marché des surfactants non ioniques en Amérique du Nord devrait atteindre 7 654 549,02 milliers USD au cours de la période de prévision 2022 à 2029

Le marché nord-américain des tensioactifs non ioniques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance et devrait atteindre un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. 7 654 549,02 mille USD d’ici 2029. Les tensioactifs non ioniques sont moins sensibles à la dureté de l’eau et moins mousseux que les tensioactifs anioniques. Les tensioactifs non ioniques sont utilisés comme dégraissants dans les détergents, les nettoyants ménagers et les détergents à vaisselle. Ils offrent une bonne solubilité et produisent de faibles quantités de mousse. Lorsqu’ils sont combinés avec des tensioactifs anioniques, les tensioactifs non ioniques offrent une résistance à l’eau dure dans les détergents pour tissus.

L’utilisation croissante de surfactants pour la production d’additifs agricoles et la demande croissante de surfactants dans les applications de soins à domicile stimulent la demande sur le marché nord-américain des surfactants non ioniques . Cependant, la fluctuation des prix des matières premières pour les tensioactifs non ioniques limite encore la croissance du marché.

Plusieurs boosters tels que les progrès technologiques croissants pour la production de surfactants non ioniques et la demande croissante pour diverses applications créent des opportunités pour le marché nord-américain des surfactants non ioniques. Cependant, l’application de réglementations strictes sur la fabrication de surfactants devrait remettre en question la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des tensioactifs non ioniques fournit une analyse détaillée de la part de marché, des nouveaux développements et de l’analyse du pipeline de produits, de l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, des poches de revenus émergentes, des modifications de la réglementation du marché, des approbations de produits, des décisions stratégiques, des opportunités en termes de produits. . Lancement, expansion géographique et innovation technologique sur le marché. Contactez-nous pour un Analyst Brief afin de comprendre l’analyse et le scénario de marché. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Étendue du marché et taille du marché des tensioactifs non ioniques en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des tensioactifs non ioniques est segmenté en cinq segments principaux en fonction du type, de l’origine, du canal de distribution, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance entre les segments permet d’analyser les niches de croissance et les stratégies d’accès au marché, et de déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché des tensioactifs non ioniques est segmenté en éthoxylates d’alcools, éthoxylates d’alkylphénols, alcoxylates d’acides gras, dérivés d’amines, dérivés de glycérol et autres. En 2022, le segment des éthoxylates d’alcool devrait dominer le marché car il est utilisé comme composant dans les détergents et formulations de nettoyage dans les secteurs industriel, commercial et domestique.

Par origine, le marché des tensioactifs non ioniques est segmenté en synthétique et biosourcé. En 2022, le segment des synthétiques devrait dominer le marché car il est efficace pour réduire le syndrome de détresse respiratoire chez les prématurés, en raison de la demande croissante dans cette région.

Sur la base du canal de distribution, le marché des tensioactifs non ioniques est segmenté en hors ligne et en ligne. En 2022, le segment hors ligne devrait dominer le marché en raison de la demande croissante de tensioactifs sur mesure, qui augmente dans la région.

En fonction de l’application, le marché des tensioactifs non ioniques est segmenté en additifs, détergents, émulsifiants, agents moussants, agents mouillants et autres. En 2022, le segment des additifs devrait dominer le marché car il est très compétent dans les huiles émulsionnées, stimulant la demande dans la région.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des tensioactifs non ioniques est segmenté en soins à domicile, soins personnels, peintures et revêtements, pétrole et gaz, aliments et boissons, produits agrochimiques, textiles, médicaux et autres. Tous les segments d’utilisateurs finaux sont en outre segmentés par type, qui comprend les éthoxylates d’alcool, les éthoxylates d’alkylphénol, les alcoxylates d’acide gras, les dérivés d’amine, les dérivés de glycérol et autres. En 2022, le segment des soins à domicile devrait dominer le marché, car les tensioactifs non ioniques sont utilisés comme détachants dans les détergents, les nettoyants ménagers et les détergents à vaisselle, ce qui augmente la demande dans ces régions.

Analyse au niveau du pays du marché des tensioactifs non ioniques en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des tensioactifs non ioniques est segmenté en quatre segments notables basés sur le pays, le type, l’origine, le canal de distribution, l’application et l’utilisation finale.

Les pays couverts par le rapport sur le marché nord-américain des tensioactifs non ioniques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis connaissent la croissance au TCAC le plus élevé en raison des perspectives positives pour les tensioactifs non ioniques dans l’industrie nationale des soins personnels. Le segment tangible est dominé par les États-Unis, suivis du Canada et du Mexique, en raison de la demande croissante de tensioactifs non ioniques dans diverses industries.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie nationale, les mesures réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. Il considère également la présence et la disponibilité des marques nord-américaines, les défis auxquels elles sont confrontées en raison d’une concurrence forte ou insuffisante des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente et fournit une analyse prédictive des données pays.

Demande croissante de surfactants pour les soins à domicile

Les tensioactifs sont des composés utilisés dans divers détergents pour abaisser la tension superficielle de l’eau, rendre les molécules plus glissantes, empêcher les molécules de coller et interagir plus facilement avec les produits de base. La tension superficielle réduite aide les composés à base de tensioactifs à pénétrer la saleté, la graisse, l’huile et les taches, dissolvant les résidus tenaces et les éliminant efficacement des surfaces. Par conséquent, les produits ménagers tels que les détergents et les liquides de nettoyage utilisés pour faire mousser les surfaces contiennent des tensioactifs.

En particulier, les tensioactifs non ioniques ajoutés aux agents de nettoyage, tels que les détergents, aident le détergent à éliminer la saleté de la surface à nettoyer en rendant le détergent miscible à l’eau. Le savon ne se mélange pas à l’eau. Le roulement de l’eau rend le processus de nettoyage très difficile. Dans les détergents, ces produits chimiques réduisent la tension superficielle de l’eau, lui permettant de pénétrer les tissus et de dissoudre les résidus collants et les taches disgracieuses, laissant les vêtements propres et brillants.

De plus, les tensioactifs non ioniques ont de nombreuses utilisations pratiques. Ils rendent la corvée de nettoyage de la maison moins pénible, permettant au détergent de pénétrer le tissu et de briser les résidus collants et les taches disgracieuses, laissant les vêtements propres et brillants. Ces applications devraient stimuler la demande de tensioactifs non ioniques sur le marché nord-américain.

Le marché des tensioactifs non ioniques en Amérique du Nord fournit également une analyse détaillée du marché de la croissance de tous les pays dans une industrie particulière avec des changements dans les scénarios réglementaires, tels que les ventes de dispositifs d’élimination des tissus des plaies, l’impact des progrès des tensioactifs non ioniques et la prise en charge des tensioactifs non ioniques. . marché. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Tensioactifs non ioniques

Le paysage concurrentiel du marché des tensioactifs non ioniques en Amérique du Nord fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence nord-américaine, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline d’essais cliniques et la marque. , approbations de produits, brevets, ampleur du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de la société liée au marché des tensioactifs non ioniques.

Les principales entreprises qui traitent le marché nord-américain des tensioactifs non ioniques sont Dow, 3M, Evonik Industries AG, BASF SE, Akzo Nobel NV, Arkema, Solvay, Clariant, Ashland, Kao Corporation, Stepan Company, Croda International Plc, ELEMENTIS PLC. , Indorama Ventures Public Company Limited, SABIC et Carpenter Co. etc.

par exemple,

En juillet 2020, Evonik Industries AG a lancé TOMADOL 904, un tensioactif multifonctionnel pour les applications de nettoyage de surfaces dures en Amérique du Nord. La société a simplifié la conception des formules de lavage pour les tensioactifs multifonctionnels tels que le TOMADOL 904 afin de réduire les problèmes d’inventaire des matières premières et les risques liés à la chaîne d’approvisionnement.

En juillet 2020, Stepan Company a acquis l’activité de tensioactifs et l’équipement de production de sulfate au Mexique auprès de Clariant. Cela a élargi la capacité de production de l’entreprise en termes de tensioactifs en Amérique du Nord.

Les collaborations, coentreprises et autres stratégies des acteurs du marché renforcent les marchés des entreprises sur le marché des surfactants non ioniques et offrent également aux organisations des avantages pour améliorer leurs offres de produits thérapeutiques.

