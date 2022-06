Marché des suppléments végétaliens 2021 Tendances clés, applications et développements futurs jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des suppléments végétaliens était évaluée à 8 582 USD . 0 million en 2021 et devrait atteindre 14 635 USD . 5 millions d’ ici 2030 , enregistrant un CAGR de 6 . 9 % de 2022 à 2030 . De nombreux pays ont reconnu les maladies liées au mode de vie comme le principal problème au cours des dernières années, ce qui a entraîné une augmentation de la conscience de la santé des consommateurs . Une prise de conscience croissante des consommateurs concernant les avantages pour la santé des suppléments végétaliens, tels que les avantages contre les maladies chroniques pour promouvoir une santé, une qualité de vie et une longévité optimales, alimente la demande de suppléments végétaliens .

L’augmentation de la population vieillissante, l’augmentation des taux d’espérance de vie et la croissance des cas de maladies chroniques ont modifié les habitudes alimentaires des consommateurs . De plus, en raison d’un mode de vie chargé, les consommateurs recherchent désormais des suppléments végétaliens, qui fournissent la nutrition essentielle et les aident à améliorer leur bien-être physique et mental .

Au cours des dernières années, il y a eu une augmentation des suppléments végétaliens en poudre parmi les consommateurs du monde entier . Les poudres sont très solubles, plus faciles à manipuler, moins encombrantes et moins sujettes à la détérioration lors d’un stockage à long terme . Par conséquent, les fabricants de suppléments végétaliens élaborent des stratégies pour étendre la production sous forme de poudre . De plus, cette poudre est hautement nutritive et exempte de colorants, d’arômes et d’édulcorants artificiels . De plus, la poudre de supplément végétalien est disponible en différentes saveurs telles que la vanille, le chocolat, les baies et autres, ce qui stimule encore la croissance du marché .

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des suppléments végétaliens

On estime que l’industrie des suppléments végétaliens profite aux consommateurs qui souhaitent mener une vie plus saine et améliorer leurs habitudes alimentaires pendant la COVID – 19 . Les consommateurs pensent que les suppléments végétaliens renforcent le pouvoir immunitaire et pourraient les aider à lutter contre la maladie à coronavirus pour stimuler l’adoption de suppléments végétaliens, ce qui propulse la croissance du marché .

De plus, il y a une augmentation du nombre d’utilisateurs de médias sociaux en raison d’une augmentation de la pénétration d’Internet . Compte tenu de cela, la plupart des acteurs du marché des suppléments végétaliens élaborent une stratégie de promotion de leurs produits et services sur les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, YouTube, Instagram et autres .

Le marketing des médias sociaux est l’une des principales stratégies adoptées par diverses entreprises et industries pendant la pandémie COVID – 19 pour faire connaître leurs offres de produits aux clients cibles sur les canaux de médias sociaux . De plus, en raison de la crise du COVID – 19, de nombreuses entreprises productrices de suppléments végétaliens ont augmenté leur production pour répondre aux exigences des clients . Ainsi, COVID – 19 a complètement impacté le marché des suppléments végétaliens, car la production et les ventes des entreprises ont augmenté en 2020, en raison de la pandémie COVID – 19 à travers le monde .

Dynamique du marché mondial des suppléments végétaliens

Moteurs : augmentation de la population de végétariens et de végétaliens

Partout dans le monde, les clients évoluent vers un mode de vie plus sain et se tournent vers des régimes végétariens ou végétaliens . De plus, de nombreux consommateurs sont enclins aux végétaliens et aux végétariens en raison de leur santé personnelle, de leurs préoccupations environnementales et du bien-être des animaux . De plus, il y a une augmentation du taux de transition des végétariens aux végétaliens en raison de mouvements mondiaux tels que veganuary . De plus, le nombre de végétaliens aux États-Unis est passé de 0 . 4 % à 3 . 5 % au cours des deux dernières années . Selon le magazine Vegetarian Times « Vegetarianism in America » rapport, le nombre de végétaliens aux États-Unis est en hausse .

Contraintes : Menace des compléments alimentaires contrefaits

L’augmentation de la consommation de suppléments végétaliens a simultanément entraîné une augmentation de l’afflux de suppléments contrefaits et contrefaits sur le marché . De plus, la contrefaçon fait référence à de fausses marques et à la vente de produits non autorisés et représente un défi pour les vrais vendeurs de suppléments végétaliens . Les marques contrefaites sont généralement répandues dans les économies en développement où les clients sont très sensibles aux prix . Ces marques sont de mauvaise qualité et entraînent souvent des inconvénients et des problèmes de sécurité qui développent par la suite des perceptions négatives chez les clients . Le canal de distribution en ligne est l’une des principales plateformes où les transactions de marques contrefaites peuvent être facilement dissimulées. Ainsi, le développement de l’industrie de la contrefaçon devrait entraver la vente des marques de suppléments végétaliens originaux existants sur le marché .

Opportunités : Marché en développement inexploité

Le marché de la région Asie – Pacifique offre des opportunités de croissance lucratives pour les acteurs opérationnels grâce à des pays tels que la Chine, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et d’autres . Une augmentation de l’adoption du mode de vie occidental, une augmentation de la population et une augmentation du revenu disponible des consommateurs stimulent la croissance du marché des suppléments végétaliens . De plus, une sensibilisation accrue aux produits de suppléments végétaliens et à leurs avantages associés a encore accru la croissance du marché . La région en développement offre aux acteurs potentiels du marché des opportunités de croissance pour les substituts de viande innovants . Les pays d’Amérique latine, comme le Brésil, devraient offrir des opportunités commerciales intéressantes en raison de la forte prévalence de l’obésité dans cette région .

Portée des suppléments végétaliens

L’étude classe le marché des suppléments végétaliens en fonction du type de produit, de la forme et du canal de distribution aux niveaux régional et mondial .

Par type de produit Outlook ( en milliers d’unités, chiffre d’affaires, en millions USD, 2017 – 2030 )

Minéraux

Vitamines

Protéine

Les autres

Par formulaire Outlook ( milliers d’unités, chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Gélules / Comprimés

Poudre

Les autres

Par perspectives de canal de distribution ( milliers d’unités, chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Hypermarché / Supermarché

Magasins spécialisés

Pharmacies / Drug Stores

Canal de vente en ligne

Perspectives par région ( milliers d’unités, chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Par type de produit, le segment des protéines devrait représenter la plus grande part de marché

En fonction du type de produit, le marché mondial des suppléments végétaliens est segmenté en minéraux, vitamines, protéines et autres . En 2021, le segment des protéines représentait la plus grande part de marché de 44 . 4 % sur le marché mondial des suppléments végétaliens . Les protéines sont considérées comme les éléments constitutifs de la vie . Il y a eu une augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé à travers le monde au cours des deux dernières années . De plus, la poudre de protéine de supplément végétalien devient le premier choix des diététiciens végétaliens car elle remplace les protéines d’ origine animale .

Le supplément de protéines végétaliennes améliore la digestion, la santé cardiovasculaire et aide à éviter l’ajout d’hormones et d’antibiotiques, grâce auxquels les personnes soucieuses de leur santé l’utilisent . De plus, une sensibilisation accrue à la santé et l’augmentation du besoin d’un mode de vie actif et sain dans le monde entier stimulent la croissance du segment des protéines . En outre, la disponibilité facile de la poudre de protéines de suppléments végétaliens sur les plateformes en ligne et hors ligne contribue davantage à la croissance du marché des suppléments végétaliens . Un mode de vie sédentaire et des changements dans les habitudes alimentaires ont conduit à des risques accrus pour la santé .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des suppléments végétaliens a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . L’Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé de 9 . 9 % sur le marché mondial des suppléments végétaliens au cours de la période de prévision . Il y a eu une augmentation de la demande de suppléments végétaliens au cours des 2 à 3 dernières années dans cette région en raison de l’intérêt croissant des gens pour le sport et la forme physique . De plus, la confiance, des produits de bonne qualité et la sécurité sont les principaux attributs d’achat de suppléments végétaliens dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine .

Une augmentation de l’urbanisation et une augmentation du nombre de consommateurs de la classe moyenne dans les marchés développés et en développement ont encouragé l’adoption de modes de vie axés sur la commodité , rendant les suppléments végétaliens plus souhaitables pour tous les groupes d’âge . En outre, une augmentation de la sensibilisation et des préoccupations en matière de santé parmi les consommateurs de la région devrait également stimuler la croissance du marché . De plus, l’épidémie de coronavirus, associée au désir de renforcer l’immunité pour lutter contre la maladie chez les personnes, propulse la croissance du marché des suppléments végétaliens dans la région .

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs du rapport sur l’industrie des suppléments végétaliens incluent Bhu Foods, Danone S . Un . , Jarrow Formulas, Inc. , Aloha, PLC, Kikkoman Corporation, NuGo Nutrition, Nestlé S . Un . , Kerry Group, Nutrazee et PepsiCo, Inc . Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale .