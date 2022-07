Marché des systèmes d’automatisation de laboratoire 2028 | Analyse des tendances, prévisions, moteurs, contraintes, profils d’entreprise et acteurs clés

Le marché mondial des systèmes d’automatisation de laboratoire devrait atteindre une taille de marché de 6,39 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les systèmes d’automatisation de laboratoire jouent un rôle clé dans l’optimisation et la maximisation de la précision des résultats des tests de laboratoire et la réduction des erreurs humaines, tout en garantissant simultanément que les tests sont effectués rapidement et efficacement. Ces systèmes permettent également aux laboratoires de fournir des rapports plus précis et de générer des données plus rapidement, ce qui garantit que des données exploitables sont disponibles à court terme et pour un examen approprié.

Un facteur clé qui stimule la demande croissante de systèmes d’automatisation de laboratoire est que l’adoption aide les laboratoires à réduire les efforts et le travail manuels, car les solutions d’automatisation peuvent terminer de nombreux processus de test qui, autrement, nécessiteraient une quantité considérable d’efforts manuels et de temps. De plus, les systèmes d’automatisation optimisent et améliorent le taux de productivité des laboratoires et réduisent considérablement les coûts pouvant survenir en raison du gaspillage.

Ainsi que les nouveaux entrants sur le marché des systèmes d’automatisation de laboratoire. Il se concentre sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords de licence, les promotions de marques et les lancements de produits, entre autres.

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Tecan Group., PerkinElmer, Thermo Fisher Scientific, Agilent Technologies, Danaher Corporation, F. Hoffmann-La Roche, QIAGEN NV, Siemens Healthineers, Eppendorf AG, bioMérieux et Abbott.

Étendue du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché des systèmes d’automatisation de laboratoire qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport.

Faits saillants des rapports :

En février 2020, Tecan a lancé le kit de préparation de bibliothèques Rapid EZ DNA-Seq, qui est une solution de bout en bout pour la génération sans PCR de bibliothèques NGS en seulement 2,5 heures. Le kit utilise les technologies robustes de fragmentation d’ADN enzymatique et de construction de bibliothèques DimerFree de Tecan, ce qui élimine le besoin d’une optimisation fastidieuse quelle que soit la quantité d’entrée.

En août 2019, Agilent a acquis BioTek Instruments. L’acquisition a aidé Agilent à étendre sa présence et son expertise dans l’analyse cellulaire ainsi qu’à créer une position solide dans les grands domaines en pleine croissance de l’immuno-oncologie et de l’immunothérapie.

Le marché en Europe représentait la deuxième plus grande part de revenus de 25,2 % en 2020. Les principaux facteurs moteurs incluent l’attention croissante portée à la recherche en laboratoire et l’augmentation du financement par les investisseurs et les organisations internationales.

Le marché mondial des systèmes d’automatisation de laboratoire est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Systèmes d’automatisation de laboratoire. L’analyse segmentaire aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

: Perspectives (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2020-2028)

Découverte de médicaments

Diagnostic clinique

Microbiologie

Génomique

Protéomique

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2020-2028)

Biotechnologie

pharmaceutique

diagnostic

Médecine légale

Autres

Bifurcation régionale du marché des systèmes d’automatisation de laboratoire comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de Amérique latine)

Moyen-Orient Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Systèmes d’automatisation de laboratoire?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie Systèmes d’automatisation de laboratoire ?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quel est le paysage concurrentiel du marché Systèmes d’automatisation de laboratoire?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

