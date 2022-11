Marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS) Analyse globale de l’industrie par taille, stratégies commerciales, part, croissance, tendances, revenus, paysage concurrentiel et prévisions de développement d’ici 2028 Profils des entreprises AT&T, ATC IP LLC, BTI sans fil, SOLiD, Betacom, Zinwave, ATC IP SARL

Ce rapport d’activité contient le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la valeur de la production, les parts de marché et les coordonnées des fabricants ou des entreprises. Les principaux acteurs prennent des mesures telles que des développements, des lancements de produits, des acquisitions, des fusions, des coentreprises et des analyses concurrentielles dans l’industrie mentionnée dans le rapport. Ce rapport de marché analyse de manière approfondie le potentiel du marché dans le présent et les perspectives futures de différents coins. Il mène également une vaste étude sur différents segments de marché et régions. Le présent document de marché détermine également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché.

Le rapport d’étude de marché sur le système d’antennes distribuées (DAS) comprend des informations fondamentales, secondaires et avancées associées à l’état et à la tendance mondiaux, à la taille du marché, au volume des ventes, à la part de marché, à la croissance, à l’analyse des tendances futures, au segment et aux prévisions de 2022 à 2029. Ce marché L’étude évalue également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, le volume des ventes, les tendances futures, les moteurs du marché, les contraintes du marché, la génération de revenus, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Lorsqu’une entreprise a du mal à obtenir un avantage concurrentiel sur ce marché en mutation rapide, il est fortement recommandé de se tourner vers un tel rapport marketing sur les systèmes d’antennes distribuées (DAS), car il offre de nombreux avantages pour une entreprise florissante.

Obtenez un exemple exclusif de copie PDF du rapport sur le marché du système d’antennes distribuées (DAS) pour comprendre la structure de l’étude complète, y compris la table des matières complète, le tableau et les chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr= marché-des-systèmes-d-antennes-globales-distribuées-das

Le marché mondial du système d’antennes distribuées (DAS) était évalué à 10462,19 millions USD en 2021 et devrait atteindre 28549,53 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 11,80% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le « matériel » représente le plus grand segment d’offre sur le marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS) en raison de l’évolution rapide des voies technologiques pour commercialiser l’utilisation de systèmes alternatifs. Les achats intégrés devraient connaître une forte croissance dans le segment de type monétisation du marché en raison de la forte préférence des consommateurs. couverture, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

Analyse et taille du marché

La demande croissante de divers utilisateurs finaux stimule la croissance du marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS). La concurrence sur le marché s’intensifie à mesure que les acteurs du marché étendent leur présence, leurs services et leur assistance sur le marché allemand. Par exemple, en janvier 2020, AT&T a investi 85 millions USD dans l’amélioration de la capacité et de la couverture sans fil. Cela a fourni un gros coup de pouce et une meilleure couverture pour toute la région de Miami. Cela a aidé l’entreprise à offrir une meilleure expérience client, ce qui a augmenté son taux de rétention.

Définition du marché

Un système d’antennes distribuées (DAS) est un groupe d’antennes spatialement séparées et réparties sur une zone géographique donnée pour augmenter les services sans fil existants, y compris les signaux cellulaires et radio. Le signal numérique est converti en RF et RF en numérique à l’aide d’une antenne pour fournir le signal cellulaire. Un système d’antennes distribuées (DAS) est déployé pour fournir une couverture et une capacité de réseau supplémentaires dans les bâtiments et les lieux peu utilisés mais soumis à la forte demande de services de réseau sans fil, tels que les salles de concert, les stades et les auditoriums. Un réseau DAS est déployé à l’intérieur ou à l’extérieur. Le système d’antennes distribuées (DAS) comprend divers composants matériels tels que l’antenne, les unités de tête de réseau, les unités radio,

Paysage concurrentiel et marché du système d’antennes distribuées (DAS)

Le paysage concurrentiel du marché Système d’antennes distribuées (DAS) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS).

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Corning Incorporé

Comba Telecom Systems Holdings Ltd.

Symphony Technology Solutions, Inc.

RTC sans fil

ATC IP LLC

CenRF Communications Limitée

Services Fixtel Australie

Solutions technologiques RFI

SKYCOMMS DÉSACTIVÉ

Cobham sans fil

Technologies RF avancées, Inc.

AT&T

Oiseau

Boingo Wireless, Inc.

Westell Technologies, Inc.

Dali sans fil

JMA sans fil

Accéder au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-distributed-antenna-system-das-market

Scénario de marché du système d’antenne distribuée (DAS)

Selon Data Bridge Market Research, le marché des systèmes d’ antennes distribuées (DAS) dans la région Asie-Pacifique détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Le leader du marché est AT&T, qui représente une part de marché estimée à environ 35 % à 40 % à l’échelle mondiale. Le marché est témoin de lancements de produits continus, d’investissements, de partenariats et d’autres stratégies sur le marché.

Offre

Composants

Prestations de service

Couverture

Intérieur

Extérieur

La possession

Transporteur

Hôte neutre

Entreprise

Technologie

Wi-Fi de l’opérateur

Petites cellules

Facilité utilisateur

>500 000 pi2

200K–500K FT2

<200K FT2

Vertical

La sécurité publique

Analyse / aperçus régionaux du marché Système d’antenne distribuée (DAS)

Le marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, offre, couverture, propriété, technologie, installation utilisateur et verticale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du système d’antennes distribuées (DAS) sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, Reste d’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine , Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS) en raison des investissements importants dans les technologies d’antennes avancées pour améliorer la qualité et l’efficacité des communications dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison des développements rapides dans le domaine des réseaux 5G dans la région.

Pour plus d’analyses sur le marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS), demandez un briefing avec nos analystes https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=global-distributed-antenna-system-das-market

Dynamique du marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS)

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Consommation croissante du trafic de données mobiles

L’augmentation de la numérisation, de la consommation de smartphones et de la population technophile augmente la croissance du marché en créant une demande pour la solution de connectivité réseau améliorée. L’utilisation croissante des données mobiles sur les appareils stimule la croissance du marché pour fournir les fournisseurs de réseaux de services avancés et les entreprises adoptent les systèmes d’antennes distribuées (DAS), ce qui accélère l’adoption des services et la pénétration du marché.

Par exemple, selon le trafic de données mobiles de Cisco, le monde connaîtra un taux de croissance annuel composé de 46 % de 2017 à 2022. Le trafic de données est presque multiplié par 7 au cours des prochaines années en raison de l’augmentation des appareils et des connexions.

Les acteurs du marché saisissent l’opportunité de la demande de trafic de données en proposant la solution avancée du DAS pour améliorer la connectivité ; en outre, l’introduction de la technologie 5G complétera encore la croissance du marché.

Croissance de la demande de divers utilisateurs finaux

La connectivité réseau accrue dans presque tous les secteurs industriels verticaux stimule la croissance du marché, car différents utilisateurs finaux adoptent la technologie pour améliorer la communication et le service. La région Amérique du Nord a des dépenses importantes sur le système DAS pour le transport, les sites sportifs, les soins de santé et d’autres secteurs en croissance tels que l’hôtellerie, les centres commerciaux et autres. Près de la moitié des dépenses DAS sont couvertes dans les domaines ci-dessus, augmentant la croissance du marché à mesure que les entreprises et les installations transforment l’opération pour de meilleurs services de communication et de connectivité avec les clients.

Par exemple, en octobre 2019, Cincinnati Bell Inc. a introduit une nouvelle solution de système d’antennes distribuées (DAS) à base de fibre pour la couverture sans fil dans les bâtiments. La société a introduit la solution de locaux commerciaux pour améliorer la sécurité grâce à une assistance de surveillance continue 24h/24, 7j/7 et 365j/an. Son infrastructure prête pour la 5G offre une sécurité publique accrue en intégrant des systèmes de notification d’urgence. Il répond aux besoins de l’entreprise en matière de fiabilité du réseau pour les solutions d’apprentissage machine à machine et IoT.

En juin 2018, Belden, une société fournisseur de solutions de transmission de signaux critiques, a formé un partenariat avec le DAS de JMA Wireless. Les deux sociétés développent une solution avancée pour la connectivité sans fil dans les bâtiments intelligents et la technologie domestique. Les entreprises renforcent leur présence dans le domaine croissant des utilisateurs finaux de la connectivité sans fil, tels que les maisons intelligentes, les bâtiments et les solutions de bureau.

Un tel développement croissant de la solution et de la demande pour la solution dans différents secteurs verticaux tels que les bâtiments intelligents, les stades sportifs et autres stimule la croissance du marché du système d’antennes distribuées (DAS).

Transformation numérique de l’entreprise

La transformation numérique de l’entreprise devient la tendance essentielle dans les scénarios actuels car elle réduit les délais de traitement, améliore la sécurité et principalement le service aux clients. Les entreprises améliorent l’infrastructure informatique pour répondre aux besoins émergents en matière d’analyse, de gestion et de stockage des données. Les clients deviennent technophiles car la technologie offre une facilité d’utilisation. Les entreprises investissent dans l’adoption de la technologie numérique pour répondre à ce besoin émergent de services technologiques avancés. Pour assurer la sûreté et la sécurité tout en transformant l’entreprise, les entreprises créent une demande pour des solutions de connectivité réseau avancées pour le transfert de données, stimulant la croissance du marché. Les entreprises adoptent la technologie DAS pour améliorer la communication interne et la connectivité pour le transfert de données.

Selon une étude, 66 % des entreprises ont déployé ou prévoient de déployer prochainement la 5G, grâce aux services réseau améliorés offerts par la 5G, qui permettront aux entreprises d’accéder à des vitesses de transfert de données ultra-rapides et à une meilleure fiabilité du réseau.

Disponibilité de solutions alternatives

Les systèmes d’antennes distribuées (DAS) attirent le marché en offrant une connectivité réseau avancée avec une couverture haut débit et étendue. Bien qu’il présente certaines limites ou facteurs de restriction tels que le coût élevé, certaines entreprises proposent de nouvelles solutions alternatives pour les clients. Une nouvelle technologie développée par les acteurs du marché alternatif, tels que les amplificateurs de signal, les systèmes intérieurs de nouvelle génération et autres, est l’un des principaux obstacles limitant la croissance du marché. Les concurrents de substitution sur le marché introduisent une technologie de pointe pour les clients qui entravent la croissance du marché.

L’organisation adopte les amplificateurs de signal sur les systèmes DAS car ils offrent une réception cellulaire et Wi-Fi jusqu’à 20 000 pieds carrés à un prix abordable. Les petites et moyennes entreprises utilisent largement les amplificateurs de signal pour une installation facile et des applications économiques. Par exemple, SureCall Fusion 7 Signal Booster offre une connectivité cellulaire et Wi-Fi jusqu’à 20 000 pieds carrés avec une connectivité HDTV en direct.

Les principaux acteurs du marché alternatif introduisent la solution alternative pour remplacer les systèmes d’antennes distribuées (DAS) traditionnels.

Intégration avec une infrastructure 5G et 6G en pleine croissance

Les services Internet se développent pour offrir des solutions avancées telles qu’une connectivité plus rapide, une couverture améliorée et autres, ce qui ouvre une grande opportunité pour le marché d’augmenter son empreinte dans les services 5G. Les services de réseau 5G sont proposés avec des bandes inférieures à 6 GHz avec les bandes 3600 MHz, une bande 3600 MHz 5G est prise en charge par les composants DAS à des degrés divers. Par conséquent, le DAS 5G devient la nouvelle opportunité pour le marché d’introduire de nouvelles offres et de développer de nouvelles solutions avancées. Certains acteurs du marché ont déjà développé la solution pour obtenir l’avantage du premier entrant dans la phase de développement.

Par exemple, en janvier 2019, SOLiD System Company a introduit une nouvelle solution de systèmes d’antennes distribuées pour la technologie 5G. La société a introduit une solution DAS pour la couverture sans fil afin de prendre en charge la 5G via une plate-forme de solutions 5G chez Verizon VZTUF XIII. Une telle avancée technologique dans l’offre de systèmes d’antennes distribuées crée une forte opportunité pour l’entreprise de dominer la position sur le marché.

Selon une nouvelle de Tech Xplore en janvier 2021, l’Institut de recherche en électronique et télécommunications (ETRI) a annoncé qu’il avait développé avec succès le premier système d’antennes distribuées intérieures 5G au monde capable de recevoir des signaux 5G à large bande basés sur des ondes millimétriques (28 GHz) de stations de base et les transférer dans les bâtiments.

Opportunités d’amélioration du réseau dans les zones rurales

La zone rurale se transforme vers la numérisation dans le monde entier, créant une opportunité majeure pour le marché d’accroître son empreinte et sa présence. L’adoption croissante des services Internet à haut débit offre aux acteurs du marché une formidable opportunité d’offrir une solution avancée. Certains acteurs du marché tels qu’AT & T et Corning Corporation investissent massivement dans les zones rurales pour améliorer le service réseau via des systèmes d’antennes distribuées (DAS); Nextivity présente Cel-FI QUATRA, la technologie hybride DAS active, et autres.

Pour la plupart de la population mondiale, le mobile et le smartphone sont le principal moyen d’accéder à Internet, et c’est la meilleure technologie pour atteindre les habitants des zones reculées et rurales, en particulier les populations à faible revenu, les femmes et les résidents ruraux. Selon un rapport de la GSMA, plus de 750 millions de personnes, soit environ 10 % de la population, ne sont toujours pas couvertes par les réseaux mobiles et autres. Il y a un manque de couverture dans les zones rurales et reculées, en particulier dans des régions comme l’Afrique subsaharienne, qui abrite 41 % des personnes dans le monde sans accès à la connectivité 3G ou 4G. Cela peut être considéré comme une grande opportunité par les principaux fournisseurs de réseaux cellulaires de déployer des réseaux DAS dans les zones.

Défis technologiques limitant l’adoption dans les organisations

Le système d’antennes distribuées (DAS) gagne en popularité en raison de la connectivité améliorée offerte par la technologie, principalement pour l’application dans les bâtiments. Le système DAS a offert une solution puissante au marché pour améliorer la connectivité du réseau, mais il reste encore quelques défis techniques à surmonter. L’augmentation du nombre d’antennes offre une grande couverture avec la bande haut débit, mais cela augmente le prix et crée un impact visuel plus important. Les acteurs du marché fournissent la solution mais ont certaines restrictions ou limitations telles que le backhaul, l’évolutivité et autres. Ces défis techniques entraînent le coût élevé du système et sa complexité pour les clients.

Coût élevé d’installation d’intérieur de nouvelle génération

Le système d’antennes distribuées (DAS) est une solution très coûteuse qui freine la croissance du marché, car elle nécessite plusieurs têtes radio connectées à un hub central via des câbles à fibre optique. Le coût croissant du câble à fibre optique et des stations centrales freine la croissance du marché. Une telle augmentation du coût de la technologie entrave la croissance du marché car elle devient inabordable pour la clientèle des petites et moyennes entreprises.

Par exemple, en août 2019, le SignalBoosteraActive DAS nécessitait un coût de couverture de 5 USD à 10 USD par pied carré, ce qui équivalait à 500 000 USD à 1 million USD pour l’installation de 100 000 pieds carrés. De même, le système DAS passif coûte entre 50 000 USD et 100 000 USD pour la même installation de 100 000 pieds carrés.

Un coût aussi élevé de la solution qui augmente avec une solution avancée est l’une des principales contraintes du marché car il rend les solutions inabordables pour les clients, ce qui entraîne l’adoption de la technologie d’amplification du signal. La part de marché du DAS est entravée par l’amplificateur de signal, les technologies des systèmes intérieurs et d’autres en raison du haut niveau de la technologie DAS.

Liaison

Les systèmes d’antennes distribuées ont le problème de routage de liaison tel qu’il nécessite que chaque tête pour le signal cellulaire nécessite un câble à fibre optique routé, ce qui augmente la complexité. Par exemple, dans le cas du stade du Super Bowl de Houston, près de 800 têtes radio devaient être acheminées par fibre optique vers le hub central pour que le système fonctionne.

Ce rapport sur le marché du système d’antenne distribuée (DAS) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Vous recherchez une personnalisation ou si vous avez une question, contactez-nous @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-distributed-antenna-system-das-market

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Présentation du marché

Chapitre 2: Analyse du marché mondial du système d’antennes distribuées (DAS)

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie Système d’antennes distribuées (DAS)

Chapitre 4 : Segmentation du marché en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus en fonction des types et des applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Vous voulez un aperçu du marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS) ? Accédez à la « TOC » @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-distributed-antenna-system-das-market

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions AT&T, ATC IP LLC et Corning Incorporated ciblent ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance du marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS) en Asie-Pacifique et les leaders du marché ciblant la Chine, le Japon et l’Inde comme leurs prochaines poches de revenus pour 2021.

Le marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS) devient chaque année plus concurrentiel avec des sociétés telles que AT&T, ATC IP LLC et Corning Incorporated, qui sont les leaders du marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS). Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS).

Réponses aux questions clés

Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et le dimensionnement du marché mondial des systèmes d’antennes distribuées (DAS) ?

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial Système d’antennes distribuées (DAS)?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial Système d’antennes distribuées (DAS)?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial Système d’antenne distribuée (DAS)?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

Merci d’avoir lu cet article, vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la MEA ou l’Asie-Pacifique.

Vous cherchez à provoquer des relations d’affaires fructueuses avec vous !

Parcourir les rapports associés :

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché.

Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Le pont de données est le résultat d’une pure sagesse et d’une expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Contactez-nous :

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com