Marché des substituts du sucre en Europe | Analyse, tendances de développement, forces motrices, opportunités et potentiel futur 2028

Le marché des substituts de sucre devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,8% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 6 625,02 millions USD d’ici 2027. L’adoption croissante d’aliments sains, de boissons diététiques et d’autres produits de substitution du sucre accélérera le marché au cours de la période de prévision.

Pour prospérer sur le marché mondial, il est impératif de choisir un rapport d’étude de marché mondial comprenant une analyse de marché basée sur le niveau régional et mondial. Un rapport influent sur le marché mondial des substituts de sucre en Europe met en lumière divers facteurs qui ont un effet direct ou indirect sur la croissance des activités, notamment les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques en Europe. Substituts de sucre industrie. De plus, une analyse détaillée des facteurs influençant l’investissement est fournie, qui prévoit les opportunités à venir pour les entreprises et développe les stratégies pour améliorer le retour sur investissement (ROI).

Les données et informations incluses dans le rapport marketing réaliste Europe Sugar Substituts ont été dérivées de sources fiables et comprennent des sites Web, des rapports annuels des sociétés, des revues et des fusions qui ont été à nouveau vérifiés et validés par les experts du marché. Deux des techniques les plus largement utilisées, à savoir l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ont été utilisées lors de la génération de ce rapport. Ce rapport d’étude de marché donne des réponses à de nombreuses questions et défis commerciaux critiques. Les estimations des valeurs du TCAC sont également fournies dans le rapport d’activité mondial Europe Sugar Substituts, qui aide les entreprises à décider de la valeur de l’investissement sur la période.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont zuChem Inc., Ingredion Incorporated, BENEO, Cargill, Incorporated, DuPont, Foodchem International Corporation, JK Sucralose Inc., HYET Sweet, Roquette Frères, Mitsui Sugar Co.,Ltd., ADM, Tate & Lyle, Pyure Brands LLC, PureCircle, Ajinomoto Health & Nutrition North America, Inc., Alsiano, StartingLine SpA, NutraSweet Co., MAFCO Worldwide LLC, Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étendue du marché et taille du marché des substituts de sucre en Europe

Le marché des substituts de sucre est segmenté en fonction du type, de la forme, de la catégorie et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché est segmenté en édulcorants à haute intensité, édulcorants à faible intensité et sirops à haute teneur en fructose. La consommation croissante de sirops à haute teneur en fructose dans des produits tels que les confitures et les conservateurs, les confiseries, les produits de boulangerie, les boissons, les produits céréaliers et autres stimule la croissance du marché concerné. Par exemple, en octobre 2017, le gouvernement a levé le régime de production de GFS (sirop de glucose-fructose), ce qui a fait passer sa production de 0,7 million de tonnes par an à 2,3 millions de tonnes par an. Une telle production croissante la rend moins chère et abordable pour les fabricants d’aliments et de boissons.

Sur la base de la forme, le marché est segmenté en poudre, cristallisé et liquide. La poudre cristallisée est principalement utilisée dans les produits de boissons européens et bénéficie des approbations gouvernementales. Les substituts du sucre comme l’érythritol, le maltitol et d’autres ont une demande importante sur le marché européen tandis que ces deux édulcorants sont disponibles sous forme cristallisée, ce qui stimule la croissance du marché.

Sur la base de la catégorie, le marché mondial des substituts du sucre est segmenté en naturel et synthétique. La tendance des consommateurs à préférer davantage les aliments sains, les aliments biologiques et autres stimule la croissance des édulcorants naturels. Les consommateurs exigent des produits alimentaires d’origine naturelle plutôt qu’artificiels, car ils trouvent les produits naturels plus bénéfiques du point de vue de la santé. Par exemple, en 2018, selon l’association des sols, la vente de produits biologiques a augmenté de 5,3 % en 2018 et a atteint 3,05 milliards USD. Cette demande croissante de produits biologiques ou naturels est le moteur de la croissance du marché.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en boissons, produits alimentaires, soins bucco-dentaires, produits pharmaceutiques et autres. La consommation croissante de boissons non alcoolisées dans les pays européens est le moteur de la croissance du marché. Par exemple, en 2017, l’ONS (Office for National Statistics) UK a enregistré de fortes ventes de boissons non alcoolisées et s’est assuré une position de leader avec 20 % de part de marché. Cette augmentation de la consommation et de la vente de boissons gazeuses est à l’origine de la croissance des boissons dans le segment des substituts du sucre.

Principaux avantages du rapport sur le marché mondial des substituts de sucre en Europe :

Acquérir des analyses perspicaces du marché Substituts de sucre en Europe et avoir une compréhension globale du marché mondial et de son paysage commercial.

Évaluer les processus de production, les problèmes majeurs et les solutions pour atténuer le risque de développement.

Comprendre les forces motrices et restrictives les plus affectantes du marché et leur impact sur le marché mondial.

Découvrez les stratégies de marché adoptées par les principales organisations respectives.

Comprendre les perspectives d’avenir et les perspectives des substituts du sucre en Europe

Outre les rapports de structure standard, nous fournissons également des recherches personnalisées en fonction d’exigences spécifiques.

(*Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.)

Pointeurs clés couverts dans la table des matières :

Chapitre 1. Présentation du rapport

Chapitre 2. Tendances de la croissance mondiale

Chapitre 3. Part de marché des principaux acteurs

Chapitre 4. Données de ventilation par type et application

Chapitre 5. Marché par utilisateurs finaux/application

Chapitre 6. Épidémie de COVID-19 : impact sur l’industrie des substituts de sucre en Europe

Chapitre 7. Analyse des opportunités dans la crise du Covid-19

Chapitre 8. Force motrice du marché

Et beaucoup plus…

Marché mondial des substituts de sucre en Europe : points clés

CAGR du marché au cours de la période de prévision.

Informations détaillées sur les facteurs qui contribueront à la croissance du marché.

Estimation de la taille du marché et de sa contribution au marché parent

Prédictions sur les tendances à venir et les changements de comportement des consommateurs

Analyse du paysage concurrentiel du marché et informations détaillées sur les fournisseurs

Détails complets des facteurs qui mettront à l’épreuve la croissance des fournisseurs du marché

