Marché des systèmes de contrôle des machines – Part mondiale de l’industrie, taille, croissance, demandes, revenus, principaux leaders et prévisions d’ici 2029

Un nouveau rapport de veille économique publié par Data Bridge Market Research intitulé « Rapport sur le marché des systèmes de contrôle des machines – Tendances de développement, menaces, opportunités et paysage concurrentiel» est conçu pour couvrir le niveau micro d’analyse par les acteurs clés et les segments commerciaux clés.

L’analyse de marché couverte dans le rapport sur les systèmes de contrôle des machines propose un examen de divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Le rapport fournit également des évaluations basées sur le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les données d’études de marché incluses dans ce rapport de marché sont analysées et évaluées à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. Ce rapport de marché donne également des informations sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés.

Une étude analytique de ce rapport de marché aide à formuler des stratégies de croissance pour augmenter les ventes et renforcer l’image de marque sur le marché. Le rapport analyse et estime les moteurs généraux du marché sous la forme de la demande des consommateurs, de la politique gouvernementale et de la demande qui sont liés au modèle d’achat des consommateurs et, par conséquent, à la croissance et au développement du marché. Le rapport d’étude de marché sur les systèmes de contrôle des machines est un élément essentiel de la planification d’une entreprise et d’une manière organisée de rassembler et de documenter des informations sur cette industrie, ce marché ou ces clients potentiels. Ce rapport d’étude de marché sur les systèmes de contrôle des machines contient également un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, analysant méticuleusement leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des systèmes de contrôle des machines devrait atteindre la valeur de 9 371,86 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision. Le « système mondial de navigation par satellite (GNSS) » représente le plus grand segment technologique du marché. Le système mondial de navigation par satellite (GNSS) fournit des informations temporelles précises pour développer un réseau IoT de haute précision. Le rapport sur le marché mondial des systèmes de contrôle des machines couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Dynamique du marché mondial des systèmes de contrôle des machines

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Besoin croissant d’exactitude et de précision dans les systèmes de contrôle

Les solutions de contrôle des machines augmentent la qualité du chantier en simplifiant, automatisant et intégrant des solutions, ce qui réduit le nombre d’erreurs et augmente le temps de travail. Les solutions de contrôle de machine permettent aux opérateurs d’acquérir des connaissances numériques tout en réduisant le risque de faire des erreurs. Des interfaces graphiques 3D intuitives avec une conception centrée sur la personnalisation aident les opérateurs à se sentir plus en sécurité dans leur capacité à effectuer leurs tâches, ce qui améliore les performances.

Augmentation de la croissance des systèmes de contrôle de machines sans fil

Il est bien connu que la population mondiale augmente à un rythme sans précédent. Les entreprises investissent massivement dans la technologie sans fil pour apporter des solutions optimales aux utilisateurs finaux et aux professionnels ; à mesure que l’industrie évolue, l’accent sera davantage mis sur les équipements sans fil pour de meilleures performances et une plus grande flexibilité de travail. Le développement de ces batteries sans fil équipées de systèmes de contrôle de machine devrait dynamiser le marché mondial des systèmes de contrôle de machine.

Demande croissante de technologies guidées par machine dans les pays émergents

L’automatisation et l’intelligence artificielle (IA) modifient les industries et stimuleront la productivité, entraînant un développement économique accru. Partout dans le monde, la numérisation contribue à améliorer la sécurité, la productivité, l’accessibilité et la durabilité des systèmes énergétiques. Le secteur du bâtiment est essentiel au développement économique des pays émergents. En conséquence, plusieurs agences dédiées ont été créées dans de nombreux pays pour suivre les activités de construction et professionnaliser le fonctionnement des chantiers. Dans le secteur du bâtiment, des approches rentables et rapides doivent être utilisées pour fournir un environnement bâti sûr, de haute qualité, durable et convivial. Par conséquent, les systèmes de contrôle des machines jouent un rôle essentiel pour garantir la sécurité et la qualité sur les chantiers de construction dans les pays en développement.

Les technologies guidées par machine se concentrent régulièrement sur le fonctionnement et l’entretien d’une machine ou d’une partie d’une machine. De nos jours, les activités d’exploitation et de maintenance effectuées sur une machine sont entièrement surveillées à l’aide de diverses technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML), etc. Cette adoption de technologies a réduit l’intervention humaine et accru le besoin de technologies guidées par machine sur le marché, agissant ainsi comme une opportunité pour le marché mondial des systèmes de contrôle de machines.

Exigence d’investissement initial élevé

Le système de contrôle de la machine offre aux industries des précautions de sécurité et diverses méthodes telles que GNSS, SIG, balayage laser et robots, entre autres. Les entreprises travaillant avec des industries ont besoin de systèmes de contrôle de machines pour transférer les matières premières d’un endroit à un autre. Un coût élevé est nécessaire pour la mise en œuvre efficace de l’équipement des systèmes de contrôle, ce qui augmente finalement le coût total de l’installation car cela est nécessaire pour garantir la sécurité de l’usine. Ces instruments impliquent la gestion de risques plus élevés et d’environnements opérationnels critiques. Mais, le coût initial du système est considérablement élevé, ainsi que les coûts indirects tels que les licences, la certification, l’installation, les coûts énergétiques de maintenance et les coûts liés à la main-d’œuvre technique.

Concevoir des systèmes de commande de machines ergonomiques et légers

Les systèmes de commande de la machine doivent être compacts et légers pour être facilement transportés et utilisés efficacement. La taille compacte permet aux travailleurs une large gamme de mouvements et la précision des systèmes de contrôle de la machine augmente. L’outil léger facilite le transport sur le site. Le défi de base est que les systèmes de contrôle de la machine sont fortement construits ; même les outils électriques sans fil ont des emplacements pour batterie, ce qui les rend encombrants et difficiles à transporter.

Les systèmes de contrôle de la machine peuvent causer divers problèmes de santé à l’utilisateur. Les systèmes de contrôle de démolition provoquent de fortes vibrations pendant le fonctionnement, et un léger mouvement erroné de l’utilisateur peut briser la colonne vertébrale de l’utilisateur et causer de graves dommages. Les ponceuses et les fraises peuvent produire de la poussière et des petits morceaux qui pourraient blesser l’utilisateur. Il convient d’accorder une importance particulière à l’ergonomie des systèmes de commande de la machine afin de protéger l’utilisateur d’un tel accident.

Les systèmes de commande de la machine peuvent causer de graves accidents et des problèmes de santé, et le corps lourd des systèmes de commande de la machine a tendance à rendre difficile son fonctionnement avec une efficacité optimale. Ces facteurs peuvent constituer un défi majeur pour le marché mondial des systèmes de contrôle de machines.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché du système de contrôle des machines comprennent:

ABB, Topcon, Eos Positioning Systems, Inc. (Eos), maximatecc, Kobelco Construction Machinery Co, Ltd., SATEL, Trimble Inc., Hemisphere GNSS, Inc., MOBA MOBILE AUTOMATION AG, Belden Inc., RaptorTech.com, Hexagon , RIB Group, James Fisher and Sons plc, Carlson Software, L5 Navigation Systems AB, Challenger Geomatics Ltd., LIEBHERR, Schneider Electric, MITSUI & CO., LTD., Rockwell Automation, Inc., Komatsu Ltd., Microverse Automation Pvt. Ltd., Coperion GmbH, Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, OMRON Corporation, ANDRITZ, Siemens, Honeywell International Inc., Machine Control Systems, entre autres

DEVELOPPEMENTS récents

En novembre 2021, Rockwell Automation a lancé une nouvelle solution d’accès à distance. Cette nouvelle solution conçue pour les équipementiers n’est que la dernière offre d’accès à distance de Rockwell Automation qui offre une large gamme de services d’accès à distance pour les fabricants, y compris la surveillance et l’assistance à distance des applications 24h/24 et 7j/7 pour aider les clients à résoudre de manière proactive les problèmes de maintenance. Grâce à ce lancement, la société a amélioré ses produits et services sur le marché

En décembre 2021, Honeywell International Inc. prévoyait d’acquérir US Digital Designs, Inc., élargissant ainsi les capacités de communication de sécurité publique. Cette acquisition a entraîné l’élargissement de la gamme de solutions pour l’entreprise. Cette acquisition a aidé l’entreprise à étendre le portefeuille de produits et à augmenter les revenus de l’entreprise.

Segments de marché clés :

Sur la base de la technologie, le marché mondial des systèmes de contrôle des machines est segmenté en système mondial de navigation par satellite (GNSS), scanners laser, collecteurs SIG, stations totales, systèmes aéroportés, etc.

Sur la base de l’équipement des véhicules, le marché mondial des systèmes de contrôle des machines a été segmenté en pelles, chargeuses, bouteurs, grattoirs, niveleuses, rouleaux, perceuses et piliers, pavés et raboteuses à froid, etc.

Sur la base du type de contrôleur, le marché mondial des systèmes de contrôle de machine a été segmenté en commande numérique par ordinateur (CNC), contrôleur logique programmable (PLC), contrôleur d’automatisation programmable (PAC), ordinateur personnel (PC), contrôleurs de mouvement et autres.

Sur la base de l’application, le marché mondial des systèmes de contrôle de machines a été segmenté en mouvement et contrôle, guidage et automatisation, excavation de masse, bulldozer ponctuel et autres.

Sur la base de l’industrie, le marché mondial des systèmes de contrôle des machines a été segmenté en bâtiment et construction, agriculture, exploitation minière, transport, aérospatiale et défense, automobile, marine, gestion des déchets, services publics et autres.

Marché des systèmes de contrôle des machines, par région:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Points saillants du rapport sur le marché du système de contrôle des machines:

La structure du marché et les projections pour les années à venir.

Moteurs, contraintes, opportunités et tendances actuelles du marché des systèmes de contrôle des machines.

Données historiques et prévisions.

Développements et tendances du marché.

Scénario de marché par région, sous-région et pays.

Part de marché des acteurs du marché, profils des entreprises, spécifications des produits, analyse SWOT et paysage concurrentiel.

Analyse concernant les matières premières en amont, la demande en aval et la dynamique actuelle du marché.

Les politiques gouvernementales, les facteurs macroéconomiques et microéconomiques sont également inclus dans le rapport.

Raisons d’acheter le rapport sur le marché du système de contrôle des machines:

Le rapport comprend une pléthore d’informations telles que le scénario de dynamique du marché et les opportunités au cours de la période de prévision

Les segments et sous-segments comprennent des données quantitatives, qualitatives, de valeur (millions USD) et de volume (millions d’unités).

Les données régionales, sous-régionales et nationales incluent les forces de l’offre et de la demande ainsi que leur influence sur le marché.

Le paysage concurrentiel comprend la part des acteurs clés, les nouveaux développements et les stratégies au cours des trois dernières années.

Entreprises complètes offrant des produits, des informations financières pertinentes, des développements récents, une analyse SWOT et des stratégies de ces acteurs.

