Marché des systèmes d’adoucissement de l’eau jusqu’en 2030 Opportunités de croissance élevées | Tendances émergentes | Revue de l’industrie | Prévisions mondiales | BWT AG, Feedwater Limited, Etc.

La taille du marché mondial des systèmes d’adoucissement de l’eau devrait atteindre 4,86 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC des revenus de 6,9 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La demande croissante d’eau douce dans le monde est un facteur clé qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Les préoccupations concernant les effets néfastes de l’eau dure ont augmenté parmi les consommateurs au fil des ans. L’eau dure contient une forte concentration de minéraux dissous, principalement du calcium et du magnésium. Ces minéraux sont responsables d’une variété de problèmes tels que la peau et les cheveux secs, les vêtements délavés, les éviers et les baignoires tachés et affectent également le système de plomberie global du bâtiment. D’autre part, l’eau douce protège la peau et les cheveux des effets des minéraux, évite le colmatage des systèmes de plomberie et prévient les dommages aux appareils ménagers. Les inquiétudes croissantes concernant les effets néfastes de l’eau dure stimulent la demande d’eau douce, ce qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/5009

Certaines grandes entreprises du rapport sur le marché mondial incluent AO Smith Water Technologies Inc., Evoqua Water Technologies LLC, EcoWater Systems LLC., Watts Water Technologies Inc., Kinetico Incorporated, Culligan International Company, BWT AG, Feedwater Limited, Envicare Technologies Pvt. Ltd., Marlo Incorporated, Monarch Water Ltd., HydroFLOW USA et Canature Environment Products Co., Ltd.

La demande croissante d’eau douce a incité les fabricants à développer et à introduire des systèmes et des solutions d’adoucissement de l’eau plus avancés sur le marché. Diverses technologies, telles que les adoucisseurs d’eau sans sel, sont déjà sur le marché. Des recherches continues sont menées sur le développement de ces appareils afin d’obtenir des résultats meilleurs et plus sûrs. Certains fabricants ont développé des systèmes d’adoucissement de l’eau efficaces par régénération utilisant la régénération déclenchée par la demande. Ces développements stimulent la demande de systèmes d’adoucissement de l’eau et la tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.

Cependant, les consommateurs ruraux ne sont pas conscients de la nécessité des systèmes d’adoucissement et d’adoucissement de l’eau pour prévenir les effets néfastes de l’eau dure. Les méthodes de substitution utilisées par les clients ruraux comprennent l’ébullition, le tamisage des tissus, la filtration lente sur sable, la chloration, les filtres en céramique et autres. Les dépenses individuelles pour l’adoucissement de l’eau en milieu rural sont relativement inférieures aux dépenses urbaines. La faible pénétration des adoucisseurs d’eau dans les zones rurales pourrait être un facteur limitant la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Aperçu du marché:

La sensibilisation accrue à la conversation énergétique et à la durabilité, ainsi que la numérisation rapide, devraient stimuler de manière significative la croissance des revenus de l’industrie chimique et des matériaux au cours des prochaines années. L’industrie des matériaux et de la chimie couvre généralement tous les fabricants et entreprises qui produisent des produits chimiques industriels et des matières premières nécessaires à la production d’autres matériaux. Les plastiques, les matériaux, les médicaments, le savon et les produits chimiques agricoles, entre autres, font partie des produits finaux les plus courants de l’industrie chimique et des matériaux. L’accent accru sur la pétrochimie, l’augmentation des investissements dans les industries chimiques et des matériaux, la numérisation et l’automatisation rapides des processus de fabrication et de production, et l’accent croissant sur la production respectueuse de l’environnement sont d’autres facteurs clés qui stimulent la croissance du marché.

En savoir plus @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/water-softening-systems-market

Quelques points saillants du rapport

Les revenus du segment industriel devraient enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de systèmes d’adoucissement de l’eau dans les applications industrielles. De nombreuses chaudières industrielles nécessitent une eau d’ alimentation douce , et sans cette eau douce, et les chaudières sont vulnérables aux couches d’isolation dures, qui diminuent les performances de transfert de chaleur et augmentent la consommation d’énergie. L’utilisation d’eau douce dans les chaudières industrielles permet d’économiser de l’énergie et d’augmenter l’efficacité du système de chaudière.

Les revenus du segment des adoucisseurs d’eau sans sel devraient enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante de ces adoucisseurs au cours des dernières années. Ces adoucissants modifient chimiquement le magnésium et le calcium pour réduire leurs effets indésirables, plutôt que d’éliminer totalement les minéraux.

Le marché en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part de revenus sur le marché mondial au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population séjournant dans les zones touchées par l’eau dure, ce qui stimule la demande d’adoucisseurs d’eau. En outre, le nombre croissant de projets de logement entraîne également un besoin de systèmes d’adoucissement de l’eau et devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

En décembre 2021, Monarch a lancé les adoucisseurs d’eau Ultra HE et Premio HE de nouvelle génération. Alimentés par une seule pile 9V longue durée, ces adoucisseurs innovants à double réservoir ne nécessitent aucune alimentation électrique et sont entièrement équipés de la technologie de nouvelle génération. Économisant jusqu’à 32 % d’eau et jusqu’à 13 % de sel par rapport aux modèles précédents, ces adoucisseurs sont un choix durable pour les installateurs et les consommateurs.

Pour comprendre comment notre marché des systèmes d’adoucissement de l’eau peut faire la différence dans votre stratégie commerciale : – https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/5009

Pour ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des systèmes d’adoucissement de l’eau en fonction du type d’adoucisseur, du débit, du type de cylindre, de l’application, du canal de distribution et de la région :

Perspectives du type d’adoucisseur (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Adoucisseur d’échange d’ions à base de sel

Adoucisseur d’eau sans sel

Perspectives de débit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

05 GPM à 30 GPM

30 GPM à 60 GPM

60 GPM à 90 GPM

Au-dessus de 90 GPM

Perspectives du type de cylindre (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Bicylindre

Monocylindre

Multi Cylindre

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Résidentiel

Commercial

Industriel

Perspectives du canal de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Magasins spécialisés

Hypermarchés/Supermarchés

Magasins en ligne

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/5009

Merci d’avoir lu notre rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les besoins. Veuillez nous contacter pour plus d’informations et nous veillerons à ce que vous obteniez le rapport le mieux adapté à vos besoins.

Explorez les rapports et l’analyse principale des données de l’industrie mondiale des matériaux et des produits chimiques :

Demandes du marché des tuyaux ondulés à paroi unique @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/single-wall-corrugated-pipe-market

Valeur du marché du chlorure d’aluminium @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/aluminum-chloride-market

Part de marché du polyacrylamide @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/polyacrylamide-market

À propos des rapports et des données

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés.

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ https://www.reportsanddata.com/blogs