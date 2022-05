Marché des systèmes de commentaires 2027 par sociétés: DISQUS, SEMILOGIC, INTENSEDEBATE, JLEXART, Muut, Inc., SN&CK Media Ltd

Le marché des systèmes de commentaires était évalué à 91,39 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 238,06 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 12,9 % au cours de la période 2020-2027.

L’épidémie de COVID-19 a entravé la croissance du marché mondial en 2020, et il y a donc une baisse de la croissance en glissement annuel. Cependant, la croissance devrait se normaliser à partir de 2021 et le marché devrait croître à un rythme soutenu.

La fonctionnalité en temps réel d’une application offre une expérience utilisateur interactive et attrayante, en particulier sur les plateformes de médias sociaux. Les attentes croissantes des utilisateurs alimentent la demande de systèmes de commentaires en temps réel à travers le monde. Alors qu’une grande partie de la population mondiale utilise des applications Web, telles que Twitter, Facebook et Instagram, leurs attentes vis-à-vis des plateformes de médias sociaux et de l’application dans son ensemble augmentent constamment. Ces plateformes sont très utilisées par les particuliers pour montrer à la fois l’appréciation et le chagrin liés au produit d’une marque au fil des ans. Ainsi, les préoccupations soulevées sur ces plateformes par le biais de commentaires sont traitées par les marques ou les entreprises pour engager les clients et répondre à leurs besoins. Les commentaires en temps réel impliqueraient une rétroaction instantanée ou un engagement avec le client, qui permettent aux entreprises et aux marques d’attirer l’attention des clients en offrant un service rapide et immédiat. En outre, les retours négatifs et l’appréciation des clients par le biais de commentaires aident les entreprises à fournir un meilleur service client et à maintenir leur marque sur le marché.

Profils d’entreprise

DISQUS

SEMILOGIC

INTENSEDEBATE

JLEXART

Muut, Inc.

SN&CK Media Ltd

Thrive Themes

Viafoura

COMMENTO, INC

HYPERCOMMENTS

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des systèmes de commentaires en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a le taux d’acceptation et de développement des technologies émergentes le plus élevé en raison des politiques gouvernementales favorables pour stimuler l’innovation et renforcer les capacités des infrastructures. Tout obstacle aux industries devrait entraver le développement économique de la région. Actuellement, les États-Unis sont le pays le plus touché au monde en raison de l’épidémie de COVID-19. Il devient évident avec la propagation de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis que peu de gens peuvent échapper à son champ d’application, ce qui présente des défis importants pour toutes les industries. Cependant, il a été observé que les entreprises ont augmenté leurs initiatives de marketing en ligne et adopté d’autres stratégies en ligne pour attirer à la fois les anciens et les nouveaux clients pendant la pandémie. Par exemple, selon des études, Amazon a enregistré une augmentation de ses ventes de 37 % en raison de la pandémie de COVID-19. La fermeture de tous les points de vente par les autorités gouvernementales couplée aux normes de distanciation sociale qu’elles ont imposées affecte les investissements des points de vente. Par exemple, les ventes du segment de l’épicerie en ligne aux États-Unis ont enregistré une augmentation de 210,1 % en raison de l’épidémie. Cette évolution des achats en ligne a également accru la présence de plateformes en ligne sur diverses plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Twitter et Instagram. Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus devraient propulser les marchés des systèmes de commentaires dans la région. D’autre part, la forte adoption de la culture du travail à domicile dans les principales économies telles que les États-Unis et le Canada influence également l’adoption de solutions qui aident à simplifier le travail des équipes travaillant à distance. Selon des études, plus de 67% des entreprises à travers les États-Unis ont adopté le travail à domicile en raison de la pandémie. Cette forte adoption du travail à distance influence la demande de systèmes de commentaires en temps réel afin de permettre aux équipes de travailler et d’établir une communication claire concernant un projet. Ainsi, l’épidémie du virus devrait influencer positivement le marché des systèmes de commentaires en Amérique du Nord.

Le marché mondial des systèmes de commentaires a été segmenté comme suit :

Marché des systèmes de commentaires – par type d’abonnement

Annuel

Mensuel

Marché des systèmes de commentaires – par application

PME

Grandes Entreprises

Marché des systèmes de commentaires – par géographie

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

France

Allemagne

Italie Royaume-

Uni

Russie

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Chine

Inde

Corée du Sud

Japon

Australie

Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Afrique du Sud

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Reste de la MEA

Amérique du Sud (SAM)

Brésil

Argentine

Reste de SAM