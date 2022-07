Marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS) Facteurs explosifs de revenus par taille des principaux fournisseurs, demande, stratégie de développement, tendances futures Croissance technologique et mises à niveau 2022 à 2029

Cette étude de recherche aide l’acheteur à comprendre les différents moteurs et contraintes avec leurs effets sur le marché au cours de la période de prévision. Ce rapport étudie également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs avec l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport comprend également des estimations de tous les moteurs du marché et des contraintes du marché qui sont principalement obtenues à partir de l’analyse SWOT tout en fournissant également les projections du TCAC pour l’année historique 2020, l’année de base 2021 et la période de prévision 2022-2029.

Les principales entreprises examinées dans le rapport sur le marché Systèmes d’antennes distribuées (DAS) sont:

COMMSCOPE,

Corning Incorporé,

Cobham sans fil,

Comba Telecom Systems Holdings Ltd.,

Solide,

ATC IP LLC,

AT&T,

Boingo Wireless, Inc.,

Dali sans fil,

Zinwave,

Technologie des oiseaux,

HUBER+SUHNER,

JMA sans fil,

Westell Technologies, Inc. ,

GALTRONIC,

RTC sans fil,

Technologies RF avancées,

Betacom Incorporé,

SOLUTION SANS FIL DE CONNECTIVITÉ

Lancement de produit:

En juin, GALTRONICS (États-Unis) a lancé une petite antenne cellulaire pour la densification sans fil qui fournit une vitesse de données constante. Il peut également tolérer des conditions environnementales difficiles.

En mars, HUBER+SUHNER a élargi son réseau de partenaires commerciaux au Japon. Cette extension a été réalisée par un contrat conclu entre M-RF Corporation et HUBER+SUHNER pour les systèmes d’antennes distribuées (DAS) et pour les applications de solutions de sites cellulaires. Cela l’aidera à renforcer ses services aux entreprises dans les secteurs de la marine et des communications et à explorer de nouvelles opportunités.

En novembre, Solid (États-Unis) a lancé 20W ALLIANC DAS (système d’antennes distribuées), qui offre une couverture et une capacité avantageuses dans les grands sites et les espaces extérieurs, notamment les stades, les campus et les paysages urbains denses.

Segmentation clé

Marché mondial des systèmes d’antennes distribuées (DAS) par offre

Composants,

Prestations de service

Marché mondial du système d’antennes distribuées (DAS) par couverture

Intérieur,

Extérieur

Marché mondial des systèmes d’antennes distribuées (DAS) par propriété

Transporteur,

Hôte neutre,

Entreprise

Marché mondial du système d’antennes distribuées (DAS) par technologie

Wifi,

Petites cellules

Marché mondial du système d’antenne distribuée (DAS) par installation utilisateur

500K FT2,

200K–500K FT2,

<200K FT2

Marché mondial du système d’antenne distribuée (DAS) par verticale

Commercial,

La sécurité publique

Régions couvertes par le marché mondial du Système d’antennes distribuées (DAS) :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Europe centrale et orientale, CEI)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée du Sud, ASEAN, Inde, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Reste de LA)

Moyen-Orient et Afrique (Turquie, CCG, reste du Moyen-Orient)

Les dernières recherches sur le marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS) fournissent fondamentalement des informations qui peuvent permettre aux parties prenantes, aux propriétaires d’entreprise et aux responsables marketing sur le terrain de prendre des décisions d’investissement efficaces fondées sur des faits et des recherches extrêmement approfondies. L’étude vise à fournir une évaluation et à fournir des informations essentielles sur le paysage concurrentiel pour répondre aux exigences uniques des entreprises et des particuliers opérant sur le marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS) pour la période de prévision 2020-2027. Pour aider les entreprises à comprendre l’industrie Systèmes d’antennes distribuées (DAS) de plusieurs manières, le rapport évalue de manière exhaustive la part, la taille et le taux de croissance de l’entreprise dans le monde.

Chapitres définis dans la table des matières (table des matières) du rapport :

Chapitre 1 : Étude de marché, moteurs, contraintes et chance, aperçu de la segmentation

Chapitre 2 : Compétitivité du marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par régions

Chapitre 4 : Consommation par régions

Chapitre 5 : Production, par types, revenus et part de marché par types

Chapitre 6 :

Consommation

, par applications, part de marché (%) et taux de croissance par applications