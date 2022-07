Marché des systèmes de gestion de documents médicaux 2022 Analyse mondiale de l’industrie par acteurs clés, part, revenus, tendances, taille des organisations

DBMR a ajouté un document de recherche complet de plus de 350 pages sur « Part de marché mondiale des systèmes de gestion de documents médicaux , taille, rapport de l’industrie » avec des informations détaillées sur les facteurs de croissance et les stratégies. Le rapport d’étude de marché des systèmes de gestion de documents médicaux est une étude professionnelle et approfondie de la taille, de la croissance, de la part, de la demande, des tendances du marché, ainsi que de l’analyse de l’industrie. Ce rapport donne une analyse de fond complète du commerce de Fuller’s Earth, qui a une évaluation du marché parental. En utilisant efficacement la technologie, des applications innovantes et l’expertise, ce rapport d’étude de marché sur les systèmes de gestion de documents médicaux a été préparé et gère efficacement des tableaux de données de marché volumineux et complexes.

Analyse et taille du marché

Data Bridge Market Research analyse que le marché des systèmes de gestion de documents médicaux affichera un TCAC d’environ 10,50 % pour la période de prévision 2022-2029. Prévalence croissante des troubles chroniques, concentration accrue sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé informatiques avancées, exigence croissante de conservation des dossiers médicaux et de réformes des soins de santé et augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de soins de santé, en particulier dans les pays en développement Les économies sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des systèmes de gestion de documents médicaux.

Dynamique du marché des systèmes de gestion de documents médicaux

D’après le nom lui-même, il est clair que le système de gestion des documents médicaux est un arrangement technologique qui aide à maintenir les dossiers de santé électroniques, remplaçant ainsi les pratiques sur papier. Le système permet la gestion de données historiques facilement accessibles à la fois par le prestataire de soins de santé et le patient.

L’augmentation du financement public-privé des activités de recherche ciblées est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales associée à l’augmentation de la population de patients est un autre déterminant de la croissance du marché. L’automatisation et la numérisation croissantes dans le secteur de la santé, le nombre croissant d’activités de découverte de médicaments, l’augmentation du financement gouvernemental pour promouvoir la croissance industrielle, la demande croissante de stockage et de maintenance des informations du patient et le potentiel inexploité des marchés émergents généreront davantage d’opportunités lucratives de croissance du marché.

Cependant, les prix élevés de mise en œuvre et de maintenance et le manque de sensibilisation au fonctionnement des systèmes de gestion des documents médicaux dans les économies arriérées feront dérailler le taux de croissance du marché. En outre, la pénurie de professionnels de la santé et de chercheurs qualifiés et l’absence d’un scénario de remboursement favorable dans les économies en développement et sous-développées poseront encore plus de défis au marché.

Portée du rapport

Par produit (solutions, services), application (gestion des dossiers médicaux des patients, gestion des images, gestion des documents d’admission et d’inscription, gestion des documents de facturation des patients)

Par mode de livraison (solutions Web, modèle basé sur le cloud, modèle sur site)

Par utilisateur final (hôpitaux et cliniques, maisons de retraite/ résidences-services/ centres de soins de longue durée, assureurs, autres)

L’ étude sur les systèmes mondiaux de gestion des documents médicaux comprend des données de 2022 à 2029 utiles aux dirigeants de l’industrie, aux responsables du marketing, des ventes et des produits, aux analystes et à tous ceux qui recherchent des données de marché dans un document facilement accessible.

Marché des systèmes de gestion de documents médicaux – Profils des entreprises

3M, Allscripts Healthcare, LLC, Cerner Corporation, Epic Systems Corporation., GENERAL ELECTRIC COMPANY, Hyland Software, Inc., Kofax Inc., McKesson Corporation, NXGN Management, LLC, Siemens Healthcare GmbH, ThoughtTrace, Inc., Laserfiche, Midmark Corporation ….

Ce rapport couvre le scénario actuel et les perspectives de croissance du marché mondial des systèmes de gestion de documents médicaux pour la période 2022 à 2029. L’étude est une étude professionnelle et approfondie avec environ – non. de tableaux qui fournit des statistiques sur le scénario réel de l’industrie et agit comme un guide précieux pour diriger les entreprises et les particuliers intéressés par le domaine.

Portée du marché mondial des systèmes de gestion des documents médicaux et taille du marché

Le marché des systèmes de gestion de documents médicaux est segmenté en fonction du produit, de l’application, du mode de livraison et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Basé sur le produit, le marché des systèmes de gestion de documents médicaux est segmenté en solutions et services. Les solutions ont été davantage segmentées en solutions autonomes et intégrées. Les services ont été subdivisés en services de planification et de gestion médicales et en services de soutien.

Sur la base des applications, le marché des systèmes de gestion de documents médicaux est segmenté en gestion des dossiers médicaux des patients, gestion des images, gestion des documents d’admission et d’enregistrement et gestion des documents de facturation des patients.

Sur la base du mode de livraison, le marché des systèmes de gestion de documents médicaux est segmenté en solutions Web, modèle basé sur le cloud et modèle sur site.

Le marché des systèmes de gestion de documents médicaux a également été segmenté sur la base de l’utilisateur final dans les hôpitaux et les cliniques, les maisons de retraite / résidences-services / centres de soins de longue durée, les assureurs et autres.

Quelques extraits de la table des matières

Aperçu du marché mondial des systèmes de gestion de documents médicaux

Comparaison de la taille des systèmes de gestion des documents médicaux (volume des ventes) par type (2022-2029)

Taille des systèmes de gestion des documents médicaux (consommation) et comparaison des parts de marché par application (2022-2029)

Comparaison de la taille (valeur) des systèmes de gestion des documents médicaux par région (2022-2029)

Ventes, revenus et taux de croissance des systèmes de gestion de documents médicaux (2022-2029)

Situation et tendances concurrentielles des systèmes de gestion des documents médicaux

Acteurs/fournisseurs Distribution de base de fabrication de pigments haute performance, zone de vente, type de produit

Analyser les concurrents, y compris tous les paramètres importants des systèmes de gestion de documents médicaux

Analyse des coûts de fabrication des systèmes mondiaux de gestion des documents médicaux

Analyse de la stratégie marketing, conclusion de la recherche

En conclusion, le rapport sur le marché des systèmes de gestion des documents médicaux est une source fiable pour accéder aux données de recherche qui devraient accélérer de manière exponentielle votre activité. Le rapport fournit des informations telles que des scénarios économiques, des avantages, des limites, des tendances, des taux de croissance du marché et des chiffres. L’analyse SWOT est également intégrée dans le rapport, ainsi que l’enquête sur l’accessibilité des spéculations et l’enquête sur le rendement du capital-risque.

