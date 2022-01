Marché des systèmes d’automatisation postale 2022 Taille de l’industrie, tendances, croissance, perspectives et prévisions 2029

La recherche et l’analyse menées dans Postal Automation System Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des systèmes d’automatisation postale. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché du système d’automatisation postale est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial des systèmes d’automatisation postale devrait passer de sa valeur initiale estimée de millions USD en 2018 à une valeur estimée à millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC substantiel de 7,8% au cours de la période de prévision 2019-2026. L’augmentation du coût des dépenses de main-d’œuvre est un facteur clé pour la croissance de ce marché.

Le système d’automatisation postale automatise toutes les opérations effectuées dans les bureaux de poste ou le centre de messagerie pour devenir plus rapide et efficace. C’est une combinaison de diverses opérations pour offrir aux clients une solution fiable, plus rapide et économique telle que le tri, la lecture, le codage entre autres. Le système d’automatisation postale offre la solution rentable pour le marché et réduit presque les erreurs de manipulation et de tri effectuées par les travailleurs. Il aide l’organisation à improviser le service client en lui donnant un avantage concurrentiel sur les autres.

Facteurs de marché:

L’augmentation du coût de la main-d’œuvre devrait stimuler la croissance du marché

La demande croissante de solutions automatisées dans l’industrie postale augmente la croissance du marché

La demande croissante La solution de commerce électronique est un autre facteur stimulant la croissance du marché

L’urbanisation et la numérisation croissantes dans les pays en développement stimuleront la demande de services postaux rapides

Contraintes du marché :

Des coûts d’investissement élevés sont nécessaires pour les installations.

La réduction des effectifs du marché du courrier traditionnel est un autre facteur limitant cette croissance du marché

Segmentation : marché mondial des systèmes d’automatisation postale

Par composant

Matériel

Prestations de service Installation & Conseil Services gérés Entretien et assistance

Logiciel

Par produit

Systèmes de tri du courrier

Systèmes de tri de colis

Logiciel de poste et de colis

Systèmes de lecture et de codage automatiques

Par technologie

La cuillère fait des chanceliers

Trieurs de lettres

Trieurs à plat

Trieurs de courrier mixtes

Trieurs de colis Trieurs de colis linéaires Trieurs de colis en boucle

Autres

Par application

Poste du gouvernement

Courrier et colis

Express

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie dinde Belgique Pays-Bas Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En septembre 2017, Kern AG, un fournisseur de technologies pour les systèmes d’insertion, les imprimantes numériques, la logistique et d’autres systèmes d’emballage, a présenté un nouveau système d’emballage à POST-EXPO 2017. Le nouveau système offre les fonctionnalités PackOnTime pour offrir un système efficace et rapide pour l’industrie de l’emballage. Cela conditionne automatiquement les articles en économisant des coûts en effectuant le processus à temps. Grâce à cette offre, l’entreprise a renforcé son portefeuille de produits en augmentant sa présence dans l’industrie de l’emballage

En février 2017, NEC Corporation, fournisseur de technologies informatiques et de réseau, a introduit une nouvelle fonction dans ses systèmes d’automatisation postale. Les systèmes d’automatisation postale installés à Hong Kong Post sont désormais composés de caractères chinois traditionnels. La nouvelle fonction est installée dans les 15 systèmes exploités par Hong Kong Post livrés par le NEC. Grâce à cette société, ils ont amélioré leur service sur le marché chinois et augmenté leur clientèle sur le marché.

Analyse compétitive

Le marché mondial des systèmes d’automatisation postale est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des systèmes d’automatisation postale pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des systèmes d’automatisation postale sont NEC Corporation, Siemens, TOSHIBA CORPORATION, NPI, Dematic, EuroSort Systems BV, Honeywell International Inc, Bastian Solutions, Inc., Falcon Autotech Private Limited, GBI Intralogistics , Inc, Fluence Automation, LLC, ID Mail Systems, Inc., OPEX Corporation, Planet Artificial Intelligence GmbH, OCM Spa, Parascript, BÖWE SYSTEC GmbH, Vanderlande Industries, Pitney Bowes Inc., SOLYSTIC SAS, entre autres.

Les principaux acteurs du marché, les principales collaborations, fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont examinés dans le rapport sur le système d’automatisation postale tout compris. Ce rapport vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport sur le marché du Global Postal Automation System contient des informations complètes et approfondies basées sur la veille économique.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

