Marché des suppléments nutritionnels 2022 Taille, part, plans futurs, paysage concurrentiel et prévisions jusqu’en 2030

Quadintel a publié un nouveau rapport sur le marché des suppléments nutritionnels . Le rapport de recherche contient des informations détaillées sur la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. En outre, il fournit une analyse approfondie de la structure et de la possibilité des industries mondiales et régionales.

Les compléments alimentaires sont des substances qui fournissent des quantités adéquates de nutriments essentiels nécessaires au meilleur fonctionnement du corps humain. Il contient des vitamines, des protéines, des herbes, des compléments alimentaires, de la nutrition sportive et d’autres produits connexes qui sont utilisés pour améliorer le contenu nutritionnel de l’alimentation. Ils sont ajoutés au régime alimentaire pour améliorer la santé et l’énergie globales, pour soutenir le système immunitaire et pour réduire le risque de maladie.

Le marché mondial des suppléments nutritionnels devrait se développer à un TCAC de 10,01 %, générant un chiffre d’affaires mondial de 245,43 milliards USD d’ici 2023.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/nutritional-supplement-market/QI042

Le marché des compléments nutritionnels est segmenté en fonction du type d’ingrédients (vitamines, protéines, acides aminés, enzymes et plantes) et des utilisateurs finaux (nourrissons et adultes). L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide pour le marché des suppléments nutritionnels en raison de la demande croissante en Chine, au Japon et en Inde.

Principaux facteurs de croissance

La sensibilisation croissante des consommateurs à une vie saine et à une alimentation saine, l’urbanisation croissante et l’évolution des modes de vie, la prévention des maladies, la sensibilisation à la gestion du poids parmi les professionnels, le développement des industries de la vente au détail et de la pharmacie, l’innovation dans l’offre de produits, la modernisation des canaux de vente au détail sont quelques-uns des facteurs clés qui animent le marché des suppléments nutritionnels.

Menaces et acteurs clés

Bien que le marché des suppléments nutritionnels devrait connaître une croissance positive dans le monde, des facteurs tels que le manque de sensibilisation à la consommation de dosage de suppléments nutritionnels, la publicité négative, les fausses allégations de produits peuvent entraver la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs du marché des suppléments nutritionnels sont Amway Corporation, Abbott Laboratories, Herbalife International, DSM, Nestle Nutritionals, Bayer, GlaxoSmithKline Limited, Glanbia Plc, Archer Daniels Midland Company, Arkopharma Laboratories.

TÉLÉCHARGEZ UN EXEMPLE DE RAPPORT GRATUIT – https://www.quadintel.com/request-sample/nutritional-supplement-market/QI042

Qu’est-ce qui est couvert dans le rapport ?

1. Aperçu du marché mondial des suppléments nutritionnels.

2. Moteurs du marché et défis sur le marché mondial des suppléments nutritionnels.

3. Tendances du marché sur le marché mondial des suppléments nutritionnels.

4. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour les segments en fonction du type d’ingrédients (vitamines, protéines, acides aminés, enzymes et plantes).

5. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour les segments basés sur les utilisateurs finaux (nourrissons, adultes).

6. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour les segments basés sur la géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique).

9. Analyse du paysage concurrentiel et des profils des principales entreprises opérant sur le marché.

Pourquoi acheter ?

o Comprendre la demande mondiale de suppléments nutritionnels pour déterminer la viabilité du marché.

o Identifier les marchés développés et émergents où les suppléments nutritionnels sont vendus.

o Identifier les domaines de défi et les résoudre.

o Développer des stratégies basées sur les moteurs, les tendances et les faits saillants pour chacun des segments.

o Évaluez la chaîne de valeur pour déterminer le flux de travail et avoir une idée de la position actuelle où vous êtes placé.

o Reconnaître les principaux concurrents de ce marché et réagir en conséquence.

o Connaître les initiatives et les stratégies de croissance prises par les grandes entreprises et décider de l’orientation de la croissance future.

o Définir le positionnement concurrentiel en comparant les produits et services avec les principaux acteurs du marché.

Le rapport traite en outre des opportunités de marché, du taux de croissance annuel composé (TCAC), de la concurrence, des innovations technologiques, de l’analyse des acteurs du marché, des directives gouvernementales, de l’analyse des exportations et des importations (EXIM), des revenus historiques, des prévisions futures, etc. dans les régions suivantes. et/ou pays :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) Taille du marché, croissance annuelle, analyse des acteurs du marché et perspectives des opportunités

Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine) Taille du marché, croissance annuelle et analyse des acteurs du marché et perspectives des opportunités

Europe (Royaume-Uni, Allemagne , France, Italie, Espagne, Hongrie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, NORDIQUE (Finlande, Suède, Norvège, Danemark), Irlande, Suisse, Autriche, Pologne, Turquie, Russie, Reste de l’Europe), Pologne, Turquie, Russie, Reste d’Europe) Taille du marché, croissance annuelle Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Singapour, Indonésie, Malaisie, Australie, Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique) Taille du marché, croissance annuelle et Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Qatar, Oman), Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique) Taille du marché, croissance annuelle Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Demander la description complète du rapport, la table des matières, le tableau de la figure, le graphique, etc. @ – https://www.quadintel.com/request-sample/nutritional-supplement-market/QI042

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/