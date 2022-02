Marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers 2022 – Analyse par statut de l’industrie moderne et opportunités de croissance, taille, principaux acteurs clés et prévisions jusqu’en 2029

Rapport sur l’ industrie 2022 du marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) des hôpitaux met à disposition un aperçu exhaustif des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Ce rapport sur le marché étudie également l’état du marché, la part de marché, la taille, le taux de croissance, la demande, les revenus, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs avec l’analyse des cinq forces de Porter. Ainsi, les informations et données de marché transparentes, fiables et complètes incluses dans ce rapport aideront certainement à développer les activités et à améliorer le retour sur investissement (ROI). Les objectifs de l’étude sont de présenter le développement des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers en Amérique du Nord, Europe, Chine, Japon, Asie du Sud-Est, Inde et Amérique centrale du Sud.

Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (EMR) hospitaliers fournit une analyse et des informations concernant les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. Les progrès rapides du secteur de la santé à l’échelle mondiale accélèrent la croissance du marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers.

Les systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) font référence au type de systèmes qui sont considérés comme un grand pas entre les dossiers papier et les soins de santé numériques. Les principales motivations des systèmes ont été la personnalisation des soins, l’élargissement de la portée des soins fondés sur la valeur et la nécessité de répondre à des normes d’efficacité élevées par les prestataires de soins de santé.

L’augmentation du volume de patients due à l’épidémie mondiale de COVID-19 à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers. L’augmentation de l’adoption de la technologie possédant des avantages tels que le codage des maladies, une facturation efficace, la capacité d’intégration électronique des données de santé et une documentation patient sans erreur, accélère la croissance du marché. L’augmentation du soutien gouvernemental à l’adoption de solutions de DME et l’utilisation de la technologie pour améliorer la productivité dans les cabinets médicaux, la qualité des soins aux patients et l’augmentation des cycles de revenus des hôpitaux influencent davantage le marché. De plus, l’augmentation de la population, la préoccupation croissante pour les maladies génétiques, l’expansion des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, et l’augmentation de la population affecte positivement le marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers. En outre, la demande de solutions de DSE basées sur le cloud et la transition vers une prestation de soins de santé centrée sur le patient offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

D’autre part, la réticence à adopter les solutions EMR dans les pays en développement et les problèmes d’interopérabilité devraient entraver la croissance du marché. Le coût élevé associé au déploiement et aux problèmes de sécurité des données devrait défier le marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers au cours de la période de prévision 2021-2028.

Le rapport de recherche sur le marché mondial Systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers fournit également les dernières données de fabrication et les tendances futures de l’industrie, vous permettant d’identifier les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des bénéfices et la productivité. Le rapport de marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. Le rapport comprend les prévisions, l’enquête et la discussion sur les tendances importantes de l’industrie, le volume du marché, les estimations de parts de marché et les profils des principaux acteurs de l’industrie. Le rapport de recherche sur le marché mondial Systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers fournit des statistiques de l’état civil exclusives, des informations, des données, des tendances et des détails sur le paysage concurrentiel.

Les segments et sous-sections du marché Systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers sont présentés ci-dessous:

Par composant (services, logiciels, matériel)

Par type (Solutions DME générales, Solutions DME spécialisées),

Par mode de livraison (sur site, basé sur le cloud)

Par taille d’hôpital (petits et moyens hôpitaux, grands hôpitaux)

LES SOCIÉTÉS MENTIONNÉES COMPRENNENT (nous pouvons également ajouter les autres sociétés comme vous le souhaitez.):

Médica

AllMeds, Inc.

Incroyable Charts LLC

Aprima

athenahealth, Inc

Bernoulli

Systèmes de soins de santé Cambio

CareCloud Corporation

Société Cerner

Changer les soins de santé

Medsphere Systems Corporation.

…

Nombre de pages du rapport sur le marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers: 350

Nombre de tables : 220

Nombre de figurines : 60

Portée du rapport :

Le rapport de marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. Ce rapport vous aidera à établir un paysage du développement industriel et des caractéristiques du marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers. L’analyse du marché mondial des systèmes de dossiers médicaux électroniques (EMR) hospitaliers est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les prix, les coûts, les revenus et les marges brutes.

Les années importantes considérées dans l’étude sont :

Année historique – 2010-2018 ; Année de référence – 2019 ; Période de prévision – 2022 à 2027 [** sauf indication contraire]

Les pays couverts par le rapport sur le marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe. , Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël , Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Le rapport se concentre également sur les principaux acteurs mondiaux de l’industrie du marché mondial des systèmes de dossiers médicaux électroniques (EMR) hospitaliers, fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, le prix, la capacité, le coût, la production, les revenus et les coordonnées. Les matières premières et équipements en amont et l’analyse de la demande en aval sont également réalisées.

Les tendances de développement du marché mondial Hospital Electronic Medical Records (EMR) Systems et les canaux de marketing sont analysés. Enfin, la faisabilité de nouveaux projets d’investissement est évaluée et les conclusions générales de la recherche sont proposées. Avec des tableaux et des figures aidant à analyser le marché mondial mondial de Systèmes de dossiers médicaux électroniques (EMR) hospitaliers, cette recherche fournit des statistiques clés sur l’état de l’industrie et est une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché.

Étendue du marché mondial des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers et taille du marché

Le marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers est segmenté en fonction du composant, du type, du mode de livraison et de la taille de l’hôpital. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers est segmenté en services, logiciels et matériel.

Sur la base du type, le marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers est segmenté en solutions de DME générales et en solutions de DME spécialisées.

Sur la base du mode de livraison, le marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers est segmenté en sur site et en cloud.

Sur la base de la taille des hôpitaux, le marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers est segmenté en hôpitaux de petite et moyenne taille et en grands hôpitaux.

Certains des principaux faits saillants des couvertures TOC :

Chapitre 1 : Méthodologie et champ d’application

Paramètres de définition et de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Source d’information

Chapitre 2 : Résumé analytique

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3: Aperçu de l’industrie des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

Chapitre 4: Marché des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers, par région

Chapitre 5 : Profil de l’entreprise

Aperçu de l’entreprise

Données financières

Paysage de produit

Perspectives stratégiques

Analyse SWOT

