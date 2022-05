Marché des substrats flexibles | Analyse, tendances de développement, forces motrices, opportunités et potentiel futur 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des substrats flexibles affichera un TCAC de 15,5 % pour la période de prévision 2022-2029.

Les substrats flexibles sont des composants de base ultra-minces et ultra-légers sur lesquels des dispositifs électroniques sont déposés lors de l’accumulation de circuits électroniques, permettant la fabrication de composants électroniques flexibles très légers et enroulables. Le verre, le plastique et l’acier inoxydable sont parmi les matériaux les plus souvent utilisés dans les substrats flexibles. Le verre photovoltaïque est étudié en utilisant des matériaux de substrat flexibles.

Le taux d’adoption croissant des écrans flexibles dans des applications telles que les smartphones et les appareils portables influencera le taux de croissance du marché des substrats flexibles. L’augmentation de l’adoption des modules solaires à couches minces dans de nombreuses applications est l’élément clé qui stimule l’expansion du marché. Parallèlement à cela, le domaine croissant des technologies de l’électronique d’impression augmentera la demande pour le marché des substrats flexibles. Le marché des substrats souples est également tiré par des facteurs importants tels que la hausse du niveau de revenu disponible et l’urbanisation croissante. En outre, la recrudescence de la demande de diodes électroluminescentes organiques (OLED) améliorera le taux de croissance du marché des substrats flexibles. En outre, l’augmentation du développement des dispositifs médicaux agira comme des facteurs majeurs influençant la croissance du marché des substrats flexibles. La pénétration des produits électroniques grand public et la numérisation croissante auront un impact positif sur le taux de croissance du marché des substrats flexibles.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des substrats flexibles sont ZOLTEK Corporation, Premier Composite Technologies LLC, TEIJIN LIMITED., Hexcel Corporation, DuPont, HYOSUNG, Gurit, PJSC TATNEFT, ADVANCED CUSTOM MANUFACTURING, Solvay, Multihull Center Ltd., AC Marine & Composites, Airborne, Composites One, Hexion, Marine Concepts/Design Concepts, Airex AG, Fleming Marine Composites, SCHOTT, Corning Incorporated, Polyonics, Kolon Industries, Inc. et Heraeus Holding, entre autres.

Portée du marché mondial des substrats flexibles et taille du marché

Le marché des substrats flexibles est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du type, le marché des substrats flexibles est segmenté en métal, plastique-pet et polyimide, et verre.

Sur la base de l’application, le marché des substrats flexibles est segmenté en électronique grand public, énergie solaire, médical et santé, aérospatiale et défense.

Analyse au niveau du pays du marché des substrats flexibles

Le marché des substrats flexibles est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des substrats flexibles sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des substrats flexibles et continuera de développer sa tendance à la domination en raison de la disponibilité de technologies électroniques avancées et mises à jour dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la présence croissante d’un grand nombre de producteurs de substrats flexibles dans cette région.

La section par pays du rapport sur le marché des substrats flexibles fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Personnalisation disponible : Marché mondial des substrats flexibles

Data Bridge Market Research est un leader du conseil et de la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des coûts de production, une analyse des routes commerciales, une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant le marché pour d’autres pays (demandez la liste des pays), des données sur les résultats d’importation, d’exportation et de zone grise, une revue de la littérature, une analyse des consommateurs et analyse de la base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents dont vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez.

