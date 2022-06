Marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) – Analyse et prévisions des ventes, de l’offre et de la consommation jusqu’en 2029

Dans cette industrie en révolution rapide, les études de marché ou la recherche secondaire sont la meilleure approche pour collecter rapidement les informations et, par conséquent , le rapport de recherche sur le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est vital. Ce rapport de marché expose ces objectifs commerciaux et offre les meilleures études et analyses de marché réalisées avec les outils et techniques avancés. Le rapport d’analyse de l’industrie se compose de données d’études de marché bien définies et bien catégorisées qui mettent clairement l’accent sur le marché. Le rapport XYZ important aide l’industrie des soins de santé à décider de diverses stratégies telles que la production, le marketing, les ventes ou la promotion d’un produit particulier sur le marché ou du nouveau produit à lancer.

Le marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 9,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et est devrait atteindre 2 515 639,77 milliers de dollars d’ici 2029. L’augmentation de l’exigence d’un processus de prise de décision rapide en biotechnologie devrait stimuler considérablement la croissance du marché.

Un logiciel de système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) aide à la gestion efficace des échantillons et des données qui y sont associées. Avec l’aide de LIMS, un laboratoire peut intégrer des instruments, gérer des échantillons et automatiser les flux de travail . Le logiciel LIMS est également utilisé dans la génomique moderne . La quantité sans précédent de données générées par la génomique moderne est facilement gérée à l’aide du logiciel LIMS. En raison des efforts accrus des cliniciens et des chercheurs pour l’amélioration des opérations de laboratoire et du nombre croissant d’échantillons dans les laboratoires, la demande de logiciels LIMS augmente, ce qui contribue davantage à la croissance du marché dans une certaine mesure.

Étendue du marché et taille du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS)

Le marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en cinq segments notables qui sont basés sur le composant, le type de produit, la livraison, le type d’industrie et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en services et logiciels. En 2022, le segment des services devrait dominer le marché car il permet de capturer, migrer, traiter et interpréter des données scientifiques pour une utilisation immédiate ou pour des recherches futures.

Sur la base du type de produit, le marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en secteurs spécifiques et basés sur des cartes. En 2022, le segment des cartes devrait dominer le marché car il peut collecter et partager des données en toute sécurité et instantanément de n’importe où vers n’importe quel appareil.

Sur la base de la livraison, le marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en sur site, basé sur le cloud et hébergé à distance. En 2022, le segment basé sur le cloud devrait dominer le marché en raison de la demande croissante d’intégration de la complexité des flux de travail et des données dans le secteur de la R&D.

Sur la base du type d’industrie, le marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en industrie des sciences de la vie, industries chimique/énergétique, agro-alimentaire et agricole, diagnostics/dispositifs médicaux, organisations de recherche sous contrat/organisations de fabrication sous contrat (CRO/ CMO), et d’autres. En 2022, le segment de l’industrie des sciences de la vie devrait dominer le marché car l’industrie implique la recherche, la fabrication de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et bien d’autres, car elle aide à gérer et à analyser efficacement les données dans le laboratoire de recherche.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail. En 2022, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché car il garantit le paiement et crée une activité durable en garantissant un montant spécifique de ventes à l’entreprise.

Analyse au niveau du pays du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS)

Le marché Systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, composant, type de produit, livraison, type de secteur et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Russie, la Turquie, la Belgique, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Israël, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud .

Les États-Unis dominent la région de l’Amérique du Nord en raison de leur infrastructure de pointe pour la recherche et le développement en informatique et de la demande croissante d’études génomiques. L’Allemagne domine la région Europe car les réglementations gouvernementales du pays en matière de protection des données encouragent la demande de cadres informatiques intégrés dans l’industrie pharmaceutique. La Chine domine la région Asie-Pacifique en raison de l’accent accru mis sur l’adoption de systèmes de dossiers électroniques dans le pays pour permettre le partage de données dans l’ensemble du système de santé national.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

L’utilisation croissante du LIMS pour se conformer aux exigences du domaine des sciences de la vie sans compromettre la polyvalence des processus stimule la croissance du marché

Le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque croissance de pays sur un marché particulier. En outre, il fournit des informations détaillées sur la stratégie des acteurs du marché et leur présence géographique. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS)

Le paysage concurrentiel du marché Systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications et courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises concernant le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS).

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) sont Thermo Fisher Scientific Inc., PerkinElmer Inc., Autoscribe Informatics, Shimadzu Corporation, Novatek International, Benchling, Agaram Technologies Pvt Ltd, Agilent Technologies, Inc., LabWare, STARLIMS Corporation, IBM Corporation, Roper Technologies, Inc, Eusoft Ltd., Illumina, Inc., McKesson Corporation, Infors AG, Siemens, Zoho Corporation Pvt. Ltd., LabVantage Solutions Inc. et CloudLIMS.com entre autres.

De nombreux contrats et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS).

Par exemple,

En mars 2021, PerkinElmer, Inc. a élargi sa plate-forme informatique Singals pour s’appuyer sur les capacités de l’espace de découverte de médicaments biologiques en collaboration avec Insightful Science, une société de logiciels de la communauté des sciences de la vie. Cela aidera l’entreprise à élargir son portefeuille de produits et à développer sa plateforme pour atteindre de nouveaux consommateurs.

En septembre 2020, Roper Technologies, Inc. a annoncé l’acquisition de Vertafore, l’un des principaux fournisseurs de solutions SaaS. Cette acquisition a aidé l’entreprise à améliorer ses offres par rapport aux solutions SaaS. Ainsi, les clients peuvent se voir proposer une variété de solutions avec une technologie de pointe et également diversifier le portefeuille de produits.

