PAR GÉOGRAPHIE 24

3.7 ANALYSE DES NUISIBLES 25

3.7.1 Amérique du Nord – Analyse des NUISIBLES 25

3.7.2 Europe – Analyse PEST 27

3.7.3 Asie-Pacifique – Analyse PEST 29

3.7.4 Moyen-Orient et Afrique – Analyse PEST 31

3.7.5 Amérique du Sud et centrale – Analyse PEST 33

4. MARCHÉ MONDIAL DE LA GREFFE DE CHEVEUX – DYNAMIQUE CLÉS DU MARCHÉ 35

4.1 PRINCIPAUX FACTEURS DE MARCHÉ 35

4.1.1

Augmentation du nombre de procédures chirurgicales de restauration capillaire 35 4.1.2 Augmentation du nombre de greffes de cheveux Procédures chez les hommes 36

4.2 PRINCIPALES CONTRAINTES DU MARCHÉ 36

4.2.1 Présence de divers produits et cliniques non autorisés sur le marché 36

4.2.2 Effets secondaires indésirables et soins post-chirurgicaux extrêmes 36

4.3 PRINCIPALES OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ 37

4.3.1 Amélioration des technologies de greffe de cheveux 37

4.4 TENDANCES FUTURES 37

4.4.1 Utilisation de techniques biotechnologiques pour la greffe de cheveux 37

4.5 ANALYSE D’IMPACT 38

5. MARCHÉ MONDIAL DE LA GREFFE DE CHEVEUX – MONDIAL 39

5.1 PRÉVISIONS ET ANALYSE DES REVENUS DU MARCHÉ MONDIAL DE LA GREFFE

DE CHEVEUX 39 5.2 MARCHÉ MONDIAL DE LA GREFFE DE CHEVEUX, PAR GÉOGRAPHIE – PRÉVISIONS ET ANALYSE 40

5.3 OPINIONS D’EXPERTS 40

