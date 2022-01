Marché des systèmes de fermeture sternale Tendances, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Un rapport de marché fiable contient des données de marché qui peuvent être relativement essentielles lorsqu’il s’agit de dominer l’industrie ou de s’imposer sur le marché en tant que nouvel émergent. Il analyse également stratégiquement les tendances de croissance et les perspectives d’avenir. De plus, ce rapport de marché gagnant fournit également un profil stratégique des principaux acteurs du secteur, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Le rapport donne des détails sur les principaux acteurs et marques qui animent le marché. Un rapport d’étude de marché de grande envergure constitue l’épine dorsale du succès d’une entreprise dans n’importe quel secteur.

Le marché mondial des systèmes de fermeture sternale devrait représenter 3020,02 millions USD d’ici 2027, en expansion à un taux de 5,63% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Cette expansion du marché a été causée par le volume croissant d’interventions chirurgicales réalisées dans un contexte d’augmentation de la prévalence des individus souffrant des troubles applicables pour ces systèmes médicaux.

Zimmer Biomet, Medical Devices Business Services, Inc., KLS Martin Group, Acute Innovations LLC, IDEAR SRL, A&E Medical Corporation, Praesidia, Kinamed Incorporated, JACE Medical, LLC, Dispomedica, ABYRX, INC., JEIL MEDICAL CORPORATION, Changzhou Waston Medical Appliance Co., Ltd., Teleflex Incorporated, B. Braun Melsungen AG, Sklar Surgical Instruments, Péters Surgical parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Marché mondial des systèmes de fermeture sternale par produit (dispositifs de fermeture, ciment osseux), procédure (sternotomie médiane, hémisternotomie, thoracosternotomie bilatérale), techniques de fixation (techniques de fixation de câblage, systèmes à plaque-vis, systèmes de verrouillage, cimentation, fermeture assistée par le vide), matériel ( acier inoxydable, PEEK, titane, autres), utilisateurs finaux (hôpitaux, centres chirurgicaux spécialisés), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie , Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique), tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2027

En janvier 2019, A&E Medical Corporation a annoncé le lancement du système de fixation rigide Thorecon utilisé dans la fixation et la stabilisation des fractures et de la fermeture sternale lors de l’exécution d’une intervention chirurgicale. Avec ce lancement, la société augmentera son portefeuille de produits tout en proposant diverses procédures médicales pour la facilité du patient.

Le marché des systèmes de fermeture sternale est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie, Suisse, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Corée du Sud, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans le cadre de l’Asie-Pacifique (APAC ), Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays du marché des systèmes de fermeture sternale sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du produit, le marché est segmenté en dispositifs de fermeture et en ciment osseux. Sur la base de la procédure, le marché est segmenté en sternotomie médiane, hémisternotomie et thoracosternotomie bilatérale. Basé sur les techniques de fixation, le marché est segmenté en techniques de fixation par câblage, systèmes plaque-vis, systèmes de verrouillage, cimentation et fermeture assistée par le vide. Basé sur le matériau, le marché est segmenté en acier inoxydable, PEEK, titane et autres. Basé sur les utilisateurs finaux, le marché est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux spécialisés.

Les systèmes de fermeture sternale définis comme la collecte sortante de solutions et de produits qui seront utilisés dans diverses interventions chirurgicales, mais principalement lors de la réalisation de sternotomie. Ces systèmes sont spécialement conçus pour assurer la fixation du sternum à l’aide de fils en acier inoxydable, ce qui est considéré comme le traitement le plus efficace effectué à travers l’acier inoxydable.

Le marché des systèmes de fermeture sternale est segmenté en fonction du produit, de la procédure, des techniques de fixation, du matériau et de l’utilisateur final. La croissance de chaque segment individuel est analysée et ces informations sont ensuite prises en compte avant de vous fournir un aperçu du marché qui peut vous aider à comprendre et à identifier vos applications principales sur le marché au sens large.

Sur la base du produit, le marché des systèmes de fermeture sternale a été segmenté en dispositifs de fermeture et en ciment osseux. Les dispositifs de fermeture ont été sous-segmentés en fils, plaques et vis, câbles et clips.

Sur la base de la procédure, le marché des systèmes de fermeture sternale a été segmenté en sternotomie médiane, hémisternotomie et thoracosternotomie bilatérale.

Le marché des systèmes de fermeture sternale a été segmenté sur la base des techniques de fixation en techniques de fixation par câblage, systèmes plaque-vis, systèmes de verrouillage, cimentation et fermeture assistée par le vide.

Sur la base des matériaux, le marché des systèmes de fermeture sternale a été segmenté en acier inoxydable, polyéther éther cétone (PEEK), titane et autres. D’autres sont constitués de tritium et de nitinol.

Le marché des systèmes de fermeture sternale a également été segmenté en hôpitaux et centres chirurgicaux spécialisés sur la base de l’utilisateur final.

Zimmer Biomet a été créé en 1927 et son siège social est situé dans l’Indiana, aux États-Unis. Zimmer Biomet est un pionnier de l’assurance sociale musculo-squelettique. Elle fabrique, conçoit et commercialise des articles de reconstruction orthopédique ; produits biologiques, médicaments pour sportifs, extrémités, agrafeuses Coventry, produits biologiques et produits pour blessures ; réparation osseuse, colonne vertébrale, articles craniomaxillofaciaux et thoraciques; implants dentaires ; et articles chirurgicaux connexes. La société dessert un large éventail de segments commerciaux tels que le genou, les hanches, le SET, les soins dentaires, la colonne vertébrale et le CMF. Les produits de fermeture sternale sont proposés dans les segments d’activité rachis et CMF.

Braun Melsungen AG a été fondée en 1839 et a son siège social à Melsungen, en Allemagne. La société est engagée dans la fabrication et la fourniture de solutions de soins de santé. Elle exerce ses activités à travers les segments suivants B. Braun Hospital Care, B. Braun Aesculap, B.Braun Avitum et B. Braun Out Patient Market. La société propose une large gamme de produits pour la chirurgie cardio-thoracique, les soins du diabète, la prévention des infections, la chirurgie laparoscopique, les soins de continence et l’urologie, le traitement sanguin extracorporel, la thérapie par perfusion et entre autres les unités de soins intensifs, l’anesthésie, les soins d’urgence, extra corporels, les traitements sanguins et procédures chirurgicales de base pour les hôpitaux, les centres chirurgicaux et autres instituts médicaux privés. La fermeture sternale est proposée par le secteur d’activité B.Braun Aesculp.

Fondée en 1895 et basée dans l’Indiana, USDepuy Synthes est impliquée dans la conception, la fabrication de dispositifs orthopédiques et neurologiques pour les professionnels de la santé et les centres de chirurgie ambulatoire. La société propose une large gamme de services de remplacement de la hanche, du genou et de l’épaule ; dispositifs de traumatologie pour les services de fixation interne et externe. Solution de soins de la colonne vertébrale pour la chirurgie mini-invasive de fusion thoraco-lombaire, cervicale et intersomatique ; et ciment rachidien à haute viscosité. La société propose la gestion de la douleur et la chirurgie invasive et le ciment rachidien à haute viscosité. La société propose des appareils pour la traumatologie, la neurochirurgie, les procédures vertébrales, l’oto-rhino-laryngologie, la reconstruction articulaire, les outils électriques et le craniomaxillo facial.

La société a une forte présence aux États-Unis. Depuy Synthes opère en tant que filiale de Johnson and Johnson.

