Marché des systèmes de champ électrique pulsé (PEF) de l’industrie alimentaire: tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, demande et opportunités

La taille du marché des systèmes de champ électrique pulsé (PEF) de l’industrie alimentaire est évaluée à 1,26 milliard USD d’ici 2028 et devrait croître à un TCAC de 24,0% au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Croissance du marché des systèmes de champ électrique pulsé (PEF) pour l’industrie alimentaire au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Aperçu du marché:

Les systèmes de champ électrique pulsé (PEF) pour l’industrie alimentaire sont largement utilisés dans l’industrie alimentaire et des boissons en tant que méthode supérieure de traitement non thermique. Le système utilise de courtes impulsions électriques pour inactiver les micro-organismes dans les aliments et les boissons. Les systèmes de champ électrique pulsé (PEF) pour l’industrie alimentaire fournissent des aliments microbiens frais, sûrs, nutritifs et peu transformés.

Le principal facteur de croissance du marché des systèmes à champ électrique pulsé (CEP) de l’industrie alimentaire est la forte adoption de la stérilisation des aliments. En outre, l’augmentation rapide de la demande des consommateurs pour des produits alimentaires frais, durables et sûrs dans le monde entier devrait également stimuler la demande globale de systèmes à champ électrique pulsé (CEP) pour l’industrie alimentaire au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. En outre, l’adoption croissante des systèmes PEF par les utilisateurs comme alternative à la pasteurisation thermique devrait également être un moteur clé pour le marché mondial des systèmes à champ électrique pulsé (PEF) pour l’industrie alimentaire. en outre,

Cependant, le coût initial élevé de l’installation d’un système PEF devrait limiter la croissance du marché des systèmes à champ électrique pulsé (PEF) de l’industrie alimentaire, et le coût élevé associé à la configuration initiale empêche les entreprises de transformation des aliments d’adopter des systèmes PEF qui peut défier la croissance du marché du système de champ électrique pulsé (PEF) (PEF) de l’industrie alimentaire.

Diversified Technologies, Inc., Elea, Heat and Control, Inc., Pulsemaster, ScandiNova et EnergyPulse Systems, lda, entre autres, figurent parmi les principaux acteurs opérant sur le marché des systèmes de champ électrique pulsé (PEF) de l’industrie alimentaire. joueurs. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Analyse au niveau du pays du marché du système de champ électrique pulsé (PEF) de l’industrie alimentaire:

Les pays couverts par le rapport sur le marché des systèmes de champ électrique pulsé (PEF) de l’industrie alimentaire sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( MEA) comme le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Investir dans la recherche vous donnera les informations suivantes :

Marché des systèmes de champ électrique pulsé (PEF) de l’industrie alimentaire [Global: segmentation en régions]

Répartition régionale [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [Pays importants avec des parts de marché importantes]

Part de marché et revenus/ventes des entreprises leaders

Tendances du marché : technologies émergentes/produits/entreprises émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché)

Taille du marché par application/secteur vertical

Prévision/Prévision du marché

Points stratégiques couverts dans le répertoire mondial du marché des systèmes de champ électrique pulsé (PEF) de l’industrie alimentaire:

Chapitre 1: Introduction, informations de base et présentation des produits du marché mondial Systèmes à champ électrique pulsé (PEF) pour l’industrie alimentaire

Chapitre 2: Objectifs de recherche et portée de la recherche du marché des systèmes à champ électrique pulsé (PEF) de l’industrie alimentaire

Chapitre 3: Dynamique du marché du système de champ électrique pulsé (PEF) de l’industrie alimentaire: facteurs moteurs de croissance, forces perturbatrices, tendances et défis et opportunités

Chapitre 4: Analyse des facteurs de marché, chaîne de valeur du marché du système de champ électrique pulsé (PEF) de l’industrie alimentaire, modèle PESTEL & PORTER, entropie du marché, analyse des brevets / marques

Chapitre 5: Analyse des acteurs, paysage concurrentiel, analyse du groupe de pairs, analyse du groupe stratégique, cartographie permanente, matrice BCG et analyse de l’entreprise du marché des systèmes de champ électrique pulsé (PEF) de l’industrie alimentaire

Chapitre 6 : Pour montrer la taille des revenus du marché par type, application/vertical ou utilisateur final, autres segments

Chapitre 7 : Évaluation du marché par pays Segmentation supplémentaire par pays

Chapitre 8 : Méthodologie de la recherche

Chapitre 9 : Sources de données

