Marché des sutures Avec l’analyse d’impact de Covid-19 et les perspectives de la demande 2029

Le marché mondial des sutures enregistre un TCAC substantiel de 6,52 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’augmentation de la population gériatrique dans le monde entier et aux progrès technologiques réguliers.

Principaux concurrents du marché :

B. Braun Melsungen AG, Medtronic, Medical Devices Business Services, Inc., Boston Scientific Corporation, Smith & Nephew, DemeTECH Corporation, Atramat, Sutures India, EndoEvolution, LLC, Surgical Specialties Corporation, Mellon Medical BV, CONMED Corporation, WL Gore & Associates, Inc., Medline Industries, Inc., Teleflex Incorporated, Zimmer Biomet, Integra LifeSciences Corporation, Johnson & Johnson Services, Inc., Péters Surgical, Kono Seisakusho Co., Ltd., AD Surgical, une société américaine, Dolphin Sutures, USIOL Inc., Lotus Surgicals entre autres.

Définition du marché :

Les sutures sont un matériau de suture linéaire particulier qui est utilisé pour l’hémostase et la suture des tissus au cours d’une intervention chirurgicale ou d’un traumatisme. Ils sont également utilisés pour fermer le tissu cicatriciel chirurgical. C’est un dispositif médical qui sert à recoudre la plaie. Dans de multiples maladies, y compris les ulcères neuropathiques, la chirurgie pulmonaire pédiatrique, les ulcères diabétiques et les ulcères cutanés, les sutures chirurgicales sont utilisées pour fermer la plaie. Il est généralement connu sous le nom de points, qui comprend du fil avec une aiguille.

Segmentation:-

Marché mondial des sutures par produit (fils de suture, dispositifs de suture automatisés), type (sutures multifilaments, sutures monofilaments), application (chirurgie cardiovasculaire, chirurgie générale, chirurgie gynécologique, chirurgies orthopédiques, chirurgie ophtalmique, chirurgie esthétique et plastique, chirurgie neurologique, autres applications ), Utilisateur final (hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques et cabinets médicaux), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des sutures sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

Développements clés sur le marché :

En juillet 2018, DePuy Synthes a annoncé l’offre limitée de suture Dynacord aux États-Unis. La suture Dynacord est destinée à guérir les tissus mous, tels que la coiffe des rotateurs de l’épaule, et à éviter la perte de tension de suture lors de la chirurgie arthroscopique de la coiffe des rotateurs.

En août 2017, Ethicon, qui fait partie des sociétés de dispositifs médicaux Johnson & Johnson, a lancé le dispositif de suture Proxisure aux États-Unis, conçu pour améliorer la précision de la chirurgie mini-invasive. Avec ce lancement, Ethicon a élargi son portefeuille de produits.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des sutures est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des sutures pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Facteurs de marché

La flambée des incidents liés aux interventions chirurgicales est le moteur de la croissance du marché

Adoption facile grâce à l’approbation du marquage FDA et CE, favorise la croissance du marché

L’augmentation de la population gériatrique dans le monde entier est également le facteur de croissance du marché

Les avancées technologiques régulières aident le marché à se développer

Contraintes du marché

La demande croissante de chirurgie mini-invasive entrave la croissance du marché

La disponibilité d’autres produits de soin des plaies freine la croissance du marché

Politiques fiscales défavorables, limite la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des sutures

Par produit

Fils de suture Sutures résorbables Sutures synthétiques Sutures en polyglactine 910 Poliglecaprone 25 Sutures Sutures en polydioxanone Sutures d’acide polyglycolique Autres sutures synthétiques Sutures naturelles Sutures non résorbables Sutures en nylon Sutures Prolène Sutures en acier inoxydable Autres sutures non résorbables

Dispositifs de suture automatisés Dispositifs de suture automatisés jetables Dispositifs de suture automatisés réutilisables



Par type

Sutures multifilaments

Sutures monofilaments

Par demande

Chirurgie cardiovasculaire

Chirurgie générale

Chirurgie gynécologique

Chirurgies orthopédiques

Chirurgie ophtalmique

Chirurgie esthétique et plastique

Chirurgie neurologique

Autres applications

Par utilisateur final

Hôpitaux

Centres de Chirurgie Ambulatoire (ASCS)

Cliniques et cabinets médicaux

la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l'industrie.

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

