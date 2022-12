Marché des substituts du sucre – Tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, opportunité et prévisions jusqu’en 2029

Ce rapport se concentre sur le statut, la taille, la part, la croissance robuste de l’industrie mondiale, les acteurs clés et les prévisions jusqu’en 2029. Ce rapport d’étude de marché sur les substituts du sucre est une enquête approfondie sur le scénario de marché actuel et les estimations futures, couvrant diverses dynamiques de marché. La définition du marché indique la portée d’un produit particulier en termes de moteurs et de contraintes sur le marché. L’objectif de l’étude est de présenter le développement du marché des substituts de sucre en Amérique du Nord, en Chine, en Europe et en Asie du Sud-Est, au Japon et dans le monde.Market Paper recueille et analyse des données sur les clients, les concurrents, les concessionnaires et les autres acteurs et forces du marché très efficacement.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des substituts du sucre atteindra 35 262,34 millions de dollars américains d’ici 2029 et augmentera à un TCAC de 9,0 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance continue du marché des substituts du sucre est considérée comme un facteur d’intérêt croissant des consommateurs pour les édulcorants hypocaloriques et les options alimentaires saines au cours de la période de prévision 2022-2029.

Un succédané de sucre est un additif alimentaire qui a le même goût sucré que le sucre mais contient beaucoup moins d’énergie alimentaire que les édulcorants à base de sucre, ce qui en fait un édulcorant hypocalorique ou sans calorie. Ils sont dérivés de substances naturelles trouvées dans la nature ou fabriquées artificiellement à l’aide de produits chimiques et de conservateurs.

Les substituts du sucre tels que la stévia, l’aspartame, le sorbitol, le maltitol, le néotame, l’acésulfame et le D-tagatose ont des niveaux de sucre plus bas, n’augmentent pas la glycémie et ne provoquent pas de caries ou de caries. L’augmentation de l’obésité et des diabétiques est le moteur de la croissance du marché, car le gouvernement soutient les substituts du sucre pour réduire la consommation de sucre. La demande croissante de produits sains qui favorisent une alimentation saine est le principal moteur de la croissance du marché. Les fluctuations des prix du sucre devraient créer des opportunités pour les fabricants de substituts du sucre.En raison de ces facteurs, le marché se développe parallèlement aux patients diabétiques et à la sensibilisation des consommateurs à la santé.

Cependant, la disponibilité réduite des substituts du sucre et le développement des édulcorants artificiels ont modifié les préférences des consommateurs envers les édulcorants artificiels et restreint le marché.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des substituts du sucre sont ZuChem Inc., Ingredion Incorporated, BENEO, Cargill, Incorporated, DuPont, Foodchem International Corporation, JK Sucralose Inc., HYET Sweet, Roquette Frères, Mitsui Sugar Co., Ltd., ADM , Tate & Lyle, Pyure Brands LLC, PureCircle, Ajinomoto Health & Nutrition North America, Inc., Alsiano, StartingLine SpA, NutraSweet Co., MAFCO Worldwide LLC et Matsutani Chemical Industry Co., Ltd.

Analyse régionale du marché Substituts de sucre:

APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et le reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est subdivisé en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est divisé en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, reste de l’Amérique du Sud)

MEA (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

Notre rapport propose :

– Estimations de parts de marché pour les segments au niveau régional et national.

– Analyse des parts de marché des principaux acteurs de l’industrie.

– Recommandations stratégiques pour les nouveaux arrivants.

– Prévisions de marché pour au moins 9 ans de tous les segments, sous-segments et marchés régionaux mentionnés.

– Tendances du marché (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations).

– Recommandations stratégiques dans des domaines d’activité importants sur la base d’évaluations du marché.

– Aménagement paysager concurrentiel en cartographiant les principales tendances communes.

– Profil de l’entreprise avec des stratégies détaillées, des chiffres financiers et des développements récents.

– Tendances de la chaîne d’approvisionnement reflétant les dernières avancées technologiques.

Table des matières:

Section 01 : Résumé

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05: Aperçu du marché des substituts de sucre

Section 06: Taille du marché mondial des substituts de sucre

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08: Segmentation du marché des substituts de sucre par technologie

Section 09: Segmentation du marché des substituts de sucre par application

Section 10 : Paysage client

Section 11: Segmentation du marché des substituts du sucre par utilisateur final

Section 12 : Paysage régional

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché des substituts du sucre

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profils d’entreprise

Article 18 : Annexe

Quels facteurs de marché sont expliqués dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, y compris la recherche et le développement, le lancement de produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant dans le monde et le monde. marché. échelle régionale.

– Caractéristiques clés du marché : le rapport a évalué les caractéristiques clés du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, l’utilisation de la capacité, la production brute, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose un examen complet de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

Outils analytiques – Le rapport sur le marché mondial des substituts de sucre fournit les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché grâce à une gamme d’outils analytiques. Des outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs du marché.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel marché régional affichera la croissance la plus importante et la plus rapide ? Qui sont les cinq principaux acteurs du marché Substituts du sucre? Comment le marché des substituts du sucre va-t-il évoluer au cours des six prochaines années ? Quelle application et quel produit capteront la plus grande part du marché des substituts du sucre ? Quels sont les moteurs et les contraintes du marché Substituts de sucre? Quels seront le TCAC et la taille du marché des substituts de sucre au cours de la période de prévision?

