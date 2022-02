Marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (EMR) des hôpitaux : analyse globale de l’industrie et évaluation des opportunités 2022-2029 | GE, AllMeds, Aprima, Bernoulli

Synopsis du marché mondial des systèmes de dossiers médicaux électroniques (EMR) hospitaliers:

Avec un rapport international sur le marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers , les entreprises connaîtront les perspectives actuelles et futures du marché sur les marchés développés et émergents. Le rapport fournit une analyse de diverses perspectives du marché à l’aide de l’analyse des cinq forces de Porter. Il met en évidence le segment qui devrait dominer le marché mondial des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers et les domaines qui devraient observer la croissance la plus folle au cours de la période prévue. Un rapport d’analyse promotionnelle du marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers est une étude approfondie sur le marché qui indique quel est l’état du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le rapport sur le marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce document de marché aide à identifier les dernières croissances, les parts de marché et les politiques employées par les principaux acteurs du marché. En outre, cette étude de marché affirme que les principaux acteurs mondiaux du marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers et leurs principales dispositions marketing et leur entreprise publicitaire ont été mises en évidence pour offrir une compréhension claire du marché. Le rapport d’étude de marché sur les systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers donne un examen de divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision de l’estimation.

Le marché mondial des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers devrait connaître une croissance du marché à un taux de 8,98% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, et devrait atteindre une valeur de 20 545,66 millions USD d’ici 2029.

Selon une étude de marché, les systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) font référence au type de systèmes qui sont considérés comme une étape importante des dossiers papier aux soins de santé numériques. Les principales motivations des systèmes ont été la personnalisation des soins, l’élargissement de la portée des soins fondés sur la valeur et la nécessité de répondre à des normes d’efficacité élevées par les prestataires de soins de santé.

Certains des facteurs clés les plus importants qui stimulent la croissance du marché mondial des Systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers sont les progrès rapides dans le secteur de la santé à l’échelle mondiale, l’augmentation du volume de patients due à l’épidémie mondiale de COVID-19 à travers le monde, l’augmentation de l’adoption de la technologie possédant des avantages tels que le codage des maladies, une facturation efficace, la capacité d’intégration électronique des données de santé et une documentation patient sans erreur.

Segmentation globale du marché Systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers :

Sur la base du produit, le marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers est segmenté en services, logiciels et matériel.

Sur la base du type, le marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers est segmenté en solutions de DME générales et en solutions de DME spécialisées.

Sur la base du mode de livraison, le marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers est segmenté en sur site et en cloud.

Sur la base de la taille de l’hôpital, le marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) des hôpitaux est segmenté en hôpitaux de petite et moyenne taille et en grands hôpitaux.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord domine le marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers en raison des hôpitaux, des cliniques et d’autres établissements de santé, et de la présence de grandes entreprises dans la région. L’APAC devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la numérisation rapide des soins aux patients dans la région.

Principaux acteurs clés du marché mondial des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers:

AllMeds, Inc.

Incroyable Charts LLC

Aprima

athenahealth, Inc

Bernoulli

Systèmes de soins de santé Cambio

CareCloud Corporation

Société Cerner

Changer les soins de santé

Société des systèmes Medsphere

CompuGroup Medical SE

ICSP

Soins de santé CureMD

eClinicalWorks

eMDs, Inc

Epic Systems Corporation

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Greenway Health, LLC et plus…………

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur les systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers, y compris les produits, les ventes / revenus et la position sur le marché

6 Systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers Structure du marché, principaux moteurs et contraintes

Marché mondial des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers par région

5 Analyse du marché mondial des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers par type

6 Analyse du marché mondial des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers par applications

7 Analyse du marché mondial des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

