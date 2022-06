Marché des systèmes de contrôle de la poussière et des produits chimiques de suppression 2021 Aperçu des activités, défis, analyse des opportunités jusqu’en 2030

Le marché mondial des systèmes de contrôle de la poussière et des produits chimiques de suppression devrait atteindre 17927,0 millions USD d’ici 2030 contre 12800,7 millions USD en 2021, enregistrant un TCAC de 4,3 % de 2022 à 2030. Les domaines clés de la croissance attendue des systèmes de contrôle de la poussière sont les infrastructures sociales, les écoles, les hôpitaux, les logements gouvernementaux, les infrastructures de défense et les ressources en eau. La Commission nationale du développement et de la réforme a autorisé des projets de construction de projets d’infrastructure en Chine et a déclaré que le pays ferait avancer de nombreux projets clés tels que le chemin de fer Sichuan-Tibet et le nouveau corridor ouest terre-mer au cours du 14e plan quinquennal (2021- 25) période. L’échelle d’investissement dans le budget central en 2021 est de 610 milliards de yens, soit une augmentation de 10 milliards de yens par rapport à 2020. Le 14e plan quinquennal pour la construction de nouvelles infrastructures sera publié en 2021 pour développer vigoureusement l’économie de la construction.

Dans le cadre du budget 2020-2021 en Inde, le gouvernement a prévu d’allouer des investissements d’environ Rs.103 lakh crore aux infrastructures au cours des cinq prochaines années. Le gouvernement a introduit un NIP (National Infrastructure Pipeline), qui comprend environ 6 500 projets dans tous les secteurs. Ces projets comprendraient le développement d’infrastructures pour les soins de santé, les gares ferroviaires, les établissements d’enseignement, le métro et le transport ferroviaire, le logement, les gares routières, les aéroports, la logistique, l’entreposage, etc.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/dust-control-systems-and-suppression-chemicals-market

Définition des systèmes de contrôle de la poussière et des produits chimiques de suppression

Les systèmes de contrôle de la poussière comprennent des équipements ou des systèmes spécialement conçus pour contrôler la poussière et améliorer la qualité de l’air. Ces systèmes ou appareils peuvent être actionnés manuellement ou contrôlés à distance. La suppression de la poussière est un processus utilisé pour limiter les particules de poussière en suspension dans l’air.

Par exemple, le gouvernement indonésien a dépensé davantage pour améliorer les infrastructures et l’urbanisation, car la demande de propriétés résidentielles et commerciales a augmenté. Ces aspects placent le pays directement sur le radar de l’industrie mondiale de la construction.

Dynamique du marché mondial des systèmes de contrôle de la poussière et des produits chimiques de suppression

Facteurs : Augmentation des conformités réglementaires

L’industrie minière est sur la voie de la reprise et est renforcée par les progrès technologiques. Cependant, il continue de faire face à des défis en raison de ses effets sur l’environnement. Un vaste système a été développé pour régir toutes les activités minières et assainir les précédentes, en particulier dans les pays développés qui constituent une part de marché majeure. L’approbation du gouvernement est requise pour toutes les opérations minières nouvelles et en cours, y compris les activités d’exploration. Ce processus d’autorisation garantit que les normes environnementales sont maintenues du début à la fin des opérations minières et de production de métaux.

Contraintes : Problèmes de dépoussiérage dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique

Les obstacles typiques à la collecte de poussière alimentaire dans l’industrie agroalimentaire comprennent les ingrédients céréaliers, les épices, les céréales brutes, la poussière de coquille d’œuf, les farines, les amidons de maïs, les sucres et d’autres matériaux collants. Les dépoussiéreurs avec des cartouches filtrantes à larges plis montées verticalement et le système de protection contre les explosions très efficace peuvent contrôler considérablement la poussière en suspension dans l’air et aider à atténuer les problèmes de contamination croisée dans l’industrie de la fabrication d’aliments et de boissons. La fabrication de produits pharmaceutiques, notamment de médicaments, de minéraux, de vitamines ou d’herbes, implique un large éventail de processus susceptibles de générer des poussières nocives. La poussière pose des défis uniques en raison de ses effets potentiels sur les travailleurs, des risques chimiques dans l’industrie et de la capacité de dégrader la valeur du matériau.

Deux préoccupations sont essentielles lors de la manipulation de poussières pharmaceutiques, notamment l’exposition du personnel à des poussières puissantes, toxiques ou allergènes et les propriétés explosives de la poussière. L’inhalation et l’exposition à la poussière biologiquement active provenant de divers processus/systèmes pharmaceutiques, y compris les presses à comprimés, l’enrobage de table, la granulation par mélange, le séchage en lit fluidisé, la ventilation générale de la pièce et les systèmes à vide poussé, peuvent être très nocives.

Portée du rapport de recherche sur les systèmes mondiaux de contrôle de la poussière et les produits chimiques de suppression

L’étude classe le marché des systèmes de contrôle de la poussière et des produits chimiques de suppression en fonction du type de produit chimique, du type de système et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Vous pouvez acheter le rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/dust-control-systems-and-suppression-chemicals-market?opt=2950

Par type de produit chimique Perspectives ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Sulfonate de lignine

Chlorure de calcium

Chlorure de magnesium

Émulsions d’asphalte

Émulsions d’huile

Émulsions polymères

Autres types de produits chimiques

Par type de système Perspectives ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Collecte sèche

Suppression humide

Par perspectives des utilisateurs finaux ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Exploitation minière

Construction

Nourriture et boisson

Pétrole & Gaz et Pétrochimie

Pharmaceutique

Autres industries utilisatrices finales

Perspectives par région ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment du chlorure de calcium représente la plus grande part de marché par type chimique

Par type chimique, le marché mondial des systèmes de contrôle de la poussière et des produits chimiques de suppression est divisé en chlorure de calcium, chlorure de magnésium, émulsions d’asphalte, sulfonate de lignine, émulsions d’huile, émulsions polymères et autres types chimiques . En 2021, le segment du chlorure de calcium représentait 29,5 % du marché mondial des systèmes de contrôle de la poussière et des produits chimiques de suppression . Le chlorure de calcium est un sel hygroscopique qui absorbe l’humidité de l’air pour former une solution dans le gravier de la route, gardant les surfaces de la route humides même par temps chaud et sec. L’humidité aide à lier les particules, ce qui donne une surface de route dure et compacte. Le chlorure de calcium contribue à la stabilité globale de la surface de la route car il pénètre plusieurs pouces dans la base de la route.

En plus d’être hygroscopique et résistant à l’évaporation, le chlorure de calcium a également une forte tension superficielle élevée, un film d’humidité, une faible pression de vapeur et un point de congélation bas. Il abaisse le point de congélation de l’humidité de la surface de la route pour aider à minimiser les dommages causés par le gel en hiver. En raison de ces caractéristiques, le chlorure de calcium est préféré pour les routes non revêtues, en particulier pendant la saison des pluies.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/dust-control-systems-and-suppression-chemicals-market

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des systèmes de contrôle de la poussière et des produits chimiques de suppression a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 4,6 % sur le marché mondial des systèmes de contrôle de la poussière et des produits chimiques de suppression au cours de la période de prévision . Des pays comme la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud et l’Australie se trouvent en Asie-Pacifique . La croissance de la région est principalement due à la forte croissance économique des pays émergents domestiques tels que la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde .

De plus, l’Amérique du Nord représente la deuxième plus grande part de marché en 2021. L’industrie minière aux États-Unis investit dans la recherche et l’innovation. L’industrie développe un minéral inconnu et son application commerciale, ce qui peut offrir des perspectives de croissance des activités minières dans le pays dans les années à venir. Plus de 10 % des projets d’infrastructure du pays financés jusqu’en 2020 sont consacrés à des projets dans le secteur minier. Par conséquent, de tels développements devraient stimuler le marché des systèmes de contrôle de la poussière et des produits chimiques de suppression dans les années à venir.

Principaux acteurs du marché

Le marché des produits chimiques de suppression de poussière est fortement consolidé, avec seulement quelques acteurs majeurs restants. Cargill, Incorporated est en tête du marché mondial des produits chimiques anti-poussière, suivi d’Ecolab, SUEZ et Hexion. De nombreux acteurs locaux sont en concurrence, mais aucun n’a une présence mondiale significative.

Demande de description du rapport @ https://www.marketstatsville.com/dust-control-systems-and-suppression-chemicals-market

Les autres acteurs sont Chemtex Specialty Limited, ADM, GelTech Solutions, Cargill, Incorporated, Shaw Almex Industries Ltd, Benetech, Inc., Evonik Industries AG, Quaker Houghton, Borregaard et Hexion .