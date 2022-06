Marché des systèmes d’aquaculture en recirculation 2021 Tendances clés, applications et développements futurs jusqu’en 2030

Le marché des systèmes d’aquaculture en recirculation devrait croître de 1,5 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 15,5 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

Les systèmes d’aquaculture en recirculation sont une stratégie d’élevage de poissons basée sur la terre qui peut être adaptée pour être complètement opérationnelle dans n’importe quelle condition. L’indépendant ne nécessite pas d’accès direct à l’eau, ce qui permet d’avoir des sources de protéines abondantes dans une zone où l’aquaculture traditionnelle serait difficile à adopter. Les systèmes d’aquaculture en recirculation comprennent la biofiltration, l’élimination des solides, l’oxygénation, le contrôle du pH, le contrôle de la température et la biosécurité de l’environnement aquatique. Les organisations et les décideurs envisagent de recirculer les systèmes d’aquaculture pour améliorer l’accès à la nourriture et augmenter l’approvisionnement économique en poisson. La mesure restreinte de l’eau utilisée dans la recirculation s’est avérée bénéfique pour la durabilité environnementale, car l’eau est devenue un atout limité dans plusieurs domaines. L’aquaculture en recirculation peut être considérée comme la méthode d’élevage de poissons la plus respectueuse de l’environnement et pratique sur le plan industriel. La nutrition des poissons cultivés peut être utilisée comme engrais sur les terres de culture horticole et la production de biogaz.

Segmentation globale du marché Système d’aquaculture en recirculation :

Marché mondial des systèmes d’aquaculture en recirculation, par type

RAS générique

Aquaponie RAS

Les autres

Marché mondial des systèmes d’aquaculture en recirculation, par application

Saumon

Poissons-chats

Esturgeon

Truite

Loup de mer

Homard

Les autres

En fonction de la région, le marché mondial de l’impression du système d’aquaculture en recirculation a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des systèmes d’aquaculture en recirculation, suivie de l’Asie-Pacifique.

Marché mondial des systèmes d’aquaculture en recirculation, par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Principaux acteurs du marché couverts par le marché mondial des systèmes d’aquaculture en recirculation :

Groupe AKVA

FRD Japon

HESY

MAT LSS

AquaOptima

Véolia

Skretting

Débarquement Aquaculture

AS

Artec Aqua

Radaqua.

Objectifs de l’étude:

Le rapport sur le marché mondial du système d’aquaculture en recirculation fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

