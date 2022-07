Marché des systèmes d’aide à la décision clinique Forte demande et tendances de la région APAC | Rapports d’Emergen Research

Les systèmes mondiaux d’aide à la décision clinique (CDSS) devraient atteindre 2 406,2 millions de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. L’incidence croissante des maladies chroniques dans différentes parties du monde a un impact positif sur le marché du système d’aide à la décision clinique (CDSS) dans des applications telles que les bases de données sur les médicaments, l’aide à la décision diagnostique, les plans de soins et la référence des maladies, entre autres. L’augmentation des cas de troubles chroniques entraînerait une tendance croissante à l’augmentation du nombre de patients entrant dans les hôpitaux, ce qui augmenterait la quantité de données à la fin des hôpitaux.

Les systèmes d’aide à la décision clinique (CDSS) sont informatisés et analysent les données contenues dans les dossiers de santé électroniques (DSE) et visent à améliorer la prestation des soins de santé en améliorant les décisions médicales avec des informations cliniques ciblées, des informations sur les patients et d’autres informations essentielles sur la santé. Les systèmes d’aide à la décision clinique représentent un changement de paradigme dans le secteur de la santé et ces systèmes sont souvent utilisés pour aider les cliniciens dans leur processus décisionnel complexe et chronophage. Les CDSS ont considérablement évolué depuis leur création dans les années 1980 et peuvent désormais être administrés via les DME et les DSE et d’autres flux de travail cliniques informatisés.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : –

https://www.emergenresearch.com/request-sample/64

Il offre des informations détaillées sur l’impact de COVID-19 sur l’industrie au niveau régional et au niveau de l’industrie. Le rapport couvre également les développements et les réglementations gouvernementales liées au COVID-19. Le rapport analyse en outre l’impact actuel et futur du COVID-19 sur le marché mondial et donne un aperçu de la situation post-COVID-19.

Principaux faits saillants du rapport :

Par composant, les services, en termes de revenus, ont contribué à la plus grande part de marché des systèmes d’aide à la décision clinique de plus de 60,0 % en 2019 et devraient croître à un taux de 9,1 % au cours de la période de prévision. La domination du marché des services est attribuée à l’offre de services, comprenant le conseil, la formation et la maintenance, entre autres, sur une base continue aux utilisateurs finaux tels que les hôpitaux et les cliniques.

Par produit, le CDSS intégré détenait une plus grande part de marché des systèmes d’aide à la décision clinique en 2019 et devrait observer un taux de croissance plus rapide de 10,2 % au cours de la période de prévision, en raison de la demande généralisée de solutions de système d’aide à la décision clinique avec des fonctionnalités de collaboration et d’échange. informations entre eux.

Par application, les bases de données sur les médicaments ont dominé le marché des systèmes d’aide à la décision clinique en 2019 et devraient croître au rythme le plus rapide de 10,6 % au cours de la période de prévision du marché des systèmes d’aide à la décision clinique. La prévalence croissante des allergies, en particulier des allergies médicamenteuses, entraîne la demande d’un système d’aide à la décision clinique pour recommander, délivrer ou administrer un médicament afin de réduire les erreurs de médication qui peuvent survenir et entraîner des conséquences néfastes.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché des systèmes d’aide à la décision clinique incluent : Cerner Corporation, Epic Systems Corporation, Zynx Health, Allscripts Healthcare Solutions Inc., IBM, McKesson Corporation, Siemens Healthineers, Meditech, Philips Healthcare et Wolters Kluwer Health, entre autres.

Lisez plus de détails sur les données des principales entreprises pour le marché des systèmes d’aide à la décision clinique @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/clinical-decision-support-systems-cdss-market

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs à la à venir huit ans. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude.

Research a segmenté les systèmes mondiaux d’aide à la décision clinique (CDSS) sur la base du composant, du produit, du type, du mode de livraison, du niveau d’interactivité, des perspectives de configuration, de l’utilisation, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

EmergenMillions USD ; 2017-2027)

Services

Matériel

Logiciel

Perspectives des produits (Revenus, Millions USD ; 2017-2027)

intégré

autonome CDSS

Perspectives du type

USD

,

Perspectives du mode de livraison du CDSS thérapeutique CDSS (RevenusMillions; 2017-2027)

CDSS

sur site CDSS basé sur le Web CDSS basé sur le

cloud

Niveau d’interactivité Perspectives (Revenus, millions USD; 2017-2027)

CDSS actif CDSS

passif

Demande de personnalisation Rapport sur le marché des systèmes d’aide à la décision clinique @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/64

Aperçu régional :

Le marché mondial des systèmes d’aide à la décision clinique a été classé en fonction de régions géographiques clés en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique. Il évalue la présence du marché mondial Systèmes d’aide à la décision clinique dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments

clés

Échelle et prévisions de l’industrie : analystes de l’industrie ont fourni des prévisions historiques, actuelles et attendues de l’échelle de l’industrie du point de vue de la valeur et du volume

les .pour véhicules Ici, les auteurs du rapport ont parlé des principales tendances et évolutions du marché des SOC d’infodivertissement pour véhicules et de leur impact sur la croissance globale

infodivertissement. Les segments de l’industrie des SOC d’infodivertissement, y compris les types de produits, les applications et les secteurs verticaux, ont été réalisés.

Consultez les rapports connexes sur

le marché de la technologie hypersonique

https://www.emergenresearch.com/industry-report/hypersonic-technology-market

la réalité virtuelle sur le marché médical

https://www.emergenresearch.com/industry-report/virtual-reality-in-medical-market

militaireécrans https://www.emergenresearch.com/industry-report/military-displays-market Marché

des

avions au décollage et à l’atterrissage des véhicules électriques

https://www.emergenresearch.com/industry-report/electric-vehicle-take-off -and-landing-aircraft-market Marché

de l’écosystème des véhicules électriques

https://www.emergenresearch.com/industry-report/electric-vehicle-ecosystem-market

de l’imagerie générée par ordinateur

https://www.emergenresearch.com/industry-report /marché-des-images-générées-par-ordinateur

À propos d’Emergen Research :

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails ou pour vous renseigner sur la personnalisation, veuillez nous le faire savoir. Nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.