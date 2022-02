Marché des systèmes d’aquaculture en recirculation 2021 Innovation, stratégie commerciale, technologie future, application, analyse des principales entreprises clés jusqu’en 2028

L’étude de marché des systèmes d’aquaculture en recirculation réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Les systèmes d’aquaculture en recirculation (RAS) sont utilisés dans les aquariums domestiques et pour la production de poissons où l’échange d’eau est limité et où l’utilisation de la biofiltration est nécessaire pour réduire l’odeur du sel. Le principal avantage du RAS est la capacité de réduire les besoins en eau nouvelle et propre tout en maintenant un climat solide pour les poissons. Pour être exploité financièrement, le RAS commercial devrait avoir des densités de chargement élevées de poissons, et de nombreux spécialistes dirigent actuellement des enquêtes pour décider si le RAS est un type réalisable d’aquaculture intensive.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché des systèmes d’aquaculture en recirculation sont:

. AS

2. AKVA

3. Aqua Optima

4. Artec Aqua

5. FRD Japon

6. HESY

7. Débarquement Aquaculture

8. MAT LSS

9. Radaqua

10. Skretting

11. Véolia

La production aquacole influence le climat, mais les stratégies de distribution de pointe réduisent cet impact de manière considérable, contrairement aux méthodes conventionnelles d’élevage de poissons. Les cadres de distribution de cette manière offrent deux avantages rapides : l’adéquation des coûts et la diminution de l’effet écologique. Considérant que les coûts de démarrage élevés et les machines complexes sont quelques-uns des facteurs qui peuvent entraver la croissance du marché des systèmes d’aquaculture en recirculation.

Basé sur les composants, le marché est segmenté en aquarium, filtre mécanique, filtre biologique, réservoir de pompe, pompe et autres. Sur la base des types, le marché est segmenté en bassins d’eau statiques, culture en eau courante, culture en systèmes de recirculation, culture en rizières, autres.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage mondial. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Systèmes d’aquaculture en recirculation. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché Systèmes d’aquaculture en recirculation pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs pour les tenir au courant des tendances du marché.

