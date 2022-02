Marché des suppléments de protéines végétales 2022 Étude de l’industrie Rapport d’analyse de la pandémie par type de produit, application de l’industrie et technologie future Marché 2028 Augmentation de la demande, de la part de l’industrie et de la croissance

Data Bridge Market Research a lancé une nouvelle recherche de veille économique intitulée Global Plant Based Protein Supplements Market, qui est basée sur des sources fiables telles que des sites Web, des rapports annuels d’entreprises, des revues et autres, et a été examinée et validée par des experts du marché. Les rapports d’études de marché sont toujours utiles aux entreprises et aux organisations de tous les secteurs pour prendre de meilleures décisions, répondre aux problèmes commerciaux les plus difficiles et réduire les risques d’échec.Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont Glanbia plc, AMCO Proteins, QuestNutrition, NOW Foods, Nature’s Bounty, Inc, MUSCLEPHARM, Abbott., CytoSport, Inc., Iovate Health Sciences International Inc, Transparent Labs., Danone, Roquette Frères. ., Kerry Inc., BENEO, Amway India Enterprises Pvt. Ltd., BLUE DIAMOND GLOBAL INGREDIENTS DIVISION., Nuzest Life Pty Ltd, ADM, Cargill, Incorporated. ; DuPont.

Le marché des suppléments protéiques à base de plantes devrait atteindre 8,11 milliards USD d’ici 2027, avec un taux de croissance de 7,59 % au cours de la période de prévision 2020 à 2027. L’augmentation du nombre de végétaliens à travers le monde agira comme un facteur pour le marché des suppléments protéiques à base de plantes. dans la période de prévision 2020-2027.

L’augmentation des cas d’obésité dans le monde, la sensibilisation croissante des gens à la santé et à la forme physique, l’importance croissante de la nutrition à base de plantes, la croissance de l’industrie de la nutrition sportive sont quelques-uns des facteurs susceptibles d’améliorer la croissance du marché des suppléments protéiques à base de plantes dans les prévisions. période 2020-2027. D’autre part, le nombre croissant de la population millénaire, l’augmentation du marketing des médias sociaux, ce qui stimulera encore de nombreuses opportunités qui conduiront à la croissance du marché des suppléments protéiques à base de plantes au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

La disponibilité de substituts à bas prix, la publicité négative et les effets secondaires entraveront la croissance du marché des suppléments protéiques à base de plantes au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Analyse concurrentielle: marché mondial des suppléments protéiques à base de plantes

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur les suppléments protéiques à base de plantes sont Glanbia plc, AMCO Proteins, QuestNutrition, NOW Foods, Nature’s Bounty, Inc, MUSCLEPHARM, Abbott., CytoSport, Inc., Iovate Health Sciences International Inc, Transparent Labs., Danone, Roquette Frères., Kerry Inc., BENEO, Amway India Enterprises Pvt. Ltd., BLUE DIAMOND GLOBAL INGREDIENTS DIVISION., Nuzest Life Pty Ltd, ADM, Cargill, Incorporated. ; DuPont., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. L’analyste DBMR comprend les forces concurrentielles et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Réponses aux questions clés dans ce rapport Taille, état et prévisions du marché des suppléments de protéines à base de plantes 2028

Quelle sera la taille du marché en 2028 et à quel rythme augmentera-t-il ?

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Qu’est-ce qui propulse le marché de la marijuana médicale?

Quels sont les obstacles à l’expansion du marché ?

Qui sont les marchands les plus importants de l’espace Market ?

Quelles sont les tendances importantes du marché qui influencent la croissance du marché Suppléments protéiques à base de plantes?

Quelles sont les principales conclusions de l’analyse des cinq forces du marché Suppléments protéiques à base de plantes?

Quelles sont les possibilités et les dangers du marché des fournisseurs dans l’industrie des suppléments de protéines à base de plantes? En savoir plus sur les facteurs qui influencent la part de marché dans les Amériques, APAC et EMEA.

